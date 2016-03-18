В совещании приняли участие представители областного и районных акиматов, региональных филиалов дочерних компаний «КазАгро», Сою­за фермеров Казахстана, кредитных товариществ, банков второго уровня. Как стало известно из результатов прошлого года, на поддержку АПК регио­на в 2015 году группа компаний Нацхолдинга «КазАгро»­ направила 9,9 млрд тенге. Десяток кредитных товариществ получил 645 млн тенге.

Без малого полсотни зая­вок были профинансированы на 1,2 млрд тенге. Заключены договоры на приобретение 359 единиц сельхозтехники на сумму 3,3 млрд тенге. В эксплуатацию сданы 30 проектов на 11,88 млрд тенге с созданием 766 рабочих мест. На сегодня регио­нальный инвестиционный портфель «Каз­Агро» хранит 29 проектов общей стоимостью 18,8 млрд тенге.

Основной темой обсуждения на прошедшей встрече стали предстоя­щие весенне-полевые работы, объединение на принципах кооперации и солидарной ответственности агрохозяйств. В текущем году для проведения посевной казахстанские фермеры могут воспользоваться несколькими инструментами финансирования, сообщили специа-листы НХ «КазАгро», который на поддержку аграриев всей страны намерен выделить 60 млрд тенге бюджетного кредита. Участники встречи узнали об инструментах финансирования. Предлагается кредитование через банки второго уровня с получением средств под 7,5–8% ставки. Есть кредитование напрямую в дочерней компании «КазАгро» – АО «Аграрная кредитная корпорация» – под гарантии банков второго уровня с 5% годовых для фермеров. Можно взять средства через систему кредитных товариществ и микрофинансовых организаций со ставкой в 9% для конечного заемщика.

И все же главным претк­новением в получении финансовых средств является недостаточность, а то и полное отсутствие залоговой базы у хозяйств. Нехватка кредитных ресурсов служит предпосылкой другим проблемам сельского малого и среднего бизнеса: слабому техническому оснащению, мелкотоварности производства. Решением вопроса может стать, по инициативе «КазАгро»­, объединение агрохозяйств в кооперации. Ее суть в том, что крестьяне, объединившись, получают кредитные средства, а гарантией их возврата становится ответственность членов кооператива друг перед другом.