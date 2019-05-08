Экономика

На праздники в Казахстане подорожали авиабилеты – исследование

В Казахстане подорожали авиабилеты. Причем, касается это сразу нескольких направлений, куда летают самолеты из столицы, передает 24.kz.   

Анализ рынка авиабилетов

Для анализа цен на авиабилеты мы взяли 4 направления – север, юг, запад и восток. В качестве примера взяли конкретную ситуацию – человек хочет вылететь из столицы 9-го, а вернуться 12-го мая. Вот, что получилось. Судя по информации на сайтах авиакомпаний, если из Нур-Султана добираться прямыми рейсами, то самый дешевый перелет до Костаная и обратно обойдется в сумму более 80 тысяч тенге. Это в обе стороны. Почти на 11 тысяч дешевле стоит рейс до Шымкента и обратно. Меньше повезло тем, кому в праздничные дни нужно оказаться в Атырау. Стоимость авиабилетов превышает 96 тысяч тенге. И это при условии, что вам нужно сразу оплатить рейс туда и обратно.

Минимальная стоимость авиабилетов (на 9-12 мая):

– Нур-Султан – Костанай – 80 296 тенге; 

– Нур-Султан – Шымкент – 70 826 тенге;

– Нур-Султан – Атырау – 96 432 тенге;

– Нур-Султан – Усть-Каменогорск – 120 115 тенге ;

– Нур-Султан – Алматы –  50 568-98 776 тенге.

Но, самым дорогим путешествие получится для тех, кто полетит в Усть-Каменогорск. За перелет в обе стороны придется отдать больше 120 тысяч тенге. Не забыли мы и о таком популярном направлении как Нур-Султан – Алматы. Стоимость перелета туда и обратно обойдется в сумму более 50 тысяч тенге. Это самый экономичный вариант. Есть и другие прямые рейсы. Самые дорогие билеты стоят порядка 100 тысяч.

К праздникам авиабилеты подорожали вдвое

С 13 по 16 мая в Алматы и обратно можно слетать за цену наполовину дешевле, чем в праздники. Билет стоит меньше 28 тысяч тенге. Гораздо ниже – в 36 тысяч, обойдется и перелет в Усть-Каменогорск. В 56 – в Атырау. Что касается Шымкента, цена за дорогу в обе стороны составляет порядка 35 тысяч тенге. Авиарейс до Костаная и назад стоит чуть дороже – 77 тысяч. Если есть желание сэкономить, можно воспользоваться железнодорожным транспортом. Цены на поезда, по основным ж/д направлениям, к слову, пока не изменились. 


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