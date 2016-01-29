Свежий выпуск
​На принципах меритократии
Инеш БЕРЖАНОВА

Как отметил в приветственном слове заместитель руководителя Администрации Президента РК Марат Бекетаев, наша страна стала первой из государств СНГ, формирующих корпус госслужащих на конкурсной основе и принципах меритократии.

– Сегодня в целях вхождения в тридцатку развитых стран мира и решения актуальных задач социально-экономического развития по поручению Президента инициирована модернизация существующей модели государственной службы и управления, – подчеркнул М. Бекетаев. – При этом акцент сделан на двух аспектах: институциональном – создании Министерства по делам государственной службы и законо­творческом – принятии новых законов о государственной службе и о противодействии коррупции.

Министр по делам государственной службы Талгат Донаков в свою очередь обратил внимание на то, что сам факт создания нового ведомства ставит амбициозные цели и большие задачи по совершенствованию системы гос­управления в Казахстане. Только наличие сильного государственного аппарата позволит сформировать страну с развитой экономикой и твердым, устойчивым политическим курсом. Для формирования же качественного состава гос­управления в стране уже внедрены прозрачные процедуры конкурсного отбора, практикоориентированное обучение, принят новый этический кодекс для государственных служащих и другое.

О роли «Нур Отана» в этом процессе рассказал секретарь партии Заутбек Турисбеков. В частности, он отметил, что среди Пяти институциональных реформ в качестве одной из главных задач Нурсултан Назарбаев определяет создание сильного госаппарата. И партия «Нур Отан» активно вовлечена в реализацию данного поручения. Так, депутаты фракции разработали внушительный пакет законопроектов по противодействию коррупции в госструктурах. Проводится комплексная работа по разъяснению населению сути реформ Плана нации «100 конкретных шагов».

Об использовании нашей страной лучшего опыта ведущих государств мира положительно отозвался постоянный координатор ООН в Казахстане Норимаса Шимомура. Для усиления госслужбы, по его мнению, в Казахстане есть необходимый потенциал. Но главное, что в республике окончательно перешли на формирование госаппарата по принципу меритократии.

Участники конференции обсудили вопросы, касающиеся начала институционализации современной системы государственной службы независимого Казах­стана, отметив, что указы Главы государства, имеющие силу закона, создали основу современной правовой системы, в том числе в области госуправления.

Говорилось также о роли Президента в формировании принципов меритократии, результативности и транспарентности на государственной службе, создании современной инфраструктуры и системы предоставления качественных и доступных государственных услуг, основанных на примерах лучшей международной практики.

В части реализации институцио­нальной реформы по формированию современного государственного аппарата спикеры акцентировали внимание на том, что программа «Болашак», учрежденная Лидером нации, была и остается генератором формирования управленцев новой формации.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 мая
Казахский боксер оформил два нокдауна и нокаут в андекарде «Канело» — Бивол
Зеленский высказался о визите Байдена в Киев
Мощный взрыв прогремел в столице Кубы. Погибли порядка 30 человек
"Китай выпустил вирус геморрагической лихорадки во время Олимпийских игр": новый фейк появился в Сети
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
18-летнюю павлодарку ударило током на крыше поезда, девушка в реанимации
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Двухлетний ребенок застрял в оросительной трубе в Кентау – видео
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
«Чувство времени»: 20 лет спустя
Свежий выпуск
Лелик-космонавт
Свежий выпуск
Прогулка по Бельгии
Свежий выпуск
Улицам – достойные названия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]