​На принципах меритократии

Как отметил в приветственном слове заместитель руководителя Администрации Президента РК Марат Бекетаев, наша страна стала первой из государств СНГ, формирующих корпус госслужащих на конкурсной основе и принципах меритократии.
– Сегодня в целях вхождения в тридцатку развитых стран мира и решения актуальных задач социально-экономического развития по поручению Президента инициирована модернизация существующей модели государственной службы и управления, – подчеркнул М. Бекетаев. – При этом акцент сделан на двух аспектах: институциональном – создании Министерства по делам государственной службы и законотворческом – принятии новых законов о государственной службе и о противодействии коррупции.
Министр по делам государственной службы Талгат Донаков в свою очередь обратил внимание на то, что сам факт создания нового ведомства ставит амбициозные цели и большие задачи по совершенствованию системы госуправления в Казахстане. Только наличие сильного государственного аппарата позволит сформировать страну с развитой экономикой и твердым, устойчивым политическим курсом. Для формирования же качественного состава госуправления в стране уже внедрены прозрачные процедуры конкурсного отбора, практикоориентированное обучение, принят новый этический кодекс для государственных служащих и другое.
О роли «Нур Отана» в этом процессе рассказал секретарь партии Заутбек Турисбеков. В частности, он отметил, что среди Пяти институциональных реформ в качестве одной из главных задач Нурсултан Назарбаев определяет создание сильного госаппарата. И партия «Нур Отан» активно вовлечена в реализацию данного поручения. Так, депутаты фракции разработали внушительный пакет законопроектов по противодействию коррупции в госструктурах. Проводится комплексная работа по разъяснению населению сути реформ Плана нации «100 конкретных шагов».
Об использовании нашей страной лучшего опыта ведущих государств мира положительно отозвался постоянный координатор ООН в Казахстане Норимаса Шимомура. Для усиления госслужбы, по его мнению, в Казахстане есть необходимый потенциал. Но главное, что в республике окончательно перешли на формирование госаппарата по принципу меритократии.
Участники конференции обсудили вопросы, касающиеся начала институционализации современной системы государственной службы независимого Казахстана, отметив, что указы Главы государства, имеющие силу закона, создали основу современной правовой системы, в том числе в области госуправления.
Говорилось также о роли Президента в формировании принципов меритократии, результативности и транспарентности на государственной службе, создании современной инфраструктуры и системы предоставления качественных и доступных государственных услуг, основанных на примерах лучшей международной практики.
В части реализации институциональной реформы по формированию современного государственного аппарата спикеры акцентировали внимание на том, что программа «Болашак», учрежденная Лидером нации, была и остается генератором формирования управленцев новой формации.