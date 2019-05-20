​На прозрачных и конкурентных механизмах

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Кадиша Ныгмет

На очередном заседании Высшего судебного совета были утверждены составы Судебного жюри, комиссий по кадровому резерву и конкурсному отбору судей.

Отметим, что, в соответствии со вступившими в силу в апреле текущего года поправками в законодательство о судебной системе и статусе судей, Судебное жюри по рассмотрению дисциплинарной ответственности судей теперь функционирует при ВСС РК.

Также изменен порядок обжалования решений Судебного жюри. Отныне совет при признании решения Судебного жюри необоснованным может отменить его и прекратить дело либо отменить и направить дело на новое рассмотрение. То есть на практике этот механизм действует как инструмент обеспечения независимости судей. Это позволит не допускать случаев необоснованного привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

К слову, только в прошлом году из общего числа судей к дисциплинарной ответственности было привлечено 2,4% (59 из 2 442), а в 2017 году эта цифра составила 3,1% (76 из 2 489). Кроме того, по итогам прошлого года советом было рассмотрено 11 жалоб на решения дисциплинарной комиссии Судебного жюри. После их рассмотрения 4 решения признаны необоснованными.

При Высшем судебном совете отныне будет функционировать и комиссия по кадровому резерву. Одновременно качественно меняется порядок формирования и ведения резерва, который становится более открытым и объективным, а при его формировании будут активно использоваться положительно зарекомендовавшие себя элементы новой системы конкурсного отбора судей, основанные на прозрачных и конкурентных механизмах, позволяющих обеспечить эффективность и качество резерва. Активное участие при формировании резерва будут принимать представители юридической общественности и HR-специалисты. При этом роль самого судейского сообщества в формировании кадрового резерва останется по-прежнему ведущей, проинформировали в ВСС РК.

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