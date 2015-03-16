На принципах социальной ответственности Свежий выпуск 701 Сауат МЫНБАЕВ, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз»

В 2014 году мы значительно усилили социальный блок: этот отрезок времени прошел под знаком качественного улучшения действий компании в области регулирования социально-трудовых отношений, создания нормативной базы для более справедливых подходов к вознаграждению за труд.

Тем не менее новые вызовы, главным из которых является неблагоприятная внешняя конъюнктура цен на нефть, связанная с дисбалансом спроса и предложения на мировом рынке, с усилившейся геополитической нестабильностью, вносят серьезные коррективы в эту работу.

Казахстан – нефтеэкспортирующая страна, поэтому неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура негативно отражается на экономике страны и оказывает негативное воздействие на деятельность группы компаний «КазМунайГаз». В условиях резкого падения мировых цен на нефть КМГ был вынужден неоднократно пересматривать План развития и бюджет на 2015 год. Но даже в условиях вынужденного сокращения капитальных и операционных затрат мы приняли решение о сохранении расходов на социальную сферу. Говоря проще, «проголосовали» за социальную стабильность, поддержали своих работников, несмотря на то, что это – серьезная нагрузка на бюджет структуры.

Достижение успеха, в том числе социальной эффективности – дорога с двусторонним движением. В условиях новых вызовов нельзя требовать от работодателя всего и сразу – новых премий, усиленных социальных пакетов и резкого улучшения условий на производстве. Необходимо искать экономически оправданные решения, акцентировать внимание на экономии ресурсов, высокой дисциплине производства. Только в этом случае стратегически важная для страны нефтегазовая отрасль не просто выстоит, а станет еще сильнее.



Справедливое вознаграждение за труд

Стратегическая задача национального нефтегазового оператора – КМГ, создавшего полный цикл производства нефти и выступающего, как принято говорить, «локомотивом экономики», – приносить максимальную прибыль в бюджет страны. При этом поддержание стабильных объемов добычи на месторождениях, часть из которых являются старыми и истощаются, требует все больших капитальных вложений.

Вместе с тем материальные блага создают, как известно, люди – кадры, персонал, наши работники. В группе компаний КМГ по всем бизнес-направлениям занято более 90 тыс. человек. От «социальной температуры» в таком большом разнородном коллективе, от условий на производстве и в быту во многом зависит благополучие всего холдинга. Но как найти золотую середину в трудовых отношениях, тем более в условиях кризиса?

Это сложный вопрос. Мы посчитали, что для стабильной работы такого большого коллектива все вопросы, касающиеся социально-трудовых отношений, должны решаться на системной основе. Начали с новой Единой системы оплаты труда (ЕСОТ), ведь отсутствие единых стандартов и подходов при определении уровня заработной платы были одной из главных причин претензий работников к работодателю, и как следствие, проявлений социального недовольства.

Группа разработчиков КМГ начала работу над новой, более современной системой вознаграждения за труд, в рамках которой все вопросы оплаты стандартизированы. ЕСОТ включает в себя ряд специальных справочников и иных документов, которые позволяют сделать методологию расчета заработной платы максимально корректной, а вознаграждение за труд – справедливым для разных категорий работников.

Необходимо отметить, что результатом внедрения ЕСОТ, к примеру, по предприятиям бизнес-направления «Разведка и добыча нефти и газа», стало повышение существующего уровня оплаты труда для 98% работников. При этом очень важно, что текущая зарплата никому не была снижена.

На сегодня ЕСОТ охвачено более 40 тыс. человек. Система действует в АО «Мангистаумунайгаз», в группе компаний ТОО «Актаунефтесервис» и группе компаний АО «Разведка Добыча КМГ». В настоящее время работа над ЕСОТ продолжается по другим бизнес-направлениям деятельности – это транспортировка нефти и газа, их переработка, сервисное обслуживание.

С начала нынешнего года началось внедрение ЕСОТ в ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» и ТОО «Управление добычи и транспортировки воды» (г. Жанаозен) с охватом 1 300 человек.

Одновременно с внедрением Единой системы оплаты труда планируем решить вопросы по организации нормирования труда во всех предприятиях группы компаний КМГ: это организационная структура, численность персонала, режим рабочего времени и производительность труда. В целях выработки единого подхода в мае прошлого года утверждены Типовые правила оказания социальной поддержки работникам дочерних и зависимых организаций АО «НК «КазМунайГаз», определен гарантированный социальный пакет, который включает в себя материальную помощь, социальные пособия и компенсации, соцгарантии.

Это позволит обеспечить единым социальным пакетом на гарантированном уровне всех работников компаний груп­пы КМГ.



В зоне особого внимания

Плановые рабочие поездки в регионы производственного присутствия КМГ стали традицией. Руководство КМГ и специалисты, на постоянной основе встречаясь с представителями трудовых коллективов и профсоюзов, обсуждают наболевшие проблемы. Основные требования, как правило, касаются улучшения условий труда и быта, обеспечения дополнительными объемами работ... Эти требования в большинстве случаев справедливы, они не от легкой жизни, ведь труд нефтяника связан с работой в суровых климатических условиях, при этом приходится испытывать тяжелые физические нагрузки.

Все замечания профсоюзов и рабочих лидеров учитываются. При этом важно не давать пустых обещаний: людям нужно открыто говорить о финансовых и экономических проблемах, о сложностях, которые могут возникнуть у компании в перспективе. Невозможно улучшить все и сразу, необходима планомерная целенаправленная работа, сплоченность и терпение коллектива. Тем более что предприятиями группы компаний КМГ сделано и делается сегодня немало: в регионах деятельности КМГ начато строительство современных административно-бытовых зданий, хозяйственно-бытовых комплексов, модульных операторных, медицинских пунктов, обновляются спецтехника и оборудование.

