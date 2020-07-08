На пределе возможностей

Статьи
929
Чингиз Ташенов, Кокшетау

Об этом свидетельствуют в том числе ежедневные трудовые показатели отделения скорой помощи при городской поликлинике.

– Если в начале пандемии, когда в республике был объявлен режим ЧП, количество вызовов уменьшилось, то после его отмены ситуация кардинально поменялась. Народ расслабился и перестал соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Правда, сейчас обращений вновь стало меньше, но при этом хочу отметить, что многие граждане решаются вызвать врача с опоз­данием, а до этого занимаются самолечением. При этом кто-то боится звонить в скорую, опасаясь того, что им придется на 14 дней оказаться в условиях изоляции в больничной палате, – рассказывает старший фельд­шер с 12-летним стажем Асем Лятаева.

Это отделение скорой помощи обслуживает горожан из числа четвертой категории, к которой относятся пациенты с хроническими заболеваниями, с повышением температуры, легкими травмами, то есть в тех случаях, когда отсутствует непосредственная угроза здоровью и жизни. В случае подозрения на КВИ бессимп­томных пациентов доставляют в провизорные отделения, три из которых находятся в Кокшетау, а одно за городом в селе Чаглинка.

Общее количество обслуживае­мого населения составляет 96 тыс. человек, в число которых входят жители нескольких окраинных микрорайонов, а также загородных поселков Чайкино и Кокшетау-2.

В момент нашего посещения Асем Лятаева и диспетчер Ляззат Баймуканова отправляли на очередной вызов бригаду, в составе которой находились опытный фельдшер Татьяна Зернова, водитель-санитар Сералы Жунусов, а также молодой специалист Мадина Михина из Кокшетауского медколледжа, которая была специально направлена сюда на усиление. Для нее это дебютный выезд к больному со старшими коллегами.

– Наши сотрудники работают на пределе сил и возможностей, но, как всегда, добросовестно, – говорит Ляззат Баймуканова. – Похвалы заслуживают все 27 работников отделения. Среди них 4 фельдшера, 12 водителей-санитаров, санитарки, которые за 12-часовую смену очень сильно устают и изматываются, но при этом никто из них не жалуется на трудности, осознавая огромную важность и ответственность своей работы.

Порой ночью на выезды приходится выезжать и старшему фельд­шеру Асем Лятаевой, заменять в крайних случаях своих коллег, хотя в ее функциональные обязанности это не входит. Горожане порой сетуют на то, что скорая к ним приезжает с опозданием, но надо учитывать, что сегодня медики работают в особо сложных условиях и при максимально повышенной нагрузке. Ведь, к примеру, после каждого вызова водитель-санитар обязан провес­ти санобработку своей машины, а это требует немало времени.

Надо сказать, что, выполняя свои прямые обязанности во время выездов, сотрудники скорой помощи постоянно ведут разъяс­нительную работу с пациентами и домочадцами о том, как вести себя во время пандемии коронавируса. Делают это они и в перерывах между рабочими сменами, находясь среди родственников, друзей и знакомых.

Популярное

Все
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Как в области Жетысу борются с паводком
12 граждан Индии задержали в Западно-Казахстанской области
Автомобиль врезался в лошадей в Павлодарской области: шесть человек пострадало
Цветочный скандал: началось расследование в отношении шымкентских полицейских
Жуткие пожары на Гавайях: число погибших возросло до 89
Строительство будущего: Роль «Samruk-Kazyna Construction» в создании инновационных школ
Все это мы
Мастер боевых миниатюр
Многодетную мать осудили за убийство в Уральске
44 человека  спасли при пожаре в Актюбинской области
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Ливень затопил дороги в Астане
Задержаны подозреваемые в убийстве подростка в результате драки в Алматинской области
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
Два трупа взрослых около коляски с ребенком на дороге нашли полицейские СКО
Нелегальные такси будут выявлять через "Автоураган" в Акмолинской области
18 человек погибло в результате схода оползня в Грузии
Газ взорвался в жилом доме в Астане: есть пострадавшие
Асу Алмабаев досрочно одержал победу в UFC
Пожарный поезд помог в борьбе с огнем в горах ВКО
В области Жетысу отмечен всплеск заболеваемости корью
В Туркестанской области ищут преступников, застреливших двоих мужчин
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
Вспоминая Александра Руденко
Пожар произошел в отеле в Бурабае
При обрушении на шахте "Шахтинская" пострадал человек
В Уральске мужчина зарезал собаку на глазах у детей
Казахстан и Афганистан договорились о сотрудничестве в банковском секторе и реализации инвестпроектов
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области

Читайте также

Строительство будущего: Роль «Samruk-Kazyna Construction» в…
Каждая мысль – сокровище
Сила слова
Солнца лучики средь туч

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]