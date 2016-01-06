Статьи На принципах диверсификации Рысты АЛИБЕКОВА

О социально-экономическом развитии региона, основных результатах 2015-го и задачах на текущий год на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал аким Западно-Казахстанской области Нурлан Ногаев.



В области за январь – ноябрь 2015 года произведено промышленной продукции на сумму 1 трлн 121 млрд тенге. Это на 5,5% ниже запланированного показателя, что стало следствием снижения цен на энергоносители, а также остановки на планово-предупредительные работы нефтедобывающих компаний. Индекс физического объема горнодобывающей промышленности составил 96,5%, обрабатывающей – 72,7%.



Для того чтобы не допустить снижения набранных темпов развития экономики в области, ставку делают на развитие отрас­лей, независимых от сырьевых ресурсов, программу индустриально-инновационного развития. По информации главы региона, в рамках Карты индустриализации в Западном Казахстане реализуется 40 проектов на сумму 327,2 млрд тенге, создано 2 264 постоянных рабочих места. Так, в ходе первой пятилетки реализовано 32 инвестиционных проекта на сумму 257,9 млрд тенге, организовано 1 890 рабочих мест. На сегодня 22 предприятия вышли на проектную мощность свыше 70%, 5 проектов – свыше 50%, остальные проекты осуществляют поэтапный выход на запланированные объемы.

Во второй пятилетке планируется запустить 8 проектов на общую сумму 69,3 млрд тенге, появится 374 рабочих места. В их числе газотурбинная электростанция ТОО «Батыс Пауэр». Это особенно актуально в свете сложностей, возникших в 2015 году с обеспечением области электро­энергией. Осенью прошлого года на трансформаторной подстанции КПО произошел пожар. Станция, поставлявшая от 30 до 40 МВт электроэнергии, вышла из строя.



– Из-за аварии мы вынуждены до 20% электроэнергии импортировать из Российской Федерации. К марту – апрелю мы восстановим ситуацию, сложившуюся с трансформаторной подстанцией, – заверил аким ЗКО. – С вводом новой ГТЭС мы полностью обеспечим потребности области в электроэнергии, а также будем ее экспортировать.

Н. Ногаев сообщил, что на реализацию программы «Нұрлы жол» в ЗКО из Национального фонда в прошлом году выделено было 9,3 млрд тенге. Освоено 100% средств, которые направлены на развитие сельского хозяйства, образования, жилищного строи­тельства, ЖКХ.



Внешнеторговый оборот с учетом стран ЕАЭС за 11 месяцев 2015 года составил 5,2 млрд у. е., в том числе экспорт – 4,4 млрд у. е., импорт – 0,8 млрд у. е. Положительное сальдо внешнеторгового оборота сложилось в сумме 3,6 млрд у. е.



Инвестиции в экономику области были на уровне 270 млрд тенге и возросли на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В аграрном секторе для наполнения рынка продукцией перерабатывающей отрасли, снижения импорта и расширения ассортимента собственной продукции реализуются инвестиционные проекты. Например, в 2015 году введен в эксплуатацию мясоперерабатывающий комплекс ТОО «Батыс Марка Ламб» по производству блочного мяса и крупнокусковых нарезок ягнятины в вакуумной упаковке. Ожидается, что выход завода на производственную мощность создаст мультипликативный эффект: у местного населения появится возможность открывать небольшие сервисные компании.



В области также особое внимание уделяется повышению продуктивных качеств КРС мяс­ного направления и наращиванию экспортного потенциала мяса. Так, на сегодня действует 20 племхозяйств, 88 племенных репродукторов на 25,1 тыс. голов КРС, 5 откормочных площадок на 11,8 тыс. голов. Кроме того, строится еще 5 откормочных площадок общей мощностью 3 200 голов.



Немаловажным фактором развития экономики является жилищное строительство. В 2015 году объем выполненных строительных работ возрос на 14,5% и составил 75,9 млрд тенге. За 11 месяцев 2015 года введено 201,9 тыс. кв. м жилья.



В области работают два ДСК, которые уже ведут строительство многоквартирных домов на 9 участках. Два из них сданы в эксплуатацию в 2015 году.

В сфере занятости за последние 2 года в области создано более 19 тыс. рабочих мест, за этот же период трудоустроено около 23,5 тыс. человек. Уровень безработицы в Приуралье составляет 4,8% (по республике – 4,9%). В регионе подписано 4 369 меморандумов о взаимном сотрудничестве и решении вопросов трудоустройства высвобождаемых работников с субъектами частного предпринимательства. На предприятиях, заключивших меморандумы, занято свыше 43 тыс. работников.

Увеличению занятости населения способствует и развитие малого и среднего предпринимательства. Отмечается увеличение численности занятых в сфере МСБ на 1,6%, что составило 108,8 тыс. человек.



Позитивные изменения отмечены в сфере образования. Так, в прошлом году полностью решены вопросы аварийных школ и трехсменного образования. За последние три года в области построено 9 школ, в том числе взамен аварийных – 4.



В сфере здравоохранения в рамках реализации программы «Саламатты Қазақстан» наблюдается снижение младенческой смертности на 2,3%, заболеваемости туберкулезом – на 6,8%, смертности от туберкулеза – на 15,8%, смертности от злокачественных заболеваний – на 5,7%. Продолжается строительство городской многопрофильной больницы в Уральске.



Отвечая на вопросы журналистов, Н. Ногаев подробно остановился на обеспечении области сжиженным газом. По его словам, в настоящее время дефицит топлива в области обусловлен ежедневным увеличением автотранспорта, переходящего на газовое оборудование. На это обстоятельство повлиял недавний рост цен на бензин марки АИ-92. Кроме того, увеличился транзитный поток автотранспорта.



– Нами систематически прорабатывается вопрос с Министерством энергетики об увеличении ежемесячных объемов поставок газа на 2016 год, – уточнил аким. – Так, в связи с ростом потребности в сжиженном газе в январе планируется поставка 2 000 тонн топлива. Хотя до сентября прошлого года по квоте Минэнерго газ отпускался в объеме 800 тонн, а с ноября – более 1 000 тонн.



Аким также проинформировал, что в ноябре 2014 года были выявлены случаи ухудшения здоровья среди жителей села Березовка Бурлинского района. На уровне Правительства принято решение о расширении санитарной зоны Карачаганакского месторож­дения. В связи с этим местные жители будут переселены в более благоприятные населенные пункты. Разработан план по их передислокации, состоящий из двух этапов. На первом этапе переселены 82 семьи (416 чел.) в многоквартирный дом в городе Аксае. Второй этап продлится до конца 2016 года.



Касаясь работы Уральского аэропорта, аким области сообщил, что в 2014–2015 годах за счет средств республиканского бюджета был реализован проект реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона аэропорта города Уральска. 15 декабря 2015 года госкомиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию объекта. В последнее время рейсы задерживались или отменялись в связи с тем, что аэропорт не мог принимать воздушные суда в сложных метеорологических условиях из-за отсутствия схем захода на посадку. На сегодня завершен монтаж нового радионавигационного оборудования, выполненный вне проекта, а также утверждена схема захода воздушных судов на посадку, и теперь есть возможность совершать полеты в сложных метео­условиях и в ночное время.



В целом на сайт СЦК поступило порядка 45 вопросов, ответы на них будут даны на официальном интернет-ресурсе акимата Западно-Казахстанской области.

