На принципах единства

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Злата БЕЛАЯ
В работе конференции приняли участие отечественные ученые, а также их коллеги из России, Узбекистана, Кыргызстана. Собравшиеся говорили о роли Первого Президента Казахстана в становлении и укреплении государственности, о реализации государственной программы «Народ в потоке истории», перспективном развитии истории как науки. Они также обсудили пути взаимодействия, вопросы теории и методологии.

Роль национальной истории в формировании исторического сознания в обществе, нового казахстанского патриотизма и всеказахстанской идентичности огромна, и задача ученых состоит в том, чтобы обосновать эту роль, отметили организаторы.

На конференции состоялась презентация новых учебников, посвященных истории независимого Казахстана. В изданиях представлены исторические документы, карты, фотографии, отражающие основные этапы развития современного казахстанского общества.

Учебники рассказывают о распаде советской социалистической системы, становлении и возрож­дении основ государственности, политическом, социально-экономическом, духовно-культурном развитии Казахстана с начала 90-х годов прошлого века до наших дней. Автором научно-популярных изданий, предназначенных для широкого круга читателей, стали казахстанские ученые-историки Б. Аяган, А. Ауанасова, А. Сулейменов.

Также были представлены библиографический указатель «Нурсултан Назарбаев и Независимый Казахстан». В новом, дополненном выпуске систематизированы труды и выступления Лидера нации. Жизни и творчеству известного писателя, автора знаменитой трилогии «Кочевники» Ильяса Есенберлина посвящен труд ученого А. Кашкымбаева. Стоит отметить, что все книги увидели свет при поддержке издательства «Атамұра».

В рамках конференции состоялось и заседание «круглого стола» на тему «Проблемы развития национальных историографий в странах Евразии».

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