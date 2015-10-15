На принципах союзничества 805 Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

Сохраняя исторические связи



В течение первых лет независимости основными партнерами Казахстана закономерно становились страны Содружества Независимых Государств. Ключевым стратегичес­ким направлением во внешнеэкономической политике стало развитие многопланового политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества с Россией. Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией установлены 21 октября 1992 года, в этом же году страны обменялись посольствами. Пакет двусторонних документов, закрепляющих основы сотрудничества, утвержден в ходе первого официального визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Россию 28–30 марта 1994 года. Тогда было подписано 22 документа о сотрудничестве в политической, экономичес­кой, военной, технической сферах, а также в области науки и культуры.



Сегодня правовую основу сотрудничества составляют более 300 документов, среди которых базовые – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 1992 года и Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года. Казахстану и России удалось сохранить и успешно развить исторически сложившиеся экономические связи. Документом, подкрепляющим это взаимодействие в современных условиях, стала Программа долгосрочного экономического сотрудничества между правительствами РК и РФ до 2020 года, принятая в 2011 году, и План по ее выполнению.



Поскольку Россия традиционно является крупнейшим торговым партнером Казахстана, одной из важнейших сфер взаимодействия между двумя странами остается взаимная торговля. По данным статистики, товарооборот между Казахстаном и Россией в 2014 году составил 18,9 млрд долларов. При этом экспорт казахстанских товаров в РФ составил 5,17 млрд долларов, импорт – 13,73 млрд долларов.



Как отмечал Президент Нурсултан Назарбаев: "Сегодня практически нет такой сферы, в которой бы на доверительной основе не взаимодействовали наши страны. Идет процесс промышленной кооперации, в том числе на межрегиональном уровне. Успешно развивается энергетичес­кое парт­нерство, сотрудничество в космической отрасли, расширяется взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере".



Механизмы партнерства



За годы взаимодействия Казахстана и России создан ряд эффективных механизмов партнерства. Эффективно работает Межправительственная комиссия по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Казахстанскую сторону в ней представляет первый заместитель Премьер-Министра РК Бакытжан Сагинтаев, российскую – первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов. Уже состоялось 17 заседаний, 18-е планируется провести в конце нынешнего года в Москве.



Необходимо особо отметить деятельность подкомиссии по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества в составе межправительственного совещательного органа. В текущем году Казахстан будет принимать у себя 15-е заседание этой подкомиссии. Как правило, встречи проходят в одном из регионов страны, расположенном непосредственно у границы с соседним государством.



О значимости взаимодействия на уровне регионов говорит и тот факт, что ежегодные форумы межрегионального приграничного сотрудничества Казахстана и России проводятся с участием глав государств. В ходе прошедшего в Атырау XI форума, посвященного вопросам применения инновационных технологий в углеводородной сфере, было подписано два межправительственных соглашения о взаимодействии в сферах добычи руд цветных металлов, а также по вопросу использования радиочас­тот. Также заключены соглашения: между Правительством Республики Башкортостан и акиматом Атырау­ской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах; между Правительством Республики Татарстан и акиматом Атырауской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве; документы о стратегическом партнерстве между крупными бизнес-компаниями.



Оценить масштаб и темпы развития межрегионального приграничного взаимодействия можно по статистическим данным, согласно которым между областями РК и регионами РФ заключено более 240 соглашений в области торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Также подписаны документы по вопросам сотрудничества в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности на сопредельных территориях, в области предупреждения аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, а также по ряду других позиций.



В ногу со временем



Исторически точкой тесного взаимодействия России и Казахстана является космодром Байконур, который считается крупнейшим в мире космическим комплексом, где, помимо запусков ракет-носителей, ведется научно-исследовательская работа. Для решения важных практических вопросов деятельности космодрома была создана Казахстанско-Российская межправительственная комиссия по комплексу "Байконур", регулирующая двусторонние отношения в этой сфере. Заседания проходят ежегодно с 2013 года, за это время комиссией рассмотрены вопросы исполнения "дорожной карты" по совместному использованию комплекса "Байконур" и аспекты инфраструктурного развития города Байконыр; обсуждены меры по исключению двойного налогообложения, сокращению пусков ракет-носителей "Протон-М"; вопросы, касающиеся обучения казахстанских граждан по образовательным стандартам РК и их медицинского обслуживания. Кроме того, рассмот­рены перспективы сотрудничества по проекту создания на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек".



Кроме того, ключевой областью экономического взаимодействия между Казахстаном и Россией традиционно являлся топливно-энергетический комплекс. Транзит казахстанской нефти на экспорт идет через территорию РФ, российская сторона занимается закупкой и маркетингом казахстанского газа для поставок в третьи страны, совместно реализуются проекты по освоению углеводородных месторождений Каспия.



Однако в последние годы отмечено изменение вектора двустороннего сотрудничества. Все больший уклон делается в сторону реализации несырьевых индустриальных проектов, производства продукции более высоких переделов, развития новых технологий. Достигнут ряд договоренностей в сфере развития автомобилестроения между крупными автоконцернами двух стран, создаются совместные инновационные проекты.



Казахстан первым из стран СНГ принял Стратегию развития «зеленой» экономики, в стране развиваются такие инновационные клас­теры, как глубокая переработка нефтегазового сырья, нефтехимия. И российские компании проявляют живой интерес к созданию совместных проектов в этих отраслях.



Как подчеркнул в рамках одного из визитов в Москву Нурсултан Назарбаев: "В Казахстане ежегодно вводятся в строй сотни инновационных предприятий, включая проекты в области электроэнергии, энергосбережения и "зеленых" технологий. В стране заложены основы новых отрас­лей экономики, таких как автомобиле- и авиастроение, производство тепловозов и вагонов, геостационарных спутников, электроники".



В этом контексте Президент особо подчеркивает возможности Евразийского экономического союза. В частности, один из приоритетов ЕАЭС – это формирование базовых условий для ускоренного инновационного технологического прорыва нацио­нальных экономик и всего пространства евразийской интеграции.



– Считаю важным разработать и принять Программу евразийского инновационно-технологического взаимодействия на период до 2025 года, – заметил в связи с этим Глава государства.



В этой программе, по словам Президента, необходимо определить совместные точки экономического роста, сформировать ряд индустриальных консорциумов по наиболее перспективным направлениям. Например, в глубокой переработке минеральных ресурсов, аэрокосмической, химической отрас­лях, машиностроении, агропроизводстве, энергетике, транспорте. Также, по словам Главы государства, необходимо создать совместные научно-исследовательские кластеры, как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Все это говорит о том, что взаимодействие Казахстана и России выходит на новый этап развития.