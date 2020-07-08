На пределе возможностей

Об этом свидетельствуют в том числе ежедневные трудовые показатели отделения скорой помощи при городской поликлинике.

– Если в начале пандемии, когда в республике был объявлен режим ЧП, количество вызовов уменьшилось, то после его отмены ситуация кардинально поменялась. Народ расслабился и перестал соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Правда, сейчас обращений вновь стало меньше, но при этом хочу отметить, что многие граждане решаются вызвать врача с опоз­данием, а до этого занимаются самолечением. При этом кто-то боится звонить в скорую, опасаясь того, что им придется на 14 дней оказаться в условиях изоляции в больничной палате, – рассказывает старший фельд­шер с 12-летним стажем Асем Лятаева.

Это отделение скорой помощи обслуживает горожан из числа четвертой категории, к которой относятся пациенты с хроническими заболеваниями, с повышением температуры, легкими травмами, то есть в тех случаях, когда отсутствует непосредственная угроза здоровью и жизни. В случае подозрения на КВИ бессимп­томных пациентов доставляют в провизорные отделения, три из которых находятся в Кокшетау, а одно за городом в селе Чаглинка.

Общее количество обслуживае­мого населения составляет 96 тыс. человек, в число которых входят жители нескольких окраинных микрорайонов, а также загородных поселков Чайкино и Кокшетау-2.

В момент нашего посещения Асем Лятаева и диспетчер Ляззат Баймуканова отправляли на очередной вызов бригаду, в составе которой находились опытный фельдшер Татьяна Зернова, водитель-санитар Сералы Жунусов, а также молодой специалист Мадина Михина из Кокшетауского медколледжа, которая была специально направлена сюда на усиление. Для нее это дебютный выезд к больному со старшими коллегами.

– Наши сотрудники работают на пределе сил и возможностей, но, как всегда, добросовестно, – говорит Ляззат Баймуканова. – Похвалы заслуживают все 27 работников отделения. Среди них 4 фельдшера, 12 водителей-санитаров, санитарки, которые за 12-часовую смену очень сильно устают и изматываются, но при этом никто из них не жалуется на трудности, осознавая огромную важность и ответственность своей работы.

Порой ночью на выезды приходится выезжать и старшему фельд­шеру Асем Лятаевой, заменять в крайних случаях своих коллег, хотя в ее функциональные обязанности это не входит. Горожане порой сетуют на то, что скорая к ним приезжает с опозданием, но надо учитывать, что сегодня медики работают в особо сложных условиях и при максимально повышенной нагрузке. Ведь, к примеру, после каждого вызова водитель-санитар обязан провес­ти санобработку своей машины, а это требует немало времени.

Надо сказать, что, выполняя свои прямые обязанности во время выездов, сотрудники скорой помощи постоянно ведут разъяс­нительную работу с пациентами и домочадцами о том, как вести себя во время пандемии коронавируса. Делают это они и в перерывах между рабочими сменами, находясь среди родственников, друзей и знакомых.