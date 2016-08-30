​На пути к безъядерному будущему

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Выражение коллективной воли

В работе конференции, состоявшейся в день 25-летия закрытия Семипалатинского полигона, приняли участие представители государственных органов, неправительственных организаций, дипломатического корпуса, сферы науки и образования, видные общественные деятели, а также зарубежные гости из более чем 50 стран.

Как отметил на пленарном заседании Президент Нурсултан Назарбаев, участие в конференции плеяды известных политических и общественных деятелей, ученых и ведущих экспертов доказывает чрезвычайную актуальность и важность вопросов ядерного разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

– Это и есть выражение коллективной воли лучшей части человечества к запрещению и ликвидации ядерного оружия, – отметил Глава государства. – Сейчас крайне важно не ограничиваться одними призывами, а конкретными делами прод­вигать нашу планету к безъядерному будущему. Это нужно во имя счастья и процветания грядущих поколений землян, в интересах всех стран и народов.

Одним из конкретных шагов в достижении целей построения безъядерного мира Президент назвал разработку и принятие Всеобъемлющей конвенции о ядерном оружии.

– Она должна установить запрет на ядерное оружие, установить конкретные сроки его ликвидации, в том числе и в странах, обладающих им. Вместе с тем мы не исключаем принятия других юридически обязывающих документов, которые придадут ядерному оружию статус нелегального, – заявил Нурсултан Назарбаев.

Благодарность казахстанскому Лидеру за привлечение внимания мирового сообщества к вопросам ядерного разоружения выразил генеральный директор отделения ООН в Женеве, генеральный секретарь Конференции по разоружению Майкл Меллер. Он зачитал на конференции обращение Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

«Благодарю Правительство Респуб­лики Казахстан за то, что оно принимает эту конференцию, еще раз демонстрируя свою приверженность достижениям мира, свободного от ядерного оружия», – говорится в обращении.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул историческую значимость решений Президента Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского полигона, а также об отказе от ядерного арсенала, оставшегося от советской эпохи и присоединении к договору о нераспространении ядерного оружия.

«Эти решения составили платформу для будущего лидерства Казахстана в области ядерного разоружения и нераспространения. Кроме того, Казахстан сыграл лидирующую роль в создании Центрально-Азиатской безъядерной зоны, стал инициатором всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия на Генеральной Ассамблее ООН. Президент Нурсултан Назарбаев назвал ядерное разоружение глобальным приоритетом. Такие страны, как Казахстан, должны вести нас к общим позициям и конструктивному диалогу. Такое лидерство необходимо, чтобы мир стал действительно безопасным», – отметил Пан Ги Мун.

Кроме того, в обращении сделан акцент на приоритетные сегодня цели в сфере ядерного разоружения, в частности о введении в силу Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Глава женевского офиса ООН Майкл Меллер в своем выступлении обратил внимание на то, что Казахстан сыграл роль первопроходца в деле ядерного разоружения.

– Будучи избранной в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы, ваша страна имеет отличную позицию для того, чтобы повысить уровень международного обсуждения по вопросам ядерного разоружения и нераспространения, – сказал он.

Бесспорное лидерство

О лидерстве Казахстана в деле ядерного разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения говорил и исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо.

– Нет лучшего места, чтобы отметить Международный день против ядерных испытаний, чем Казахстан, – заявил он. – Ядерные испытания почти полностью прекращены, благодаря ДВЗЯИ. Но это «почти» напоминает, что мы все еще должны предпринять шаги для того, чтобы сделать глобальный запрет ядерных испытаний постоянным, юридически обязательным и всеобщим.

Он констатировал, что уже 20 лет существует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но и сегодня документ так и не вступил в силу. А это значит, что глобальные риски ядерных испытаний не выводятся из международной повестки дня.

– Пример и добрая воля Казахстана сыграли важную роль в прогрессе ядерного нераспространения и разоружения. 25 лет назад Нурсултан Назарбаев не только навсегда закрыл Семипалатинский ядерный полигон, но также добровольно отказался от четвертого в мире ядерного арсенала. Спасибо Вам, господин Президент, за Ваше лидерство и предвидение, за то, что показываете нам путь к лучшему миру, – сказал спикер, обращаясь к Нурсултану Назарбаеву.

По словам Лассина Зербо, сейчас уже 183 государства подписали и 164 – ратифицировали ДВЗЯИ, еще две страны завершили необходимые парламентские процедуры и готовы ратифицировать договор.

Особое внимание спикер уделил уникальному казахстанскому Проекту АТОМ (Abolish Testing Our Mission), который, как утверждает Лассина Зербо, является выражением силы народа Казахстана.

К сути Целей развития тысячелетия, определенных ООН, обратилась вице-президент Республики Болгария Маргарита Попова. В их основе находится человек, его права и свободы, его достоинство.

– Вы призываете нас стать частью самой великой миссии человека – творить добро, мир и справедливость, строить взаимоотношения на основе мирного диалога, – обратилась она к Президенту Казахстана. – Тем более ценно, что этот посыл исходит отсюда, с Вечной земли – Мәңгілік ел, от народа мудрого и духовно богатого. И перед нами сегодня стоит жизненно важный вопрос построения мира, свободного от ядерного оружия, мира без войн. В эру глобального сотрудничества на нас ложится особая ответственность.

