На прием к врачу Свежий выпуск 963 Наталья ВАЛУЙСКАЯ

Посвященная Дню семьи и Дню города акция призвана оказать пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь. Прием врачей при этом проводился на бесплатной основе с дальнейшей возможностью лечения в рамках государственного заказа.

– Наш университет позиционирует себя как социально-ответственная организация, – говорит заместитель директора по клинической деятельности Объединенной университетской клиники Марина Фалеева. – Востребованность в медицинской помощи велика, общество нуждается в подобных акциях, и мы планомерно их проводим к юбилейным датам и праздникам. Нынешняя акция ориентирована на то, чтобы люди узнали о клинике с технологиями, доступными людям. У нас принимают все врачи – хирург, терапевт, уролог, гинеколог, гастроэнтеролог. К слову, гастроэнтеролог Хусейн Ходояри из Ирана, он ученик знаменитого профессора Ельдоса Изатуллаева. Окончил наш медицинский вуз, получил казахстанское гражданство и вот уже пять лет успешно работает у нас.

Заметим, ценовая политика университетской клиники не меняется с 2011-го. В рамках гарантированного объема медицинской помощи врачи обслуживают больных с сахарным диабетом, лор-патологиями, решают проблему вирусных гепатитов и развивают такое актуальное направление, как сосудистая хирургия. Так, около 2 тыс. пациентов с сахарным диабетом ежегодно проходят госпитализацию – для них в клинике развернуто 60 коек. Чтобы повысить качество жизни больным с вирусными гепатитами, врач-инфекционист Елена Славко проходила недавно обучение в Нагасакском медицинском университете. Японские коллеги охотно делились знаниями и современными технологиями. В октябре в Алматы откроется первый гепатологический центр. На торжества приедет профессор Комори, вот уже два года активно участвующий в его подготовке. Проблема вирусных гепатитов в Японии решена. Теперь и у нас даже страшные диагнозы позволят пациентам жить полной жизнью. Бурно развивается и сосудистая хирургия. Этому направлению также активно обучаются врачи клиники.

Когда-то это была обычная городская студенческая поликлиника. Потом появились дополнительные корпуса и возможность студентам медуниверситета, республиканского медколледжа, а теперь и энергоинститута лечиться и оздоравливаться в Объединенной университетской клинике. Сегодня здесь обслуживаются 12 тыс. молодых людей, получающих весь спектр качественных медицинских услуг.

Замечательный специалист – хирург Данагул Нурмагамбетова работает в клинике 5 лет. Это ценный сотрудник и старейший работник – в хирургии с 1971 года. Социальные акции очень нужны и важны для людей, считает моя собеседница. Ведь таким жестом доброй воли клиника помогает тем, кто так в этом нуждается. Например, Татьяне Ивановой, которая 30 лет проработала в авиации техником-электриком, ныне на военной пенсии, воспитывает двоих детей, один из которых инвалид-сердечник. Мальчик с тяжелым диагнозом отметил в августе свое 12-летие. Тем самым, по убеждению врачей, любящая мать совершила героический подвиг. Ну а сегодня и сама решила немного подлечиться, записалась к основным специалистам: невропатологу, хирургу, терапевту. Характер у Татьяны Александровны боевой, она позитивно настроена, а потому обязательно справится с трудностями.



