На практику – в войска

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Даулет ЕЛЕУСИЗОВ
В Аэромобильные войска поступил 31 стажер, в Регио­нальное командование «Юг» – 50, в Региональное командование «Восток» – 55, в Региональное командование «Запад» – 50 и в части непосредственного подчинения Сухопутных войск ВС РК направили 28 кадетов. Командиры на местах организовали теп­лую встречу, разместили и ознакомили прибывших с историей и традициями своих частей.
В течение 4 месяцев кадетов ждут насыщенные будни войск, главная цель программы – непосредственное знакомство со службой в Сухопутных войсках ВС РК. Кадеты закрепят и усовершенствуют свои профессиональные знания, изучат передовой опыт и улучшат практические навыки.
Чтобы изучить морально-психологические качества и проверить готовность кадетов к прохождению стажировки, для них в течение прошедшей недели провели инструкторско-методические сборы. В ходе них будущих младших командиров ознакомили со спецификой службы, провели все виды инструктажей, изучили должностные обязанности.
Наставниками стажеров будут наиболее подготовленные офицеры и сержанты. После завершения стажировки кадеты сдадут зачеты на допуск к самостоятельной работе с личным составом.
Напомним, что Кадетский корпус Министерства обороны РК имени Шокана Уалиханова был создан в 1996 году. Здесь готовят кадры младшего командного состава для прохождения воинской службы по контракту на должностях сержантского состава в Вооруженных силах РК. Вой­сковая стажировка станет завершающим этапом обучения в Кадетском корпусе и началом ввода в строй младших командиров Сухопутных войск.

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