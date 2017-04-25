На принципах доступности и всеобщего охвата Зауреш Аманжолова, депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по социально-культурному развитию

В Мажилисе Парламента на рассмотрении находится проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», идет работа по обеспечению перехода на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС). Напомню, Президент Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность» отметил, что с 1 июля текущего года в нашей стране начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан.



С целью эффективного использования ресурсов здравоохранения, формирования единого подхода к тарифообразованию, оплате услуг, усиления финансовой устойчивости системы здравоохранения в законодательные акты внесены поправки в части определения Фонда социального медицинского страхования единым плательщиком гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социально-медицинского страхования (ОСМС) с 1 января 2018 года. Уже создан Фонд ОСМС, а с 1 июля 2017 года начнут работу территориальные фонды ОСМС для сбора взносов, которые будут поступать от работодателей.



С 1 января 2018 года в системе ОСМС могут принимать участие не только государственные лечебные организации, но и частные клиники, и для развития здоровой конкурентной среды в проекте рассматриваемого закона преду­сматриваются равные условия для представителей обеих сторон. В этом и заключается преимущество системы, подразумевающей большую конкурентную среду и выбор человеком клиники для получения качественной медицинской помощи.



Частным клиникам, желающим работать в системе ОСМС, необходимо пройти аккредитацию и принять участие в специальной прикрепительной кампании, которая стартовала 5 апреля 2017 года. Этому процессу уделено большое внимание, так как именно через поликлиники будет открываться доступ к пакету предоставляемых медицинских услуг в системе ОСМС. Каждому гражданину нашей страны также необходимо определить свой статус, проверить прикрепление в поликлинике, чтобы в будущем не возникали трудности при получении медицинской помощи.



Как любое другое начинание, переходный период внедрения в систему здравоохранения обязательного медицинского страхования будет непростым, возникнут различного рода вопросы. Поэтому работникам системы здравоохранения и контролирующим органам необходимо отмечать все недостатки, которые возникнут в процессе работы, так как это будет способствовать в дальнейшем совершенствованию этого законопроекта. А самое главное, важно помнить, что наша первостепенная задача – это оказание медицинской помощи больному.



Министерству здравоохранения совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, а также местным исполнительным органам необходимо к 1 января 2018 года подготовить информационную базу данных по статусу каждого жителя страны с учетом его категории в системе обязательного социального медицинского страхования. Согласно пункту 4 статьи 28 Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года, следующие граждане освобождаются от уплаты взносов в фонд, так как за них будет платить государство: дети, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степеней, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды, лица, зарегистрированные в качестве безработных, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях, обучающиеся очно в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского образования в форме резидентуры, лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет, неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет, пенсионеры, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, сотрудники правоохранительных органов, лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности), и те, кто содержится в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах. При этом за военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов государство не будет перечислять взносы: эти категории граждан продолжат получать обслуживание в учреждениях ведомственной сети.



С целью обеспечения принципов доступности медицинской помощи и всеобщего охвата в законопроек­те рассматриваются дополнительно еще четыре категории, за которых взносы осуществляет государство, это: неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком инвалидом в возрасте до 18 лет, завершившие обучение по очной форме в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего, а также послевузовского образования в течение трех календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором завершено обучение, неработающие оралманы (в течение одного года со дня регистрации), иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК.



Если человек не имеет статуса застрахованного, не относится к перечисленным выше категориям, то ему доступна только неотложная и экстренная медицинская, а также амбулаторная помощь при социально значимых заболеваниях, за которую платит государство в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Потому на начальном этапе, безусловно, объем оказания экстренной помощи населению увеличится. Кроме того, как всем известно, не каждого экстренно доставленного больного или самообратившегося пациента госпитализируют в стационар (это обычно 30–35%). Ему оказывается неотложная помощь как врачом стационара, так и врачом «скорой помощи», дома, но в дальнейшем рекомендуют получать лечение в условиях поликлиники в плановом порядке. Вот здесь возникает вопрос: в системе страхования этот человек или нет? Поэтому повторюсь, каждому казахстанцу уже сейчас необходимо определить свой статус.



Основанием для разработки законопроекта стало совершенствование и развитие законодательства Республики Казахстан в сфере здравоохранения, включая вопросы обязательного социального медицинского страхования. Предусмотрены поправки в шести кодексах и 16 законах. В рамках поручения Главы государства об изменениях размеров ставок взносов и отчислений на ОСМС в целях снижения нагрузки на работодателей и государственный бюджет рабочая группа Мажилиса Пар­ламента рассматривает изменение ставок государства и отчислений работодателей, а также взносов самозанятых лиц, введение взносов неактивного населения, занимаю­щегося незарегистрированной деятельностью. Кроме того, законопроектом рассматривается вопрос лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП в системе ОСМС. Цель – обеспечение единых эффективных подходов по закупу и оплате, обеспечение качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями.



В настоящее время проводится широкая информационно-разъяснительная работа среди населения по внедрению ОСМС, позволяющая повысить информированность о ней и выявить проблемы для их своевременного решения.

