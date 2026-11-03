На принципах законности и добросовестной конкуренции

– В соответствии с Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан завершились этапы выдвижения и регист­рации кандидатов. Это важные этапы избирательной кампании. В этот период были выдвинуты и зарегистрированы партийные списки политических партий и кандидаты по одномандатным избирательным округам. Все решения, принимаемые избирательными органами в ходе кампании, доводятся до сведения общественности, прежде всего в регионах, и размещаются на соответствующих информационных ресурсах и в средствах массовой информации. Эту работу необходимо своевременно и системно проводить на протяжении всех этапов избирательной кампании, – отметил Нурлан Абдиров.



В ходе заседания председатели 20 территориальных избирательных комиссий, работающих в столице, областях и городах республиканского значения, рассказали об итогах регистрации партийных списков и кандидатов в их регионах. Исходя из представленных сведений, всего зарегистрирован 10 971 кандидат. В маслихаты различных уровней во всех регионах партиями было подано 99 партийных списков, включающих 1 219 человек. Доля женщин и молодежи в них составляет 43,2%. По 3 113 одномандатным округам зарегистрированы 9 752 кандидата.



– На этапе предвыборной агитации важно соблюдать требования избирательного законодательства, обеспечивать равные условия для всех кандидатов и политических партий, а также открытость и гласность избирательной кампании. В этой связи Центральная избирательная комиссия установила единые размеры расходов кандидатов в депутаты маслихатов, связанных с проведением избирательной кампании. Это решение направлено на обеспечение равных финансовых возможностей для всех кандидатов при проведении предвыборной агитации, – отметил глава ЦИК.



В свою очередь член ЦИК Ляззат Суйндик рассказала о нормах законодательства, касающихся проведения агитации в период кампании. Как отметила спикер, агитацион­ный период стартовал 1 ноября после 18:00 и продлится до 00:00 часов 28 ноября. День перед голосованием – 28 ноября – будет так называемым днем тишины, когда предвыборная агитация запрещена. Она также напомнила о запрете проведения фото- и (или) видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространения в день голосования, изготовления агитматериалов за пределами Казахстана и распространения анонимной агитации.



Неукоснительно соблюдать принципы законности, открытости и добросовестной конкуренции призвал председатель ЦИК Нурлан Абдиров. Он подчеркнул важность обеспечения равных условий для всех кандидатов и политических партий.



– Все участники избирательного процесса должны соблюдать требования законодательства и осуществлять свои права и обязанности в установленном порядке. С учетом масштаба избирательной кампании и большого количества кандидатов в депутаты маслихатов необходимо обеспечить достаточное количество мест для размещения агитационных печатных материалов. Территориальные избирательные комиссии совместно с местными исполнительными органами должны проработать этот вопрос. Всем кандидатам и политическим партиям должны быть предоставлены равные возможности для размещения агитационных материалов с соблюдением требований законодательства. Поручаю взять эту работу на контроль и обеспечить своевременное принятие необходимых мер, – сказал глава ЦИК.



В ходе заседания также было установлено, как будут выглядеть избирательные бюллетени на предстоящих 29 ноября выборах. Согласно законодательству РК, форму бюллетеней для голосования, порядок их изготовления, а также степень защищенности определяет ЦИК РК.



Как было сообщено, бюллетени будут выполнены в формате А5 и отличаться по цвету. Так, для столицы, областей, городов республиканского значения листы для голосования будут голубого цвета и на них будут указаны наименования политических партий в порядке, определенном путем жеребьевки. Бюллетени для голосования по одномандатным территориальным избирательным округам будут зеленого цвета и на них будут указаны имена всех участвующих в выборах по конкретному округу кандидатов в алфавитном порядке на государственном языке. Оба бюллетеня содержат строку «Против всех» и места для проставления отметки.



Двусторонний бланк избирательного бюллетеня для голосования по выборам депутатов маслихатов городов областного значения, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, окрашен в фиолетовый цвет. Бюллетень для голосования по выборам депутатов маслихатов районов, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, – оранжевого цвета. На них также будет указан список всех зарегистрированных кандидатов с указанием фамилии, имени и отчества в алфавитном порядке на государственном языке, строка «Против всех», а также места для проставления отметок.



– Избирательные бюллетени изготавливаются на государственном и русском языках в количестве, равном числу избирателей в избирательном округе, с резервом в размере одного процента от общего числа избирателей в избирательном округе, – проинформировал член ЦИК Азамат Айманакумов.



В каком порядке расположатся партии в бюллетене, решила жеребьевка: представители политобъединений собственноручно вытягивали запечатанный конверт с указанием порядкового номера, под которым партия будет представлена в избирательном бюллетене. По итогам жеребьевки порядок следующий: 1 – Партия «Ауыл», 2 – Общенациональная социал-демократическая партия, 3 – Народная партия Казахстана, 4 – Партия «Respublica», 5 – Демократическая партия Казахстана «Ақ жол», 6 – Казахстанская партия зеленых «Байтақ», 7 – Партия «Әділет».



На повестке заседания стоял и вопрос работы онлайн-сервисов. Благодаря им члены участковой избирательной комиссии смогут проверить адрес регистрации гражданина, а граждане, не имеющие регистрации, смогут получить временную регистрацию по адресу избирательного участка. Как рассказал первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, эти проекты реализуются Центризбиркомом совместно с МИИЦР и МВД.



По итогам работы заседания членами Центральной избирательной комиссии были приняты соответствующие постановления.