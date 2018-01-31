​На правах лидера

На стартовавшем в Хабаровске 38-м чемпионате мира по хоккею с мячом сборная Казахстана выступает в турнире А, но в подгруппе B. Задача-минимум у нее – вернуться в элитную четверку, задача-максимум – завое­вать дальневосточную медаль. В первом матче наша сборная обыграла команду Венгрии со счетом 29:0. Больше всех мячей в мадьярские ворота забили Рауан Исалиев (8), Евгений Леонов (5) и Виктор Чернышев (4). В тот же стартовый день хоккеисты США разгромили немцев – 14:4.

Вчера в нашем квартете сос­тоялся центральный матч. Встречались захватившие лидерство команды РК и США. Казахстанцы одержали убедительную победу (14:1) и еще прочнее обосновались на первом месте. В нашем составе вновь особо отличились Рауан Исалиев (4 гола) и Виктор Чернышев (3). Сегодня земляков ожи­дает встреча с командой Германии.