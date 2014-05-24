На принципах эволюционности и открытого диалога

Седьмой год подряд в самом сердце Евразии встречаются мировые лидеры, эксперты и представители бизнес-сообщества, чтобы обсудить и совместными усилиями найти ответы на ключевые экономические и социальные вызовы современности. За прошедшее время авторитет открытой платформы для дискуссий многократно возрос. Нынешний форум отличается большой представительностью – он собрал 10 тыс. участников из 150 стран. При поддержке ООН в рамках Астанинского форума прошла также II Всемирная антикризисная конференция.

Выступая на диалоговой площадке АЭФ, Глава нашего государства среди острейших проблем глобального мира обозначил неравенство и предложил разработать «Дорожную карту искоренения бедности». Президент также призвал учиться жить в мире G-Global на принципах эволюционности, доверия, открытости, толерантности и диалога.

В условиях новых вызовов

Приветствуя участников форума в молодой столице, символизирующей рост независимого Казахстана, Нурсултан Назарбаев отметил, что из региональной дискуссионной площадки Астанинский экономический форум превратился в знаковое событие международной экономической жизни.

– Предложения и идеи форума были представлены в рамках участия Казах­стана на саммите «большой двадцатки» в сентябре 2013 года. Успешно работает виртуальная площадка по глобальному диалогу G-Global, объединяющая свыше 4 миллионов пользователей, – подчеркнул Нурсултан Абишевич.

Говоря о повестке дня – управлении рисками в эпоху перемен в формате G-Global, – Президент подчеркнул, что ситуация в мире продолжает удерживать страны в напряжении.

– Мы должны быть готовы к различным вариантам развития мировых тенденций. Наряду с неутихающими отголосками глобального финансового, долгового кризиса и социальной напряженности в еврозоне, череды социальных потрясений в арабских странах мы сталкиваемся сегодня с новыми вызовами, – сказал Глава государства.

Во-первых, на фоне восстановления развитых государств происходит общее снижение конкурентоспособности стран с развивающейся экономикой. Эксперты прогнозируют усиление перетока капитала, который при негативном сценарии может привести к сокращению инвестиций в них на 50% и более.

Во-вторых, неуклонно растет неравенство доходов и усиливается разрыв в качестве жизни между богатыми и бедными, что усиливает социальную напряженность. Международные исследования показывают: в рейтинге мировых проблем в 2014 году бедность и нарастающая пропасть между богатыми и бедными стала третьей по важности проблемой в мире.

Причем это не проблема бедных стран. Именно жители Западной Европы – Германии, Австрии, Испании, Франции – поставили проблему разрыва между бедными и богатыми на первое место в этом рейтинге. По данным Международной организации труда, в прошлом году число безработных в мире пополнилось еще на 5 млн. человек.

В-третьих, на фоне социальной напряженности становятся более частыми экономические, социальные и политические конфликты, перерастающие в настоящие военные операции, сопровождающиеся введением экономических санкций. Мир сегодня вновь погрузился в фазу эскалации напряженности и наращивания военных мощностей. Но принцип «социального» дарвинизма, когда прав только тот, кто силен, однозначно деструктивен, поскольку при этом разрушается все, что создавалось ранее целыми поколениями.

Мир платит слишком высокую цену за конфликты, которые не приводят к решению проблем, а лишь усугубляют их. Возникает множество новых вопросов, требующих решения. Но и на старые – о роли государств в новых условиях, архитектуре мировых финансово-экономических отношений, биполярности и бреттон-вудских соглашений – ответы тоже пока не найдены.

Барометр – социальное самочувствие

Нурсултан Назарбаев отметил, что необходимо быть готовыми к тому, что в среднесрочной перспективе экономический рост будет значительно ослаблен. Если в период 2000–2007 годов мировая экономика в среднем росла темпами 4%, то в последующие годы рост сократился до уровня 2,5%.

В реальном секторе экономики стран Европы ситуация скорее ухудшается, чем улучшается. Рост ВВП еврозоны по итогам первого квартала оказался в 2 раза ниже, чем ожидалось. Проблемы сегодня испытывает и экономика США, о которой уже говорили как о стране, уверенно преодолевшей последствия кризиса. Апрельские данные показывают: рост ВВП в этой стране составил лишь 0,1%, а ряд банков считает, что после уточнения будет спад. Соединенные Штаты импортируют больше, чем экспортируют, и потребляют больше, чем производят.

