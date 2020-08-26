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На природу
Любовь Доброта

Главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов подписал очередное постановление, в котором с 24 августа разрешено работать объектам туризма, в том числе гостиницам, санаториям, отелям, домам отдыха, туристическим базам. Впрочем, есть и ограничения. Все эти учреждения не должны заполняться постояльцами и посетителями более чем на 8% от проектной мощности.

Также разрешены прогулки на свежем воздухе: можно посещать парки, площади, скверы и набережные. Променад возможен группой, в которой не более трех человек, с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции в 2 метра. Если это члены одной семьи, то компания может быть больше, но все обязаны соблюдать масочный режим.

Кроме того, разрешено работать салонам красоты, парикмахерским. Однако граждане должны заранее записаться на получение услуги. Такие объекты будут обслуживать клиентов только в будние дни с 10.00 до 18.00. В таком же режиме будут функционировать фитнес-цент­ры и спортивно-оздоровительные клубы. А вот работа бассейнов по-прежнему под запретом.

Также, согласно постановлению главного санврача области, общественный транспорт будет работать 5 дней в неделю – с понедельника по пятницу, с 6.00 до 21.00. В выходные дни воспользоваться автобусом не получится. Такие ограничения связаны с тем, чтобы люди оставались дома и без особой необходимости не перемещались по городу.

В общественном транспорте пассажирам необходимо обязательно носить маски. Меж­дугородние и межрайонные пассажирские перевозки пока осуществляться не будут.

Кроме того, ограничивается деятельность кинотеатров, ночных клубов, детских игровых площадок при торгово-развлекательных комплексах. Закрыты, как и прежде, компьютерные клубы, караоке, бильярдные и боулинговые центры, фудкорты, банкетные залы, офисы, детские игровые площадки и аттракционы в крытых помещениях, батуты, спортивные залы, общественные пляжи и аквапарки.

Объекты общественного питания работают с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима при условии заполняемости до 30 мест и с соблюдением социального расстояния не менее 2 метров. Такие места работают только в рабочие дни с 10.00 до 21.00. Коллективные мероприятия, включая банкеты по случаю дней рождения и прочих памятных дат, также пока невозможны.

– Руководители предприятий, индивидуальные предприниматели до окончания карантина должны строго соблюдать все необходимые меры – масочный режим, ношение перчаток и использование антисептиков, – комментирует актуальные требования Нурбек Нышанов. – Необходимо дополнительно обеспечить работников объектов обслуживания населения одноразовыми перчатками и приборами для измерения температуры, которые должны свое­временно заменяться. Граждане и юридические лица, не соблюдающие эти требования, будут привлечены к ответственности в рамках закона.

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