На прививку становись

Самым первым от гриппа в Казахстане вакцинировался министр здравоохранения Алексей Цой.

– Я стараюсь ежегодно вакцинироваться. Пропустил только один год, когда в период вакцинации я болел ОРЗ. Прививки переношу нормально, даже если заболеваю, то переношу легко. Вакцина российского производства «Гриппол+», она закупается ежегодно, производится специально под каждый эпидсезон и включает в себя штаммы вирусов, которые превалируют на территории РК именно в данном сезоне. 2,2 миллиона доз вакцин для определенного контингента населения уже закуплено, и порядка еще 1 миллиона доз дополнительно закупается для платных кабинетов. Каждый год вакцинация начиналась 1 октября, но в нынешнем году с учетом эпидситуации по коронавирусу мы начинаем ее на 2 недели раньше, – рассказал журналистам глава МЗ РК пос­ле прививки.

Он озвучил стоимость вакцины для тех, кому придется делать ее платно – от 2,5 до 4 тыс. тенге в зависимости от производителя. Бесплатно привиться от гриппа смогут дети дошкольного и школьного возраста, начиная с 6 месяцев, медицинские работники, беременные (2–3 триместры беременности), лица, находящиеся в учреждениях закрытого типа (дом ребенка, д⁄дом, школы-интернаты), взрос­лые и дети с хроническими заболеваниями, пожилые лица старше 60 лет.

– Мы надеемся, что граждане осознанно сделают вакцинацию. Основная проблема в том, что в прошлом году ОРЗ и гриппом болели 61,4% детей до 18 лет. И я на своем примере хочу вам показать, что вакцина, которую закупает Казахстан, безопасная. Она проверена как в нашей стране, так и за рубежом и рекомендована международными организациями. Призываем всех привиться и поддержать свой иммунитет, – резюмировал он.