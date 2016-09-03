​На призы «Казахстанской правды»

Организаторами состязаний выступают Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, АО «Республиканская газета «Казахстанская правда», РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва», РГКП «Центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту», РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта», Управление физической культуры и спорта города Астаны.

Среди почетных гостей – легендарные спортсмены, чьи имена вписаны в историю казахстанского велоспорта, участники Олимпийских игр мастер спорта международного класса Анатолий Степаненко и заслуженный мастер спорта Александр Винокуров; чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Марат Сатыбалдиев; мастер спорта СССР, заслуженный деятель спорта РК Валентина Кузнецова. Все они сделали немало для пропаганды и развития велоспорта, приумножения славных традиций.

Почин газеты «Казахстанская правда» одобрил прославленный олимпиец Александр Винокуров. Он напомнил, что знаменитая велогонка «Тур де Франс» была учреждена в 1902 году в качестве рекламного проекта газеты L’Auto. Идея создания французской петли принадлежит журналисту Жео Лефевру. Ее поддержал редактор Анри Дегранж. Это решение дало начало не только самой престижной гонке мира, но и обеспечило огромную популярность изданию. Приятно осознавать, что проект, приковывающий внимание более 100 млн жителей планеты, был ознаменован громкими победами казахстанского гонщика А. Винокурова и велокоманды Astana Pro Team.

В сегодняшних стартах принимают участие 70 девушек и юношей двух возрастных категорий – 13–14 и 15–16 лет – из всех регионов страны. Воспитанники отделений детско-юношеских спортивных школ, специализированных ДЮСШ олимпийского резерва и клубов померятся силами в групповых гонках, в скретче на 7,5 км. Пожалуй, самым захватывающим будет мэдисон на 80 кругов с четырьмя промежуточными финишами для старших и младших ребят.

Мероприятие приурочено к 25-летию Независимости Казахстана. В эти дни ребята не только померятся силами, встретятся со знаменитыми веломастерами, но и увидят выступления студенческого коллектива спортивной анимации «Элит» и юных гимнастов.

Общение с легендами велоспорта, сделавшими много для того, чтобы о Казахстане говорили и писали мировые СМИ, будет полезным и плодотворным. Ждем вас на треке «Сарыарка», где сегодня в 10 часов утра состоится торжественная церемония открытия соревнований. Об итогах акции «КП» мы расскажем в следующем выпуске.