С соболезнований семьям жертв Семипалатинского полигона начал свое выступление министр по воссоединению Республики Корея Хонг Енг Пе.

– Трагический опыт казахского народа напоминает мне о вопросе безопасности корейского народа, ведь Северная Корея – единственная страна, которая провела четыре ядерных испытания в XXI веке, а сегодня угрожает проведением еще одного раунда испытаний, – рассказал министр. – Эти четыре испытания проведены на полигоне, в 30 километрах от которого находится город. Ядерные испытания разрушают землю, на которой наши дети должны жить, наслаждаться будущим. Следует остановить ядерные разработки не только в Северной Корее, но и по всему миру.

В свою очередь, сопредседатель форума «Парламентарии за нераспространение и отмену ядерного оружия» (PNND), председатель Межпарламентского союза Сабер Чоудхури в своем выступлении сделал акцент на необходимости объединения усилий в вопросе построения безъядерного мира.

– Сегодня очень интересное время для всех нас, мы на пороге запрета ядерного оружия. Важно понимать, что PNND – глобальная организация парламентариев, объединяющая около 46 тысяч депутатов парламентов, которые представляют миллиарды людей населения земли. И ядерное разоружение – тот вопрос, для решения которого парламентарии должны работать очень активно, – считает спикер.

Он также подчеркнул, что закрыв Семипалатинский полигон и приняв решение об отказе от ядерного арсенала, Президент Нурсултан Назарбаев стал первопроходцем и вдохновляющим примером для лидеров всех стран мира.

– По пути Казахстана необходимо следовать, – убежден сопредседатель PNND.

Опасности меньше не стало

Плотная программа конференции включала и выступление первого президента Монголии, члена конституционного суда этой страны Пунсалмаагийн Очирбат. Он подчеркнул не только важность проводимой конференции, но и ее своевременность, поскольку мир сегодня не стал безопаснее, хотя и живет в период после холодной войны и запас ядерного оружия значительно сокращен.

– Нет ничего удивительного в том, что эта конференция проводится в Казахстане 29 августа. Это тесно связано с его современной историей и отражает курс проводимой им миролюбивой внешней политики, – сказал в выступлении монгольский политик, напомнив, что одним из первых законодательных актов РК был указ о закрытии семипалатинского полигона. – Именно по инициативе Казахстана и его Президента Нурсултана Назарбаева международное сообщество каждый год отмечает день ядерного разоружения, который представляет дополнительную возможность не только осмыслить прошлое, но и искать новые пути устранения ядерной угрозы.

Кроме того, с Казахстаном связаны и другие конкретные меры по уменьшению и устранению ядерной угрозы, считает П. Очирбат.

– Казахстан близкий сосед Монголии, поэтому наша страна одобряет его активную политику, направленную на содействие построению мира, свободного от ядерного оружия.

Монгольский гость выразил уверенность, что Казахстан, будучи членом Совета безопасности ООН в 2017-2018 годах, продолжит свою активную политику по дальнейшему укреплению мира и безопасности и претворению в жизнь идей, заложенных во всеобщей декларации ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия, Манифесте «Мир. XXI век».

Мнением о том, что подобные международные мероприятия способствуют широкому обмену опытом между парламентариями разных стран и принятию общих решений в вопросах ядерного нераспространения и разоружения, поделился Азай Гулиев, вице-президент ПА ОБСЕ, депутат Мелли Меджлиса (Парламента) Азербайджана.

Выступление Кеннета Кеди – спикера Нитиджеды (Парламента) с Маршалловых островов было пронизано одновременно болью и надеждой. Болью – от того, что это небольшое островное государство в полной мере испытало на себе всю чудовищную жестокость ядерных испытаний, которых за годы холодной войны было произведено 67.

– Трагедии, которые испытал народ Маршалловых островов, никогда не должны повториться ни в одной стране, а ядерное оружие требует уничтожения, – выразил свою твердую позицию гость, отметив готовность к сотрудничеству между нашими странами, имеющими много общего в вопросах ядерных испытаний.

В свою очередь Парламентский вице-министр иностранных дел Японии Мотоме Такисава говорил о необходимости продолжения совместной работы в контексте разоружения и нераспространения. Слишком высока цена применения ядерного оружия, и еще свежи в памяти трагические события в Хиросиме и Нагасаки.

По мнению парламентария, Япония так же, как и Казахстан, понимает реальную цену атомных бомбардировок, и у наших стран есть особая миссия работать над реализацией идеи безъядерного мира.

– В марте этого года Президент Казахстана обнародовал манифест «Мир. XXI век». Приверженность Нурсултана Назарбаева идее ядерного разоружения и международной безопасности очень воодушевляет. Мы считаем, для того чтобы продвигать идею ядерного разоружения, нужны практические меры в сотрудничестве между странами, имеющие ядерное оружие и не имеющие его. Эти меры должны быть основаны на двух вещах – понимании гуманитарного воздействия использования применения ядерного оружия и объективной оценки реальной ситуации в области безопасности, – сообщил спикер.

