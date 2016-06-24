«Благодаря вашему профессионализму и компетентности, энергии и неравнодушному отношению к проблемам граждане Казахстана имеют возможность оперативно получать достоверную информацию по вопросам предупреждения ЧС природного и техногенного характера, о произошедших чрезвычайных ситуациях, пожарах и мерах по их ликвидации. Вы вносите существенный вклад в обучение населения безопасности жизнедеятельности, а также публикуете массу интересных материалов», – отмечено в благодарственном письме коллективу республиканской газеты.

К пожеланиям замминистра присоединился и официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов, который вручил журналистам настенные часы. «Чтобы вы и дальше держали руку на пульсе времени», – прокомментировал подарок от КЧС Р. Иманкулов.