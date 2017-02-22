​На прочном фундаменте

Отчет акима Павлодарской облас­ти Булата Бакауова на встрече с населением был лаконичным и содержательным. За прошлый год ни одно промышленное предприятие региона не остановилось, многие наращивают объемы производства. Значительно увеличены темпы строи­тельства жилья, прокладки дорог, возведения объектов медицины.

Коротко Булат Бакауов остановился и на основных мероприятиях нынешнего года, который будет насыщен юбилейными датами.

– В апреле состоится 25-я сессия Ассамблеи народа Казахстана, – сказал аким. – В мае отпразднуем 25-летие Вооруженных сил. Цент­ральным событием года станет проведение Меж­дународной специализированной выставки ­«ЭКСПО-2017» в Астане. Предстоит выполнить много планов, касающихся дальнейшего развития региона. Нас ждет большая работа по реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и Плана нации «100 конкретных шагов».

Прочный фундамент для новых свершений – успехи в гуманитарной сфере. Аким с гордостью отметил, что по итогам 2016 года область заняла первое место в рейтинге среди других регионов республики по уровню образования.

– Средний балл ЕНТ по облас­ти – 88,2, а по республике он – 81,2, – сказал он. – Это значительно выше, чем год назад, – по итогам 2015 года средний балл ЕНТ в Павлодарской области равнялся 80,2. Интеллектуальная команда школьников регио­на завоевала 250 медалей, из них 98 – международного и 152 – респуб­ликанского уровня, и в очередной раз получила звание лучшей в рес­публике.

Хорошие достижения есть и в спорте, в том числе массовом. В эксплуа­тацию сданы 60 объектов, в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» благоуст­роены 42 спортивные площадки. В четырех опорных селах регио­на – Евгеньевке, Кызыл­жаре, Кенжеколе и Теренколе – уже в нынешнем году будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы. В Павлодаре возрож­даются секции академической гребли. Прорабатываются варианты возведения плавательного бассейна на 50 м, других спортивных сооружений.

– Впервые в истории области в прошлом году мы провели чемпионат республики по боксу и чемпионат Азии по этому же виду спорта среди молодежи, – сказал Булат Бакауов.

Павлодарцы знают своих героев в лицо – это хоккейная команда ­«Ертіс», мужской волейбольный клуб «Павлодар», женская волейбольная команда «Иртыш-Казхром», футболис­ты «Иртыша», достигшие высоких результатов.

– В начале года мы были свидетелями грандиозного мероприя­тия – 28-й Всемирной зимней Универсиады, – отметил аким области. – Особенно приятно, что весомый вклад в копилку спортивных достижений Казахстана внес­ли и шесть павлодарских спорт­сменов, завоевавших 11 медалей. Шевченко Анна – золотая, серебряная и трехкратная бронзовая медалистка – стала настоящей героиней Универсиады. Именно она открыла счет медалям казахстанской сборной и поставила рекорд по количеству завоеванных наград.