Как подчеркивалось на заседании, огромное отрицательное сальдо торгового текущего баланса сегодня характерно и для ряда других участников G-7, а также для многих средних и малых стран. Риски для мировой экономики представляют спекулятивные сырьевые «пузыри», признаки которых уже очевидны в ряде ключевых сегментов глобального сырьевого рынка.

Создание этих «пузырей» способствует возникновению в мире большого объема дешевой ликвидности. Только США, Япония, Великобритания и страны еврозоны влили в экономику более 5,5 трлн. долларов. Все это, безусловно, сказывается на развивающихся рынках.

– В этих условиях нельзя допустить ухудшения социального самочувствия простых людей, – сказал Президент. – Сегодня почти 1,5 миллиарда человек живут чуть более чем на 1 доллар в день. Почти 2,5 миллиарда имеют доход менее 2 долларов в день. Это практически 40% населения земли. Более 200 миллионов человек в мире не имеют работы. 1,5 миллиарда – это самозанятые и временные рабочие.

При этом, как заметил Нурсултан Назарбаев, многие африканские и азиатские страны находятся в так называемой «ловушке бедности», когда нищета порождает еще большую нищету. Образ мышления «слишком бедные, чтобы развиваться» и закрепившееся на ментальном уровне восприятие нищеты как нормы порождают иждивенчество и навсегда загоняют государства и целые регионы на периферию мирового развития.

В то же время беднейшие регионы мира являются наиболее динамичными с демографической точки зрения. В период до 2030 года около 90% прироста населения земли произойдет за счет Африки и Азии, где уровень бедности населения в среднем составляет около 30%. Это ведет к нарастанию глобального неравенства в распределении богатства.

– По оценкам исследовательского института «Кредит Суис», сегодня в руках почти 1% населения планеты сконцентрировано около 40% мирового богатства. В то же время практически 70% населения Земли обладает лишь 3% богатства, – привел данные Лидер нации. – С учетом демографических трендов данная тенденция будет лишь усиливаться. Такая ситуация может существенно подорвать глобальное развитие и спровоцировать колоссальное социальное противоречие в будущем. Вместо постиндустриального мира человеческая цивилизация вернется в тот период, который исследователи называют «новыми средними веками».

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев напомнил, что Казахстан с момента обретения независимости пози­ционировал себя как страну, предлагающую меры по реконструкции действующих сценариев мирового развития.

– Мы создали прецедент добровольного отказа от ядерного оружия, – отметил Глава государства. – В 1992 году в своем первом выступлении в качестве главы независимого государства в ООН я выдвинул идею созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Его IV саммит прошел буквально несколько дней назад в Шанхае, что говорит об успешной реализации этой идеи. 26 стран – участниц СВМДА поддержали инициативу Китая о новой концепции развития Азии. Создается Азиатский банк инфраструктурных инвестиций для развития стран, возрождающих Великий шелковый путь.

– Мы прошли путь от нового независимого государства, возникшего на обломках Советского Союза, до страны – председателя в ОБСЕ, – констатировал Нурсултан Назарбаев. – На историческом саммите ОБСЕ в Астане была принята Астанинская декларация. Казахстан географически и исторически находится между геополитическими титанами – Россией и Китаем. Однако нашим преимуществом сегодня является сбалансированный многовекторный курс. Мы сохранили, хотя от нас этого не ожидали, мир и согласие в многоконфессиональном и полиэтническом обществе.

Сократить неравенство, искоренить бедность

Глава государства призвал сконцентрироваться на главной задаче – сокращении неравенства и искоренении бедности.

– Невозможно в глобальном мире жить в гармонии и достатке, когда такие серьезные проблемы есть в мире, тем более – в соседних странах, – убежден Нурсултан

Абишевич. – Пожар конфликтов от них может прийти в любую страну.

Для решения указанных задач необходимо, по словам Президента, двигаться в двух направлениях.

