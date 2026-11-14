На повестке – важные законопроекты

Курултай на пленарном заседании рассмотрит поправки по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа, а также законопроект о республиканском бюджете на 2027–2029 годы во втором чтении и ряд ратификационных документов.

Фото: пресс-служба Курултая

Бюро под председательством спикера Курултая Айбека Дәдебай утвердило проект повестки предстоящего заседания Курултая и приняло в работу ряд новых законопроек­тов. В работу предстоящего заседания включены законопроект­ о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по воп­росам онлайн-платформ и масс-медиа и проект сопутствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект разработан во исполнение поручения Президента по законодательному закреплению ответственности онлайн-платформ за распространение деструктивного контента, а также созданию безо­пасной цифровой среды для детей. В частности, поправки предусматривают запрет на регистрацию пользователей до 16 лет в социальных сетях, за исключением сервисов мгновенных сообщений, обязательную учетную регистрацию представительств онлайн-платформ, отдельные требования к авторам образовательных курсов и другие меры.

Во втором чтении плани­руется рассмотреть законопроект о республиканском бюджете на 2027–2029 годы. Документ, предусматривающий формирование республиканского бюджета на трехлетний период и определяющий основные финансовые и со­циальные параметры страны, был одобрен Курултаем в первом чтении 14 октября.

В ходе рассмотрения законопроекта депутатами поддержаны поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета в 2027 году в рамках реализации поручений, озвученных в Послании Президента: повышение размера минимальной заработной платы, зарплат участковых врачей до 40%, реализацию инфраструктурных и социально значимых проектов и другие.

В повестку также включен ратификационный законопроект по Соглашению между Казахстаном и Сингапуром о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ укрепляет сотрудничест­во между компетентными органами двух стран и формирует­ правовые основы для получения доказательств в ходе расследования уголовных дел, проведения обысков, обмена информацией о банковских счетах и принятия мер в отношении доходов, полученных преступным путем.

Также депутаты рассмотрят проект закона о ратификации Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между странами – членами Организации тюркских государств. Документ направлен на укрепление сотрудничества в сфере электронной торговли, цифровых платежей и кибербезопасности, продвижение казахстанских товаров на рынки тюркских стран и снижение торговых барьеров.

В ходе заседания Курултая планируется также заслушать информацию о Послании Конс­титуционного суда РК «О сос­тоянии конституционной законности в Республике Казахстан».

Кроме того, бюро приняло в работу поправки по вопросам обязательного социального страхования и социального обеспечения и законопроект о ратификации Устава Института стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC). Документы направлены в соответствующие комитеты для подготовки заключений.