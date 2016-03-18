В совещании приняли участие представители областного и районных акиматов, региональных филиалов дочерних компаний «КазАгро», Союза фермеров Казахстана, кредитных товариществ, банков второго уровня. Как стало известно из результатов прошлого года, на поддержку АПК региона в 2015 году группа компаний Нацхолдинга «КазАгро» направила 9,9 млрд тенге. Десяток кредитных товариществ получил 645 млн тенге.
Без малого полсотни заявок были профинансированы на 1,2 млрд тенге. Заключены договоры на приобретение 359 единиц сельхозтехники на сумму 3,3 млрд тенге. В эксплуатацию сданы 30 проектов на 11,88 млрд тенге с созданием 766 рабочих мест. На сегодня региональный инвестиционный портфель «КазАгро» хранит 29 проектов общей стоимостью 18,8 млрд тенге.
Основной темой обсуждения на прошедшей встрече стали предстоящие весенне-полевые работы, объединение на принципах кооперации и солидарной ответственности агрохозяйств. В текущем году для проведения посевной казахстанские фермеры могут воспользоваться несколькими инструментами финансирования, сообщили специа-листы НХ «КазАгро», который на поддержку аграриев всей страны намерен выделить 60 млрд тенге бюджетного кредита. Участники встречи узнали об инструментах финансирования. Предлагается кредитование через банки второго уровня с получением средств под 7,5–8% ставки. Есть кредитование напрямую в дочерней компании «КазАгро» – АО «Аграрная кредитная корпорация» – под гарантии банков второго уровня с 5% годовых для фермеров. Можно взять средства через систему кредитных товариществ и микрофинансовых организаций со ставкой в 9% для конечного заемщика.
И все же главным преткновением в получении финансовых средств является недостаточность, а то и полное отсутствие залоговой базы у хозяйств. Нехватка кредитных ресурсов служит предпосылкой другим проблемам сельского малого и среднего бизнеса: слабому техническому оснащению, мелкотоварности производства. Решением вопроса может стать, по инициативе «КазАгро», объединение агрохозяйств в кооперации. Ее суть в том, что крестьяне, объединившись, получают кредитные средства, а гарантией их возврата становится ответственность членов кооператива друг перед другом.