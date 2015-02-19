На премии "Муз ТВ" звезды пройдут по красной дорожке под казахскую музыку 

По красной дорожке ежегодной премии Муз ТВ, которая состоится 5 июня в Астане, звезды пройдут под казахскую музыку. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Арман Давлетьяров на пресс-конференции в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Красная дорожка по времени длится два часа, и ежегодно, например, когда идет Алла Пугачева, звучит песня в ее исполнении, Дима Билан – песня Димы Билана. В этом году это будет сделано по-другому. Будет звучать казахская музыка. Все артисты будут идти по красной дорожке под казахскую музыку. Мы сейчас консультируемся с местными профессионалами. Я хочу показать в эфире многомиллионной аудитории колорит казахской музыки", – сказал Давлетьяров.
Он отметил, что по красной дорожке пройдут также самые известные, самые уважаемые деятели казахстанского шоу-бизнеса.