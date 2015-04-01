На приеме у министра Свежий выпуск 786 Николай ИВАНОВ

Не обойдены вниманием вопросы о правовом статусе обладателей степени PhD, проблемы трудоустройства и другие темы. Все обращения граждан, а были использованы и средства конференц-связи, приняты главой образовательного ведомства к сведению. По мере их рассмотрения заявители будут извещены в установленном порядке.

Практика проведения приема граждан руководителями государственных органов как инструмент взаимодействия с гражданским обществом обеспечивает прозрачность работы государственного аппарата и повышает уровень доверия государству.



