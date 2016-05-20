Свежий выпуск
​На принципах академической честности
Марина ПАРХОМЕНКО

Организаторы форума – АО «Университет КАЗГЮУ» совместно с Назарбаев Университетом и АО «Институт экономических исследований» – впервые в стране собрали на диалоговой площадке практиков, ученых для обсуждения вопросов развития академической честности в рамках инноваций в образовании. Это стало необходимым ввиду того, что в последнее время растет численность вузов, формируются новые типы университетов и появилась потребность найти равновесие между дея­тельностью вузов во благо общества и их предпринимательством, между сохранением традиций и принятием новшеств, диктуемых реформами во многих странах, в том числе в нашей.

– Честность в образовании принято называть академической честностью, и эта тема актуальна для всего мира, – отметил председатель правления, ректор Университета КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев. – Функции воспитания берут на себя семья, детские сады и школы, но не меньшая ответственность за воспитание честных молодых граждан возложена на вузы. Мы должны дать правовое понятие академической честности, а она включает в себя правдивость, принципиальность, верность принятым обязательствам, убежденность в правоте дела, ввести в законодательство это понятие, а также предусмотреть наказание участников образовательного процесса, пренебрегающих этой ценностью, так как без подготовки честных, высокопрофессиональных специалистов нашей стране не стать конкурентоспособной.

Как отметил ректор Назарбаев­­ Университета Шигео Катсу, в эпоху высокой конкуренции повышение качества образования невозможно без соблюдения академической честности, которая включает в себя совокупность ценностей и принципов, развивающих личную честность в обучении, преподавании и оценке, научных исследованиях. И потому пришло время, используя международный, собственный опыт, а своеобразные кодексы чести приняты во многих вузах, разработать некий общий документ академической честности, которого бы придерживался каждый уважающий свое имя университет.

На площадках форума работали секции, в ходе которых рассматривались вопросы академической честности в рамках международной аккредитации, с которыми собравшихся ознакомил управляющий директор FIBAA (Германия) доктор Бергер Хендрикс, обсуждались проблемы соблюдения прав интеллектуальной собственности в системе образования, формирования правовой культуры и другие. 

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