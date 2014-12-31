На принципах единства Свежий выпуск Злата БЕЛАЯ

В работе конференции приняли участие отечественные ученые, а также их коллеги из России, Узбекистана, Кыргызстана. Собравшиеся говорили о роли Первого Президента Казахстана в становлении и укреплении государственности, о реализации государственной программы «Народ в потоке истории», перспективном развитии истории как науки. Они также обсудили пути взаимодействия, вопросы теории и методологии.



Роль национальной истории в формировании исторического сознания в обществе, нового казахстанского патриотизма и всеказахстанской идентичности огромна, и задача ученых состоит в том, чтобы обосновать эту роль, отметили организаторы.



На конференции состоялась презентация новых учебников, посвященных истории независимого Казахстана. В изданиях представлены исторические документы, карты, фотографии, отражающие основные этапы развития современного казахстанского общества.



Учебники рассказывают о распаде советской социалистической системы, становлении и возрож­дении основ государственности, политическом, социально-экономическом, духовно-культурном развитии Казахстана с начала 90-х годов прошлого века до наших дней. Автором научно-популярных изданий, предназначенных для широкого круга читателей, стали казахстанские ученые-историки Б. Аяган, А. Ауанасова, А. Сулейменов.



Также были представлены библиографический указатель «Нурсултан Назарбаев и Независимый Казахстан». В новом, дополненном выпуске систематизированы труды и выступления Лидера нации. Жизни и творчеству известного писателя, автора знаменитой трилогии «Кочевники» Ильяса Есенберлина посвящен труд ученого А. Кашкымбаева. Стоит отметить, что все книги увидели свет при поддержке издательства «Атамұра».



В рамках конференции состоялось и заседание «круглого стола» на тему «Проблемы развития национальных историографий в странах Евразии».