Во-первых, максимально использовать потенциала экономического развития, не допуская новых существенных экономических потрясений. Во-вторых, необходимо разработать «Дорожную карту искоренения бедности», предусматривающую масштабные инструменты по развитию человеческого капитала в беднейших странах Азии и Африки. Важно максимально деполитизировать экономические отношения, избегать искусственного противопоставления стран и регионов, не использовать риторику конфликтов.

– Казахстан всегда следовал принципу «экономика прежде всего». Благодаря этому мы сегодня активно развиваемся, – сказал Президент. – Казахстан вошел в пятерку наиболее быстро развивающихся стран за минувшие полтора десятилетия. Сейчас мы приняли Стратегию «Казахстан-2050» и реализуем серьезные задачи по всеобъемлющей модернизации. Мы стремимся войти в число 30 развитых стран мира. И эти цели намерены достичь в тесной интеграции с нашими соседями.

Как заметил Глава государства, для нас небезразлично, что делается в регионе. Рост за счет отрыва от соседей, за счет их «проседания» в хаос и неустроенность в конечном счете делает нас вместе слабее – и как регион, и как мир в целом. Нурсултан Назарбаев считает: необходима новая, более эффективная и справедливая архитектура глобальной экономической интеграции.

– Мы выступаем за то, чтобы созданные и создаваемые интегра­ционные объединения, экономические союзы не противопоставлялись друг другу. Наоборот, они должны плодотворно и конструктивно сотрудничать друг с другом, – отметил Нурсултан Абишевич, сообщив о том, что завершается работа по формированию Евразийского экономического союза. В нем видится одно из конкурентоспособных объединений стран, наряду с порядка 200 региональных интеграционных структур по всему миру.

Через несколько дней, 29 мая, в Астане состоится подписание Договора о Евразийском экономическом союзе. Важным элементом документа выступает задача по формированию общего рынка финансовых услуг. В связи с этим в 2025 году планируется создание в Алматы наднационального органа по регулированию финансового рынка. Такие факторы, как благоприятный инвестиционный климат, дальнейшее развитие исламского финансирования, общие границы ряда стран Центральной Азии, являются надежной основой для становления Алматы также в качестве финансового центра Нового шелкового пути.

Немаловажным считает Глава государства и усиление роли международных институтов для обеспечения равноправия всех стран вне зависимости от объема экономик. Для минимизации политических рисков также необходимо разработать эффективный международный инструментарий гарантирования инвестиций и выполнения контрактных обязательств. Помимо стабильной экономической ситуации необходимы широкие меры по резкому усилению экономической активности населения беднейших стран.

– Это должно стать смыслом и содержанием предлагаемой нами «Дорожной карты по искоренению бедности». Главными инструментами я вижу инвестиции в человека, развитие предпринимательства и инфраструктуры, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Лидер нации рассказал о накопленном в Казахстане большом положительном опыте в этом направлении. В начале 2000 годов, когда начался динамичный рост экономики, наша страна встала перед выбором: как трансформировать его в благосостояние граждан? С одной стороны, была возможность существенно расширить инструменты и объем социальной поддержки. Это дало бы моментальный эффект, общее благосостояние людей начало бы расти.

– Но наш выбор – это инвестиции в человека, что не дает быстрого эффекта, но неуклонно ведет к качественным изменениям в уровне жизни населения, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В стране реализуется программа «Болашак», благодаря которой 10 тыс. молодых людей, прежде всего из малообеспеченных семей, получили и получают за счет государства лучшее мировое образование. Значительные инвестиции направляются в системы образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры. Продолжительность жизни казахстанцев за последние 7 лет увеличилась на 4,5 года. За феноменально короткий период времени практически в 13 раз сократился уровень бедности населения. Казахстану также удалось не допустить существенного расслоения общества по уровням доходов.

Глава государства высказал готовность поделиться опытом со странами региона. В частности, предоставить специальные грантовые программы для обучения в Назарбаев Университете для талантливой молодежи из всех стран Центральной Азии и других государств, совместно с ООН, Всемирным банком и другими международными организациями создать площадку по разработке комплексной «Дорожной карты искоренения бедности».

