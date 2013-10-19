На принципах корпоративного управления

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития нефтегазовой сферы, ее модернизации и диверсификации.

[caption id="attachment_10516" align="aligncenter" width="500"] фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА[/caption]

Нурсултан Назарбаев отметил необходимость совершенствования организационной структуры АО «НК «КазМунайГаз» в целях исключения дублирования функций между дочерними компаниями и соответствия международным стандартам корпоративного управления. Глава государства обратил внимание на упорядочивание внутреннего рынка нефтепродуктов и важность определения конкретных перспектив развития нефтеперерабатывающей отрасли.

Также в ходе встречи были рассмотрены другие актуальные вопросы нефтегазового сектора, включая дальнейшую реализацию Северо-Каспийского проекта и деятельность ТОО «Тенгизшевройл».

По итогам заседания Глава государства дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам, сообщила пресс-служба Президента.