​На принципах меритократии

Как отметил в приветственном слове заместитель руководителя Администрации Президента РК Марат Бекетаев, наша страна стала первой из государств СНГ, формирующих корпус госслужащих на конкурсной основе и принципах меритократии.

– Сегодня в целях вхождения в тридцатку развитых стран мира и решения актуальных задач социально-экономического развития по поручению Президента инициирована модернизация существующей модели государственной службы и управления, – подчеркнул М. Бекетаев. – При этом акцент сделан на двух аспектах: институциональном – создании Министерства по делам государственной службы и законо­творческом – принятии новых законов о государственной службе и о противодействии коррупции.

Министр по делам государственной службы Талгат Донаков в свою очередь обратил внимание на то, что сам факт создания нового ведомства ставит амбициозные цели и большие задачи по совершенствованию системы гос­управления в Казахстане. Только наличие сильного государственного аппарата позволит сформировать страну с развитой экономикой и твердым, устойчивым политическим курсом. Для формирования же качественного состава гос­управления в стране уже внедрены прозрачные процедуры конкурсного отбора, практикоориентированное обучение, принят новый этический кодекс для государственных служащих и другое.

О роли «Нур Отана» в этом процессе рассказал секретарь партии Заутбек Турисбеков. В частности, он отметил, что среди Пяти институциональных реформ в качестве одной из главных задач Нурсултан Назарбаев определяет создание сильного госаппарата. И партия «Нур Отан» активно вовлечена в реализацию данного поручения. Так, депутаты фракции разработали внушительный пакет законопроектов по противодействию коррупции в госструктурах. Проводится комплексная работа по разъяснению населению сути реформ Плана нации «100 конкретных шагов».

Об использовании нашей страной лучшего опыта ведущих государств мира положительно отозвался постоянный координатор ООН в Казахстане Норимаса Шимомура. Для усиления госслужбы, по его мнению, в Казахстане есть необходимый потенциал. Но главное, что в республике окончательно перешли на формирование госаппарата по принципу меритократии.

Участники конференции обсудили вопросы, касающиеся начала институционализации современной системы государственной службы независимого Казах­стана, отметив, что указы Главы государства, имеющие силу закона, создали основу современной правовой системы, в том числе в области госуправления.

Говорилось также о роли Президента в формировании принципов меритократии, результативности и транспарентности на государственной службе, создании современной инфраструктуры и системы предоставления качественных и доступных государственных услуг, основанных на примерах лучшей международной практики.

В части реализации институцио­нальной реформы по формированию современного государственного аппарата спикеры акцентировали внимание на том, что программа «Болашак», учрежденная Лидером нации, была и остается генератором формирования управленцев новой формации.