– Последовательная борьба за сокращение бедности была, есть и будет моей центральной задачей и Казахстана. В 2004–2005 годах наша страна в плане снижения уровня бедности досрочно достигла реализации Целей тысячелетия ООН. В 2007 году Правительство республики установило для себя повышенные цели развития – «ЦРТ плюс». Мы обязались до 2015 года снизить бедность сельского населения вдвое. В 2012 году прошли национальные консультации по формированию новой глобальной повестки развития мира после 2015 года («пост-2015»). Мы считаем, что одна из главных задач развития мира «пост-2015» – это инклюзивное социальное и справедливое экономическое развитие, – отметил Президент.

На базе G-Global

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в ХХI веке всем странам, всем политикам надо учиться жить в мире G-Global. На его принципах эволюционности, доверия, открытости, толерантности и диалога.

Глобализация, безусловно, сделала весь мир гораздо ближе, прозрачнее и доступнее для каждого человека. Но сейчас этот мир, едва переживший самый тяжелый глобальный финансово-экономический кризис, может вновь погрузиться в состоя­ние рецессии и спада. Балансирование системы международных отношений на лезвии прекращения глобального диалога – это опасная тенденция.

– Казахстан особенно обеспокоен тем, что может остановиться диалог ведущих держав по вопросам глобальной ядерной безопасности. Это способно нивелировать все достижения последних десятилетий по сокращению ядерной угрозы. Нас не могут не беспокоить признаки бессилия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта в Украине. Одной из причин этого является отсутствие политической воли по реформированию этой организации, проявленной ее руководством даже после исторического Астанинского саммита ОБСЕ в 2010 году, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства также отметил, что сегодня некоторые страны клонируют худшее наследие прошлого века – рецидивы несдержанности, оправдания силовых методов решения конфликтов.

– Это создает опасные прецеденты для остального мира, фактически поощряет формы необъективности в вопросах решения межгосударственных споров, – отметил Нурсултан Назарбаев. – Казахстан выражает озабоченность тем, что применение санкционной политики фактически отвергает в глобальном масштабе принципы свободной торговли и рынка. Замечу, что такая практика никогда не была действенной в международных отношениях. Она однозначно ограничивает глобальный экономический рост, создает барьеры для формирования справедливой глобальной энергетической системы.

Снижение порога доверия в мировой политике – опасный процесс. Потому что в ХХI веке глобальное доверие – это сугубо экономическая категория. Чем оно выше, тем больше шансов скорейшего восстановления масштабного роста мировой экономики.

Глава государства обратил внимание на то, что начало ХХІ века, вопреки надеждам на улучшение мирового порядка, оказалось насыщенным угрозами и новыми вызовами.

– Глобальный кризис, начавшийся 6 лет назад, никуда не делся. Он с каждым годом только нарастает. Человечество ждет, чает радикально новый проект мирового развития. Я говорил об этом еще в 2009 году в своих статьях «Ключи от кризиса» и «Пятый путь». Время показывает, что это кризис всей старой модели роста мира, за которым должен родиться новый мир. Мы стоим у его колыбели, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Подводя итоги выступления, Глава государства отметил, что в нынешних условиях необходимо придать проекту G-Global динамизм и прикладной характер, создать единую интеллектуальную базу, в которой следует объединить все идеи и мнения, озвученные за годы работы Астанинского экономического форума, а также поступившие на его портал.

Далее важно сгруппировать эти собранные уникальные знания по тематике, годам и авторам, проанализировать их на предмет распространения и обсуждения в средствах массовой информации, социальных сетях и научных трудах. Нурсултан Абишевич предложил также создать перечень предложений, которые будут представлены от ООН на всех других экономических и политических форумах.

В завершение Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что данный форум внесет свой вклад в международную дискуссию о развитии и создании условий для инклюзивного роста в мире, а также пожелал всем его участникам плодотворной работы.

Антикризисный план – основная задача

Модератор пленарного заседания экс-Президент Республики Болгарии Петр СТОЯНОВ представил участников дискуссии и поблагодарил Главу нашего государства за его огромную поддержку этого чрезвычайно престижного форума, который фокусируется на наиболее важных вызовах, стоящих перед мировым сообществом. В течение семи лет на уникальной платформе АЭФ побывало более 40 тыс. участников из 150 стран мира, включая научных деятелей, представителей бизнеса, ярких политиков и ведущих представителей СМИ.

