​На поводке субсидий

В конце сентября прошлого года в РПП от имени 28 аграрных предприятий обратилось руководство КХ «Маргулан». В течение года сельчане не могли добиться инвес­тиционных субсидий по возмещению части расходов, понесенных при вложениях в развитие сельского хозяйства. Речь шла о сумме свыше 360 млн тенге.

– Право на возмещение своих инвестиций в расширение дейст­вующих производственных мощностей крестьянских хозяйствам дано в рамках постановления Правительства «Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях», – рассказывает Игорь Кветинский, эксперт правового блока Палаты предпринимателей Карагандинской облас­ти. – Например, КХ «Маргулан» инвестировало свыше 2 миллионов тенге в строительство инфраструктуры по обводнению пастбищ, КХ «Дильдабаев» вложило почти 5 миллионов тенге в строи­тельство и расширение молочно-товарных ферм...

Долгие хождения по инстанциям и обращения в центральные госорганы не дали никаких результатов. АО «Казагромаркетинг», оператор госпрограмм в АПК, представил комиссии, в которую вошли представители местных исполнительных органов, все заявки. Согласовав их, управление сельского хозяйства решило выделить инвестиционные субсидии, согласно Правилам, и выплатить положенные средства в соответствии со сводным актом. Комиссия одобрила решение рабочего органа, о чем свидетельствуют выписки из протоколов ее заседания с необходимыми подписями и печатью.

– Но для произведения выплаты необходимо заключить трехсторонний договор между рабочим органом, оператором и инвестором, а также соглашение о целевом использовании и не отчуждении приобретаемого оборудования, техники, – уточняет Игорь Кветинский. – Увы, договоры и соглашения были заключены не со всеми инвесторами. Несмотря на то что правилами указаны сроки подписания, до­кументы оставались неподписанными на протяжении года. Соответственно, не перечислялись и инвестиционные выплаты.

Более того, субсидии не были произведены даже тем предпринимателям-инвесторам, с которыми состоялось подписание договоров и соглашений. Не беря во внимание правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях, ответственные за исполнение чиновники продемонстрировали полное пренебрежение к Закону «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», его целям и принципам.

Как считают специалисты РПП, пример красноречиво показал игнорирование задач продовольственной безопасности государства, устойчивого экономического и социального развития агропромышленного комп­лекса и сельских территорий. О каком создании экономических условий для производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки можно говорить при таком отношении ответственных лиц к делу и людям? А крестьянские хозяйства, рассчитывая на возмещение части затрат, завися от обещаний, на деле оказались в сложнейшей экономической ситуации.

После обращения глав КХ в палату предпринимателей оттуда ушло письмо в департамент Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Карагандинской области. Заявление РПП стало основанием для возбуждения уголовного дела, которое, правда, позже было отменено. А что же выявили юристы палаты в ходе расследования?

Оказывается, за несвоевременное освоение бюджетных средств распоряжением акима Карагандинской области еще в марте прошлого года на руководителя управления сельского хозяйства области Бауржана Асанова было наложено дисциплинарное взыскание. Но даже после этого УСХ не решило крестьянских ожиданий. Именно в ходе досудебного расследования обнаружилось, что 33 предпринимателя так и не получили 360 млн тенге. По мнению Игоря Кветинского, волокитой и равнодушием крестьянам нанесен куда больший финансовый ущерб в сравнении с суммами, полагающимися им из бюджета.

В дело вмешалась прокуратура Карагандинской области. Она сообщила, что решение областного департамента АДГСиПК о прекращении уголовного дела отменено, что дано указание по дополнительным следственным действиям. А в декабре прошлого года, то есть спустя два месяца после обращения руководителей КХ в палату предпринимателей области, 28 крестьянских хозяйств получили более 360 млн тенге долгожданных субсидий.