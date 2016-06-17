На повышение квалификации учителей ежегодно выделяется 10 млрд тенге – МОН РК



"325 тысяч наших учителей по закону каждые 5 лет должны проходить курсы по повышению квалификации. Поэтому финансы у нас заложены – 10 миллиардов тенге, они уже готовы. С 2012 года повышение квалификации находится на республиканском счете", – пояснила вице-министр.



Она обратила внимание на то, что повышение квалификации будет полностью проходить за счет бюджетных средств, а не за счет личных средств учителей. Также учителям не придется тратить на это время из своего отпуска.



"Мы дали указ от имени министра, у нас составлен график 4-месячных курсов учителей. Ни один из учителей не потратит свой отпуск или законные выходные на время прохождения курсов", – сказала Суханбердиева.



Другой представитель МОН сообщила, что с учителей будет снята дополнительная нагрузка и их рабочая неделя тоже будет пятидневной.



"Что касается бумажной работы учителей, есть ряд приказов, которые мы будем вносить. Дополнительных нагрузок для учителей не будет. Учителя, как дети, будут ходить на работу 5 дней. 6-й день – это день дополнительных занятий, по интересам наших детишек", – рассказала директор Департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Жаныл Жонтаева.



На повышение квалификации учителей в Казахстане ежегодно выделяется 10 млрд тенге. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявила вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева, передает Kazpravda.kz.