– Сегодня мы должны работать в рамках новой экономической, финансовой и социальной ситуации, – продолжил спикер. – С точки зрения экономики мы видим, что страны мира еще не восстановились после глубочайшего финансового кризиса. Развитие формирующихся рынков ниже ожидаемого. До сих пор очень высок уровень безработицы. Очень сложно решать в таких условиях глобальные вопросы. Как следствие возникают социальные конфликты, и не только в «горячих точках», но и странах, которые были до этого стабильными.

В связи с этим отмечалась необходимость пересмотра традиционных методов решения проблем. Эти методы, в частности, рассматривались очень глубоко в рамках саммита «большой двадцатки» в Санкт-Петербурге, где Президент Нурсултан Назарбаев представил глобальную платформу G-Global.

Согласно идее Президента Казах­стана, G-Global – это не альтернатива G-8 или G-20. Инициатива служит дополнительным инструментом для глобальной дискуссии и представлена как коммуникационная платформа, базирующаяся на следующих принципах: справедливость и равенство, консенсус и глобальная толерантность, международные взаимоотношения и взаимодоверие, транспарентность и многополярность.

Основная задача G-Global, по замыслу Нурсултана Назарбаева, – это разработка всемирного антикризисного плана для государств – членов ООН, а также принятие этого плана в рамках Всемирной антикризисной конференции, которая поддерживается Генассамблеей ООН. Нужен коллективный ответ глобальным экономическим вызовам, что позволит гарантировать долгосрочный экономический рост и устойчивость. Глобальные институты в течение двух лет разрабатывали этот концептуальный план, обсуждали его. Этой теме было посвящено более 35 мероприятий, которые поддерживал целый ряд глобальных институтов и организаций.

Соответственно G-Global – это дискуссионная платформа, которая очень важна для всех. Свидетельство тому, огромный интерес со стороны интернет-пользователей: начиная с июля прошлого в разработке Всемирного антикризисного плана приняли участие более миллиона человек. Этот проект, согласно данным организаторов, включает более 15 тыс. докладов и исследовательских работ, а также более 50 тыс. экспертных обзоров и порядка 400 видеоконференций. От имени организаторов П. Стоя­нов поблагодарил Ассоциацию евразийских ученых за то, что они подготовили хороший базис для работы Астанинского экономического форума и Всемирной антикризисной конференции.

– Мы все взаимосвязаны, – акцентировал модератор, – нынешний финансовый кризис отчетливо продемонстрировал это. Соответственно, мы должны работать вместе, объединив наши усилия, чтобы устранить все уязвимые зоны.

В завершение П. Стоянов отметил, что под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан продолжает демонстрировать замечательный пример стабильности, имея реальные планы развития на ближайшие десятилетия.

Ренессанс азиатской экономики

В мероприятии также принял участие Премьер-Министр Малайзии Наджиб Тун Разак, прибывший с официальным визитом в Казах­стан. Он поблагодарил Нурсултана Назарбаева за приглашение, отметив эффективное лидерство Президента, благодаря которому Казахстан успешно развивается.

– Я бы хотел поговорить о глобальных вызовах и тех рисках, с которыми сталкивается мир, с точки зрения азиатской страны, – отметил в частности выступающий, подчерк­нув, что нынешний форум проходит очень своевременно. – Последние три десятилетия глобализация интенсифицировалась. С точки зрения роста повышения занятости, борьбы с бедностью глобальная экономика теперь более взаимосвязана, чем когда-либо. Это создает замечательные возможности, но также и риски.

Международные коллективные действия, координация чрезвычайно важны для того, чтобы управлять последствиями риска в глобальном масштабе. Ключевые экономики должны взаимодействовать, работать на опережение для того, чтобы избежать волатильности рынка. Большие фискальные дефициты, задолженности – все это требует корректирующих, профилактических действий.

