На приеме у министра

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Николай ИВАНОВ
Не обойдены вниманием вопросы о правовом статусе обладателей степени PhD, проблемы трудоустройства и другие темы. Все обращения граждан, а были использованы и средства конференц-связи, приняты главой образовательного ведомства к сведению. По мере их рассмотрения заявители будут извещены в установленном порядке.
Практика проведения приема граждан руководителями государственных органов как инструмент взаимодействия с гражданским обществом обеспечивает прозрачность работы государственного аппарата и повышает уровень доверия государству.

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