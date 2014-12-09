На премьеру – всей семьей 734 Кенес УТЕПОВ, судья городского экономического суда Алматы

Совершенно случайно мы узнали из Интернета, что проводится кастинг на роль дочерей главного героя фильма. Решили попытать счастья. И каково же было удивление, когда в начале лета нам позвонили и сказали, что наших дочек утвердили.

Эпизод с их участием снимался целый день. Как рассказала моя супруга, девочкам было интересно и комфортно. С первых же минут их смог расположить к себе актер Нурлан Алимжанов, который, улыбаясь, сказал: «Это же мои дочки, надо с ними познакомиться!» Думаю, мои дети надолго запомнят этот день. На премьеру мы, к слову, пришли всей семьей.

Сквозь призму судьбы главного героя режиссеру удалось показать жизнь целого поколения. Фильм ярко демонстрирует силу человеческого характера, когда он добивается успехов своим трудом. Трудности, которые преодолевал Нурсултан Абишевич, только закалили его характер и укрепили лидерские качества.

Картина, в которой показано становление старшего поколения, его труд на благо страны, безусловно, будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи. Она должна знать, каких усилий стоит нынешнее благополучие. Вторая немаловажная идея фильма – любовь к близким, к матери.

Фильм снят на основе реальных событий, которые режиссер смог прекрасно передать. Именно с должности секретаря парткома крупного металлургического комбината начинается политическая карьера будущего Президента страны, и этот период очень хорошо передан в ленте. Особенно запомнился эпизод, связанный с написанием острой статьи в газету «Правда». Это был своего рода момент истины.

Будем ждать продолжения киноэпопеи, ведь жизненный путь Лидера нации – пример служения своему народу и часть истории нашей независимости.