– Мы должны увеличить сопротивляемость этим негативным тенденциям, – отметил Премьер-Министр Малайзии. – Я считаю, что каждая страна может многое вынести из азиатского опыта. После финансового кризиса 1997 года Азия провела глубокие структурные реформы, чтобы повысить сопротивляемость внешним потрясениям. Такие реформы в конечном итоге позволили улучшить фундаментальные показатели, прибавили гибкости. Так что риски можно прогнозировать и управлять ими.

Малайзия, отвечая на кризис 1997 года, консолидировала и улучшила банковский сектор, а также сектор бондов и облигаций. Было сделано стратегическое решение в пользу развития исламского финансирования. Правительство приняло ряд мер по диверсификации экономики, что в итоге позволило решить многие проблемы, в том числе с безработицей. Но Малайзия не единственная страна, демонстрирующая рост.

– С 2000 по 2013 год в целом Азия в экономическом плане выросла на 7,5%, а это гораздо выше глобального роста в 3,5%. Доход в среднем на душу населения в регионе за тот же период увеличился более чем в три раза. Практически 150 миллионов людей смогли избавиться от бедности между 2005 и 2008 годами, – подчеркнул Наджиб Тун Разак.

Говоря о перспективах, Премьер-Министр Малайзии призвал к более глубокой экономической интеграции. Согласно Маккензи в 2012 году трансграничная торговля равнялась 1/3 глобального ВВП, и предполагается, что к 2025 году это будет уже 50%. За последние 20 лет формирую­щиеся экономики удвоили свою долю в трансграничной торговле, однако Азия отстает в этом плане.

Для азиатских экономик интеграция является очень важным аспектом.

– Я думаю, азиатские государства должны укреплять свои экономические связи как в регионе, так и вне его, включая новые рынки, такие как Евразийский экономический союз между Казахстаном, Россией и Беларусью, – призвал Н. Разак.

Поскольку в Азии огромный объем глобальных инвестиций, соответственно увеличивается подверженность глобальным рискам. В этом контексте выступающий говорил о необходимости борьбы прежде всего с ростом «серого» банкинга. Возникают и многие другие проблемы.

– Наш опыт в управлении рисками не может применяться повсеместно как некий эталон, но те результаты по борьбе с кризисами в Азии, которые были достигнуты, становятся все более актуальными для всего мира, – сказал Премьер-Министр Малайзии. – По мере дальнейшего роста мы сможем играть более важную роль в формировании глобальной экономическо-финансовой архитектуры. Мы можем предоставлять свой опыт всему миру, и я думаю, это как раз то, что будет обсуждаться здесь, на этом очень впечатляющем форуме!

Приоритеты ООН

Организация Объединенных Наций также внесла свою лепту в диалог. Но прежде к участникам пленарного заседания обратился с видеообращением генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который, в частности, сказал:

– Я рад приветствовать проведение VII Астанинского экономического форума и II Всемирной антикризис­ной конференции. Мировая экономика все еще восстанавливается от финансового кризиса 2008 года, но экономические прогнозы ООН в целом позитивны.

Однако до сих пор существует множество серьезных проблем. Я особенно обеспокоен вопросами безработицы среди молодежи. Это поколение молодых людей является крупнейшим в истории. Они заслуживают возможности реализовать свои мечты и внести свой вклад в наш общий прогресс. В связи с чем я призываю правительства принять действенные меры, направленные на создание рабочих мест.

Генсек ООН обозначил три основных взаимосвязанных приоритета. Первый из них касается достижения целей развития тысячелетия. Второй приоритет заключается в формировании глобальной повестки дня развития после 2015 года. Государства – члены ООН в целом считают, что борьба с нищетой должна стать главным приоритетом будущей повестки, тогда как устойчивое развитие должно служить в качестве основы.

Третий приоритет направлен на принятие соглашения в области изменения климатических условий. 23 сентября в Нью-Йорке планируется саммит, посвященный климатическим проблемам.

– В условиях нынешних вызовов и изменений лидеры стран должны работать совместно на благо всех людей планеты в целом и оставить наследие прогресса будущим поколениям! – заключил Пан Ги Мун.

Продолжая линию Организации Объединенных Наций, выступил президент Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) Мартин Сайдик.

