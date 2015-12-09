Свежий выпуск
​На прочной основе
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Совет молодых ученых при ФПП проводит обсуждение Посланий Президента вот уже пятый год подряд. Глобализация подразумевает образование единого международного экономического, правового и культурно-информационного пространства. Принимая во внимание феномен глобализации, молодые ученые Казахстана готовы разделить всю степень ответственности в вопросах формирования новой системы международных экономических и политических отношений.

Сегодня лихорадит все мировые рынки – от финансового и углеводородного до продовольственного и рынка металлов. В этом основная причина снижения спроса на нашу экспортную продукцию. Но любой кризис рано или поздно заканчивается подъемом. Программа антикризисных мер, представленная Нурсултаном Назарбаевым, носит стратегический характер, считают в Совете молодых ученых. Открывая заседание «круглого стола», с докладом «Пять направлений антикризисных и структурных преобразований в свете Послания Главы государства народу Казахстана» выступил заместитель председателя Совета молодых ученых Махмут Томанов. Он проанализировал антикризисные экономические меры, обозначенные в Послании, особо подчеркнув необходимость подготовки экономики к развитию в условиях низких цен на нефть. Ведь по прогнозам, озвученным в Послании, цена за баррель в ближайшие годы может снизиться до 30–20 долларов.

Значимость мер по оптимизации профессионального и технического образования подчеркнул в своем выступлении доцент кафедры педагогики и образовательного менеджмента КазНУ им. Аль-Фараби Ернар Оналбеков.

– Согласно статистике, большое количество выпускников школ в Казахстане не поступают в высшие учебные заведения, и причина этого – неплатежеспособность. Со стороны государства отличной поддержкой и очень хорошим вкладом в развитие инвестиционной экономики было бы принятие мер по обеспечению их бесплатным профессиональным или техническим образованием. Это необходимый трудовой ресурс, – заметил он.

С анализом Послания Президента, с точки зрения современной внутриполитической ситуации, выступил научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК Ермек Токтаров. О проекте Al-Farabi – smart univerSity как составной части построения инвестиционной экономики рассказала магистрант 1-го курса кафедры философии КазНУ им. Аль-Фараби Гульжан Кудайбергенова.

Молодые ученые Казах­стана полностью разделяют программу антикризисных мер, изложенную в Послании Президента, как целостную стратегию действий на основе наших реальных возможностей. Именно такой подход можно противопоставить вызовам современной реальности, считают они. Ведь, как известно, кризис – это не только опасность, но и большие возможности. В обсуждении основных положений Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казах­стана наряду с учеными приняли участие и студенты КазНу им. Аль-Фараби и Каспийского университета. 

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