Создаются условия для занятия спортом и культурного проведения отдыха. Продолжается обучение работников безопасным методам труда, реализуются мероприятия по нормализации санитарно-гигиенических условий, внедряются новые технологии.

Приведу лишь несколько примеров из деятельности наших главных дочерних компаний. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»: сданы в эксплуатацию новое общежитие на 100 мест и более 50 хозяйственно-бытовых комплексов для работников АО «Озенмунайгаз». В управлении буровых работ введен в эксплуатацию новый хозяйственно-бытовой комплекс на 700 мест.

На месторождениях Каражанбас и Каламкас построены вахтовые поселки общей стоимостью 3,6 млрд. тенге. За несколько лет инвестировано более 45 млрд. тенге в строительство школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных центров, домов культуры и других объектов. В Жанаозене строится медицинский центр для населения, состоящий из поликлиники и стационара, построен и сдан в эксплуатацию 200-квартирный жилой дом.

АО «КазТрансОйл» на возведение объектов социального назначения в местах производственной деятельности было выделено 2 млрд. тенге. На эти средства профинансировано строительство средней школы на 300 мест в г. Кульсары Атырауской области, детского сада на 320 мест в Павлодаре, а также детского сада на 280 мест в с. Шолаккурган Сузакского района Южно-Казахстанской области. В Бейнеуском районе Мангистауской области, Акжайыкском районе Западно-Казахстанской и Курмангазинском районе Атырауской области будут построены три универсальные спортивные площадки для детей и взрослых.

АО «КазТрансГаз» на территории Амангельдинского газового месторождения возведен комфортабельный вахтовый поселок для проживания собственного персонала и работников подрядных компаний, обеспечены медицинское и транспортное обслуживание. В Таразе построен жилой дом, завершен и действует культурно-спортивный комплекс с бассейном, сауной, площадками для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Введен в строй жилой комплекс со столовой, медицинским пунктом, прачечной и складскими помещениями. Для работников АО «Интергаз Центральная Азия» построены жилые дома в Атырау, Актобе, Уральске, а для вахтовиков компании – комфортабельные общежития в поселке Тайман.

Убежден в том, что решение проблемных вопросов не должно сопровождаться трудовыми спорами и конфликтами, нужна четкая система их предупреждения. Социального недовольства в большинстве случаев можно избежать, обеспечивая своевременное обсуждение проблем между руководством и профсоюзами. Работники должны иметь возможность поднимать перед руководителями вопросы, касающиеся социально-трудовых отношений, и получать на них четкие ответы.

Понимая это, в прошлом году мы приняли Единую систему внутренних коммуникаций для предприятий КМГ – документ, предусматривающий обязательные плановые и внеплановые встречи руководства с трудовыми коллективами по обсуждению социальных, бытовых и производственных вопросов. Практика отчетных встреч начата в 2014 году, они будут проводиться по всей группе компаний на постоянной основе – несколько раз в год.

Наряду с этим будут действовать блоги первых руководителей, корпоративные сайты, телефоны доверия, информационные стенды. Работники получили возможность обратной связи с руководством и могут открыто заявить о проблемах или внести предложения по повышению эффективности работы компании, улучшению технологических процессов. Система обратной связи будет обеспечивать постоянное взаимное информирование работников и руководства.

Уверены, что ответственность за развитие компании обязаны нести две стороны – работодатель в лице руководства КМГ и работники, которых представляют профсоюзы и лидеры трудовых коллективов. Навыкам выстраивания эффективных внутренних коммуникаций, позволяющих находить компромиссные решения, минуя стадию конфликтов и споров, необходимо специально обучать. С этой целью был разработан план по проведению серии семинаров с привлечением бизнес-тренеров.

Несколько таких мероприятий, обучающих цивилизованным формам диалога, бесконфликтной форме решения трудовых споров, использованию в конфликтах третьей стороны – медиатора – было проведено в регионах производственного присутствия для представителей профсоюзов и трудовых коллективов.



Будущее – за молодыми

В группе компаний КМГ – 17 тыс. молодых работников в возрасте до 29 лет, это немалая часть всего коллектива КМГ, насчитывающего почти 90 тыс. человек, и крупный ресурс перспективных рабочих и инженерно-технических кадров, большой научный и рационализаторский потенциал. Создание в прошлом году Совета по делам молодежи, в состав которого вошли представители 25 дочерних и зависимых организаций АО «НК «КазМунайГаз» стало очередным этапом развития деятельности в направлении молодежной политики.

Ожидания от создания одной из крупнейших в нашей стране молодежных организаций у менеджмента КМГ большие, в том числе в вопросах социального диалога и трудовых отношений. Совет призван содействовать повышению профессионального уровня и знаний, налаживанию тесных связей с профильными казахстанскими и зарубежными вузами и колледжами – тем более, что проводимая сегодня КМГ модернизация производства требует получения работниками дополнительных навыков и компетенций. Особенно привлекательна синергия нового проекта: все наработки, накопленные за многие годы крупными компаниями группы в сфере молодежной политики, вошли в один большой «банк опыта».

В настоящее время молодежные советы начали действовать в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», АО «Каражанбасмунай», ТОО «КазГерМунай», ТОО «ТулпарМунайСервис» и еще в 20 дочерних компаниях КМГ. Разработана и утверждена «Молодежная политика АО «НК «КазМунайГаз».

Новая организация призвана стать самостоятельным реальным субъектом процесса социальной модернизации в трудовых коллективах национальной компании «КазМунайГаз», обеспечить реальную поддержку молодым, которые должны определять будущее нефтяной отрасли и своих коллективов.