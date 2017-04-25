​На призы легендарной личности

Праздничным его сделали организаторы сос­тязаний и сотрудники ледового дворца «Халық Арена», впервые пос­ле 28-й Всемирной зимней Универсиады принимавшие участников международных состязаний. А еще – постарались многочис­ленные команды борцов и почетные гости турнира. Спортсменов в Алматы съехалось значительно больше, чем предполагалось: помимо представителей поч­ти всех областей Казахстана, а также городов Астаны и Алматы, на татами вышли дзюдоисты из Азербайджана, Молдовы, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана. Всего более пятисот соискателей наград.

Посмотреть, как наша страна умеет проводить крупные состязания, при­ехали генеральный сек­ретарь и директор по спорту Азиатского союза дзюдо Мукеш Кумар и Че Куонг Хон. Очень трогательно среди почетных гостей смотрелись не только прославленные в прошлом и ныне выступающие за сборную Казахстана дзюдоисты – Асхат Житкеев, Максим Раков, Азамат Муканов, Айдын Смагулов, Базарбек Донбай, но и представители многих других видов спорта. Чис­ленное преимущество здесь было за мастерами ринга, ведь до главного руководящего поста в Федерации дзюдо РК Бекет Сапабекович Махмутов несколько лет успешно возглавлял Федерацию бокса нашей страны. Повидаться с ним, пожать руку старшему другу и нас­тавнику пришли Каримжан Абдрахманов и Турсынгали Едилов, Ермахан Ибраимов и Галиб Джафаров, Нуржан Каримжанов и Бахтияр Артаев. Что ни имя – то легенда казахстанского бокса.

Многочисленные зрители тепло приветствовали и самого Бекета Махмутова. На церемонии торжественного открытия соревнований ему была вручена юбилейная медаль Национального олимпийского комитета Казахстана, выпущенная в честь 25-летия НОК РК. А олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов вручил герою дня копию золотой олимпийской медали Атланты.

До церемонии и после нее на трех татами разворачивались настоящие сражения. Их вели парни и девушки в возрасте до 21 года. На первый случай лучшим из них полагались медали трех достоинств, а уже со следующего года, как сказал на предстартовой пресс-конференции Мукеш Кумар, турнир на призы Бекета Махмутова станет рейтинговым, с начислением очков в индивидуальные копилки его участников. А там, глядишь, кто-то из фаворитов первых созывов и на Олимпийских играх сумеет прославить свои страны – дело же молодое, перспективное.

В первый день соревнований были названы победители и призеры в четырех женских и трех мужских весовых категориях. На высшую ступеньку пьедестала почета поднялись Адия Сайын (весовая категория до 44 кг, Кызылорда), Акмарал Науатбек (48 кг, Астана), Диана Аипова (52 кг, Алматы), Аида Карчаева (57 кг, Жамбылская область), Дамир Болатбеков (55 кг, Алматинская область), Кемран Нурилаев (60 кг, Узбекистан), Марат Жанкожа (66 кг, Кызылорда). Во второй день стали известны имена победителей и призеров еще в девяти весовых категориях – четырех женских и пяти мужских.