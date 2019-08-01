​На прямой связи с обществом

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Лилия Сыздыкова

Вопросы, касающиеся открытости госорганов, налаживания обратной связи с гражданами, продвижения социальных проек­тов, обсудили участники заседания «круглого стола», организованного общественным объединением «Кыргызстан – Астана» Ассамблеи народа Казахстана и столичным офисом антикоррупционного проекта «Адалдық алаңы».

– Социальные сети становятся не только инструментом коммуникаций по всему миру, но и средством, позволяющим существенно расширить целевую аудиторию и наладить с ней обратную связь. Президент Казахстана на расширенном заседании Правительства приз­вал госслужащих к активности в соцсетях и налаживанию постоянно действующих площадок для прямой и обратной связи с населением. Сегодня это имеет большое значение, – отметил директор КГУ «Коғамдык келiсiм» при акимате Нур-Султана Нуралы Айдашев.

Участниками встречи стали председатель ОО «Кыргызстан – Астана» Шавкат Исмаилов, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Акбилек Мядыева, представители госорганов, члены Ассамблеи народа Казахстана, сотрудники правоохранительных органов, руководители и члены НПО столицы. Дистан­ционно к беседе подключились эксперты из США и Кыргызстана.

Председатель Комитета социальной политики бизнеса НПП «Атамекен» Талгат Доскенов отметил, что социальные сети однозначно влияют на все стороны общественно-политической жизни страны.

– Вспомните, как в период выборов активно обсуждались программы кандидатов в Президенты. Касым-Жомарт Токаев в рамках своей предвыборной работы даже открыл специальный блог, на котором аккумулировались предложения граждан, и все они будут учитываться в практической деятельности Главы государства, – отметил Талгат Доскенов.

Он обратил особое внимание именно на этот аспект – большую роль и еще больший потенциал социальных сетей в определении действительно актуальных для общества вопросов и их эффективном решении. Представитель НПП «Атамекен» отметил, что при помощи соцсетей можно соз­дать «реестр проблем» (от самых мелких до системных) индивидуально для каждого региона, города, района, села и привлекать местных лидеров мнений для того, чтобы донести их до местных и цент­ральных госорганов.

Кроме того, если проблема будет «на слуху», широко известна, то к ее решению смогут подключаться и другие стороны – от активных граждан до бизнеса и меценатов.

Руководитель республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» Мирас Каргабай отметил значимость соцсетей для продвижения принципов открытости и проз­рачности в деятельности гос­органов. Кроме того, Интернет и соцсети сегодня стали «краеугольным камнем» взаи­модействия с населением, необходимо это учитывать и активно использовать для продвижения информации о проделанной работе, организации общественного мониторинга и так далее.

Участники встречи также говорили об особенностях выстраивания коммуникаций в соцсетях и повышении их эффективности, обсуждали вызовы и возможности, которые дают современные коммуникации всем их участникам – от государства до рядовых граждан.

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