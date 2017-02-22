​На прочном фундаменте

Отчет акима Павлодарской области Булата Бакауова на встрече с населением был лаконичным и содержательным. За прошлый год ни одно промышленное предприятие региона не остановилось, многие наращивают объемы производства. Значительно увеличены темпы строительства жилья, прокладки дорог, возведения объектов медицины.
Коротко Булат Бакауов остановился и на основных мероприятиях нынешнего года, который будет насыщен юбилейными датами.
– В апреле состоится 25-я сессия Ассамблеи народа Казахстана, – сказал аким. – В мае отпразднуем 25-летие Вооруженных сил. Центральным событием года станет проведение Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. Предстоит выполнить много планов, касающихся дальнейшего развития региона. Нас ждет большая работа по реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и Плана нации «100 конкретных шагов».
Прочный фундамент для новых свершений – успехи в гуманитарной сфере. Аким с гордостью отметил, что по итогам 2016 года область заняла первое место в рейтинге среди других регионов республики по уровню образования.
– Средний балл ЕНТ по области – 88,2, а по республике он – 81,2, – сказал он. – Это значительно выше, чем год назад, – по итогам 2015 года средний балл ЕНТ в Павлодарской области равнялся 80,2. Интеллектуальная команда школьников региона завоевала 250 медалей, из них 98 – международного и 152 – республиканского уровня, и в очередной раз получила звание лучшей в республике.
Хорошие достижения есть и в спорте, в том числе массовом. В эксплуатацию сданы 60 объектов, в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» благоустроены 42 спортивные площадки. В четырех опорных селах региона – Евгеньевке, Кызылжаре, Кенжеколе и Теренколе – уже в нынешнем году будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы. В Павлодаре возрождаются секции академической гребли. Прорабатываются варианты возведения плавательного бассейна на 50 м, других спортивных сооружений.
– Впервые в истории области в прошлом году мы провели чемпионат республики по боксу и чемпионат Азии по этому же виду спорта среди молодежи, – сказал Булат Бакауов.
Павлодарцы знают своих героев в лицо – это хоккейная команда «Ертіс», мужской волейбольный клуб «Павлодар», женская волейбольная команда «Иртыш-Казхром», футболисты «Иртыша», достигшие высоких результатов.
– В начале года мы были свидетелями грандиозного мероприятия – 28-й Всемирной зимней Универсиады, – отметил аким области. – Особенно приятно, что весомый вклад в копилку спортивных достижений Казахстана внесли и шесть павлодарских спортсменов, завоевавших 11 медалей. Шевченко Анна – золотая, серебряная и трехкратная бронзовая медалистка – стала настоящей героиней Универсиады. Именно она открыла счет медалям казахстанской сборной и поставила рекорд по количеству завоеванных наград.