– Для меня большая честь выступать перед вами в Астане, где я был последний раз пятнадцать лет назад. Город настолько сильно изменился, что я с трудом узнал его. Астана сделала грандиозный шаг вперед. Сегодня это процветающий крупный город, и то, как этого удалось добиться, заслуживает высокой похвалы. Хотел бы также выразить признательность господину Президенту Казахстана за его направляющую роль в проведении этого важного форума. На меня произвели большое впечатление насыщенность дискуссий и глубокий анализ вопросов на всех заседаниях.

Анализируя цели развития тысячелетия (ЦРТ), выступающий говорил о борьбе с бедностью, обеспечении населения продовольствием и чистой питьевой водой, медициной, отметил необходимость расширения прав и возможностей женщин. Мартин Сайдик подчеркнул, что ООН проводит огромную работу в глобальном масштабе.

– Я вижу такой дух ответственности и здесь, в Астане. Я вижу, как он укрепляет многосторонние связи и доверие. Конечно, мы все хотим видеть более процветающую, более равную и более демократическую картину мира, однако достичь этой цели не сможем, пока один миллиард людей живет в нищенских условиях и надеется на лучшую жизнь для себя или хотя бы для своих детей. Мы не сможем остановить конфликты или победить экстремизм, когда наша молодежь сидит без работы, без надежды и без образования. Мы не сумеем продвигать демократию и права человека, когда бедность и нехватка возможностей подрывают верховенство закона, – подчеркнул президент ЭКОСОС.

Спикер говорил и о других насущных проблемах, в том числе в области экономики.

– Наша цель – привести мир к более устойчивому развитию так, чтобы мы могли преодолеть различные глобальные вызовы, с которыми сталкиваемся. И позвольте мне в этом контексте заявить, что я как президент ЭКОСОС готов поддерживать и продвигать для этого идеи G-Global, – заверил Мартин Сайдик.

Дать шанс на изменение жизни

Основатель банка Gramen Bank, председатель центра «Юнус», лау­реат Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммад Юнус в свою очередь рассказал о том, как ему удалось успешно применить бангладешский опыт микрокредитования в США, хотя в успех этого предприятия мало кто верил. В начале 2008 года М. Юнус запустил свой проект, назвав его «Ком ин Америка» в Нью-Йорке. Поначалу все шло хорошо, но во второй половине года грянул финансовый кризис. Однако, что интересно, ударив по крупным банкам США, он не остановил микрокредитования. Крупные банковские займы легли неподъемной ношей на людей, но проценты по микрокредитам были по силам.

В связи с этим М. Юнус затронул такую тему, как расширение социального бизнеса, призванного дать возможность гражданам попробовать себя в качестве предпринимателей. Что важно, в случае успеха это решает множество проблем, в том числе с безработицей. М. Юнус призвал молодых людей не только искать работу по специальности, но и испытать свои силы в новом деле. Важно изменить мышление, выйти за привычные рамки.

Завершилась дискуссия в формате «вопрос – ответ», что позволило более глубоко и неформально кос­нуться уже обозначенных в рамках встречи вопросов. Премьер-Министр Малайзии полностью согласился с Президентом Нурсултаном Назарбаевым в том, что глобальная финансовая архитектура архаична, что она устарела и требует пересмотра. Но для этого потребуется время. Он еще раз подчеркнул, что экономическая интеграция – это ключевой вопрос развития. Президент ЭКОСОС М. Сайдик говорил о своей поддержке форума и о том, что есть замечательная возможность в рамках Экономического и социального совета ООН обсудить Антикризисный план, озвученный в Казахстане.

– Я хочу уехать из Казахстана с мечтой, что однажды профессор Юнус проведет экскурсию для меня в Музее бедности, где будут собраны экспонаты, посвященные эпохе, когда она еще существовала, – закончил под аплодисменты М. Сайдик.

В целом форум, программа которого включала 70 мероприятий, продемонстрировал высокий уровень организованности. Выставки и конференции, «круглые столы» и семинары – все это позволило в полной мере раскрыть наиболее актуальные темы повестки дня. Сегодня диалоговая площадка завершит работу презентацией отчета группы профессоров Гарвардского университета и независимых экономистов на тему «Современная макроэкономическая политика Казахстана».

Рысты АЛИБЕКОВА

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА