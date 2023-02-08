На повестке – земельный вопрос

Житель Хромтау Нурхат Жубаназаров с 2017 года занят животноводством. Начинал с малого, сегодня в его стаде 36 коров и быков, табун насчитывает 27 лошадей, в отаре – 42 овцы и барана. Вместе с увеличением поголовья с каж­дым разом возрастает необходимость расширения земельного участка, в связи с чем 18 марта 2022 года он обратился к акиму Хромтауского района с просьбой предоставить ему на четыре года под пастбища и сенокосы 630 га земли, расположенных на территории Акжарского сельского округа. Свою потребность он обосновал приказом министра сельского хозяйства РК от 14 апреля 2015 года «Об утверждении предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ».

Пятого июня, рассмотрев заявление, районная земельная комиссия отреагировала на него отрицательно. Не согласившись с таким решением, Жубаназаров обратился в специализированный межрайонный административный суд Актюбинской области, сославшись на статью 79 Административного процедурно-процессуального кодекса, по которой административный акт должен быть обоснованным и понятным. Суд согласился, оспариваемое протокольное решение не соответствует требованиям закона, ответчики обязаны устранить нарушения, допущенные в протоколе комиссии. Однако в суде отказали в удовлетворении иска Нурхата Жубаназарова к акиму Хромтауского района, Хромтаускому районному отделу сельского хозяйства и земельных отношений, Хромтаус­кой районной земельной комиссии в обязательстве предоставить 630 га земли Акжарского сельского округа.

Далее животновод обратился в департамент по делам государственной службы Актюбинской области. Он усмотрел в полученном документе правовую безграмотность состава земельной комиссии, халатное отношение к исполнению должностных обязанностей, превышение полномочий. На его взгляд, госслужащие нарушили требования подпункта 11 статьи 50 Закона «О государственной службе РК». На основании заявления от 23 декабря 2022 года были возбуждены дисциплинарные дела в отношении заместителя акима района Сандибека Жаконова, акима города Хромтау Жулдызбека Бисембина и руководителя райотдела архитектуры, градостроительства и строительства Альби Аманшиева.

В ходе служебной проверки выяснилось, по Плану по управлению пастбищами и их использованию по Хромтаускому району на 2021–2022 годы, утвержденному раймаслихатом, общая площадь земель для выпаса сельскохозяйственных животных в частном подворье населения в Акжарском сельском округе составляет 7 604 га. При этом по состоянию на начало января 2021 года потребность в пастбищных угодьях составляла 14 094 га. В ходе расследования аким Хромтау Жулдызбек Бисембин сослался на содержание статьи 14 Закона «О пастбищах»: «Пастбища, указанные в подпункте 7-1) части первой пункта 2 статьи 13 нас­тоя­щего закона, не предоставляются в частную собственность и землепользование и используются только для нужд населения для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья». Окончательное решение по дисциплинарным делам было рассмотрено на первом в этом году заседании Совета по этике Агентства по делам госслужбы. На него были приглашены обе стороны, но, как заметил руководитель департамента Медет Талант, автор заявления по неизвестным причинам не явился в назначенный час. Выслушав докладчика – главного специалиста управления контроля в сфере госслужбы Адиля Жумина и тех, на кого возбуждено дисциплинарное дело, члены совета перешли к обсуждению.

– Действительно, жители сел жалуются на дефицит пастбищ. Все хорошие земли заняты, потому нет возможности пасти крупный и мелкий скот. Думаю, что районная земельная комиссия, принимая свое решение, заботилась об интересах большинства местных жителей, – высказал свое мнение директор филиала Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Казахстана Дмитрий Довматенко.

Председатель спортивно-патриотического клуба «Ер Бақыт» Марат Койлыбаев из собственного опыта общественника знает актуальность вопроса. К примеру, ему пришлось разбираться с подобной проблемой в Хобдинском районе, где жители села Аксай вынуждены были с парой бычков отправляться по узкой тропинке к водопою, не имея шанса свернуть налево или направо к разнотравью. Иначе им грозили штрафы. Тогда удалось вернуть сельчанам для вольной пастьбы скота три тысячи гектаров земли, оказавшейся в собственности одного человека.

Обсуждение завершилось тем, что члены Совета по этике единогласно проголосовали за прекращение дисциплинарного дела в отношении госслужащих. Единственное, чего хочется пожелать членам районной комиссии, – быть более бдительными при оформ­лении своих протоколов и решений. Одна оплошность может надолго отвлечь от выполнения должностных обязанностей.