Арабскую Республику Египет на конференции представил заместитель Министра иностранных дел по вопросам многостороннего сотрудничества и международной безопасности Хишам Бадр.

– Достижение мира без ядерного оружия – это необходимость, и именно такого рода мероприятия еще раз подчеркивают, насколько важны объединенные усилия, – сказал выступающий, подчеркнув, что Египет во внешнеполитической деятельности считает необходимым объявить ближневосточный регион зоной, свободной от ядерного оружия. Политик поблагодарил Казахстан за поддержку данной инициативы.

– Казахстан подает пример всему миру в плане укрепления региональной и глобальной безопасности и заслуживает всяческой похвалы не только за то, что честно доказал: процесс ядерного вооружения можно повернуть вспять, но и за то, что на высочайшем уровне занимается ключевыми вопросами мировой глобальной безопасности, – подчеркнул Хишам Бадр

В пленарном заседании конференции приняла участие и вице-президент Международного комитета Красного креста и красного полумесяца (МККК и КП) Кристин Биэрли. В начале выступления она поделилась воспоминаниями о посещении Семипалатинска в 2012 году и впечатлениями от увиденного, которые тронули ее до глубины души.

История Семипалатинска находит свое отражение в экспонатах, выставленных в анатомическом музее. И это, по словам К. Биэрли, не только грустное напоминание о прошлом, но и грозное предупреждение о том, что такого не должно повториться. Радиоактивному загрязнению подверглись земля, вода, продовольствие, но, самое главное, пострадало здоровье людей.

– Использование ядерного оружия и его последствия привело к тому, что движение Красного креста и полумесяца в 2011 году призвало государства объединить усилия и запретить использование оружия на законодательном уровне. Но, к сожалению, этот процесс идет не так быстро, как хотелось, а 2015 год не стал годом большого прогресса. Есть данные о том, что темпы сокращения ядерных арсеналов замедлились и продолжается их модернизация, – выразила обеспокоенность спикер.

Однако воодушевляет, что Генассамблея ООН в 2015 году приняла резолюцию, поддержанную 139 государствами и в которой признается потребность в полном запрещении и устранении ядерного оружия. В этом плане неоценима работа, проводимая Казахстаном.

Еще один спикер – президент Пангуошской конференции по науке и международным делам – Джайантха Дханапала выразил удовлетворение тем, что ему довелось побывать на древней земле кочевников и наследников многовековой культуры и отметил роль нашей страны в международной политике.

– По окончании холодной войны Казахстан, Беларусь и Украина имели на своей территории ядерное оружие Советского союза. Казахстан стал первым и самым последовательным в выполнении взятых обязательств, и в итоге к маю 1995 года сдал России все находящееся на территории Казахстана оружие. Еще одним историческим событием в Казахстане стало закрытие Семипалатинского ядерного полигона, где в период с 1948 по 1989 год Советским Союзом было проведено 456 испытаний.

Время активных действий

После завершения пленарного заседания на панельной сессии конференции выступил основатель движения «Невада-Семипалатинск», народный писатель Казахской ССР, известный общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.

– Я внимательно слушал сегодня выступление Президента Нурсултана Назарбаева и других спикеров, очень важные и напряженные мысли прозвучали. Я почувствовал, что наступает такой же момент, как тот, что нас всех вдохновлял четверть века назад. Мы снова переходим к активным действиям, – сказал он.

Именно такой посыл – перехода к действиям – отражен и в итоговой декларации, принятой делегатами конференции.

В документе участники встречи заявляют о поддержке идей, провозглашаемых в Манифесте «Мир. XXI век», о том, что мир без ядерного оружия должен стать основной целью человечества в XXI веке, и эта цель должна быть достигнута не позднее 100-летнего юбилея ООН в 2045 году.

«Мировые лидеры должны последовать примеру Президента Нурсултана Назарбаева в придании столь высокого приоритета ядерному разоружению», – говорится в документе.

Кроме того, в декларации заявляется об осуждении испытаний ядерного оружия Корейской Народно-Демократической Республикой, а также об особой ответственности законодательных органов и законодателей по всему миру за дальнейшее продвижение процесса ядерного нераспространения и разоружения на глобальном уровне, а также за принятие соответствующих законодательных актов.

Участники конференции поддержали предложение, выдвинутое в ходе данной конференции, об учреждении Президентом Казахстана международной премии за выдающийся вклад в ядерное разоружение и достижение мира без ядерного оружия, а также предложение о проведении Астанинского саммита мира в ноябре 2016 года.

Участники встречи заверяют, что готовы поддержать правительства и сотрудничать с ними для искоренения ядерного оружия.

Завершается итоговая декларация заявлением о готовности к действию:

«Преисполненные глубокой обеспокоенностью о будущем всего человечества и воодушевлённые примером Казахстана в области ядерного разоружения, мы торжественно заявляем о перспективе и необходимости достижения мира и безопасности нашей планеты, свободной от ядерного оружия, уже при жизни нашего поколения».