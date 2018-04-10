На принципах светскости

Министерство по делам религий и гражданского общества РК поддержит работу востоковедов по изучению исторического наследия и связи традиционного ислама с национальной культурой. Об этом сказал Дархан Калетаев, руководитель МДРГО, на встрече с главой Духовного управления мусульман, Верховным муфтием Казахстана Серикбаем кажы Оразом.

Как сообщила пресс-служба МДРГО, в ходе встречи обсуждались также вопросы взаимодейст­вия ведомства с ДУМК, рассмат­ривались аспекты по укреплению межконфессионального согласия и реализации прав граждан на свободу совести. Министр отметил необходимость продолжения совместной работы по совершенствованию информационно-разъяс­нительной работы с участием имамов, теологов и экспертов.