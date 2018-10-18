Как известно, в обращении к народу Глава государства подчеркнул, что «в непростых современных условиях внешняя политика Республики Казахстан требует адаптации и продвижения национальных интересов на принципах прагматизма».

По словам министра, на это и будет обращено внимание. Будет применяться дифференцированный и разноуровневый подход к взаимодействию с зарубежными странами и международными организациями.

– Высокая динамика и нестабильность современных международных процессов требуют совершенствования внешнеполитического инструментария. Это относится к упадку систем глобальной безопас­ности и международного права, повышению уровня гибридных и террористических угроз, санкционному противостоянию и усилению протекционистских мер со стороны отдельных государств, – отмечено в выступлении.

Министр указал на необходимость продолжения многоуровневой работы с партнерами как на глобальных площадках (ООН, ВТО, ОПЕК), так и в рамках региональных объединений (ЕАЭС, ШОС, ССТГ, ОИС, АСЕАН), а также использования потенциала двусторонних межправительственных комиссий с различными странами.

Ключевым вектором работы внешнеполитического ведомства остается системная реализация международных инициатив Главы государства. В этих целях будет подготовлен каталог, которым казахстанские дипломаты должны руководствоваться в своей работе.

МИД усилит свою координирующую деятельность по исполнению международных соглашений, а также будет способствовать поиску прагматичных решений по различным проблемным вопросам во взаимоотношениях с зарубежными деловыми партнерами.