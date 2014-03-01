На пути к ЭКСПО-2017

В ходе презентации, проведенной компанией Adrian Smith+Gordon Gill Architecture LLP, победителем конкурса на лучший проект выставки, Глава государства отметил, что ЭКСПО-2017 станет самым крупным мероприятием, которое когда-либо проводилось в Астане.

– Этот комплекс полностью меняет облик города. Я ознакомился со всеми проектами основного здания «ЭКСПО-2017», представленными 50 конкурсантами. Среди них затем были отобраны 10 лучших, а в итоге принято решение остановиться на варианте Adrian Smith+Gordon Gill Architecture LLP. Учитывалось, что у этой компании есть огромный опыт не только в строительстве, но и в сфере «зеленой» экономики, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что проект компании-победителя будет образцом в сфере «зеленой» энергетики, и дальнейшее строительство должно основываться на этом опыте.

– Для Казахстана и всего нашего региона станет хорошим примером то, что выставочный комплекс будет одновременно вырабатывать солнечную, ветровую энергию, а также энергию от переработки мусора. Фактически этот огромный комплекс сможет сам обеспечивать себя электроэнергией, а при хорошем солнце и ветре – передавать ее в городскую сис­тему. Это уникально, и мы делаем это впервые, – сказал Глава государства.

Президент еще раз обратил внимание, что после проведения выставки все помещения ЭКСПО-2017 должны быть использованы во благо народа.

– Мы договариваемся, что со стороны Назарбаев Университета проложим улицу длиной 500 метров, которая будет полностью крытой. Люди смогут зимой и летом спокойно по ней гулять. На первых двух этажах зданий будут торговые комплексы, на остальных трех этажах – гостиницы, апартаменты и офисы. Я уже говорил о крытом городе, и теперь эта идея осуществляется. Кроме того, будет огромная открытая эстрада, на которой за различными мероприятиями смогут наблюдать более трех тысяч человек, а также Конгресс-холл на три тысячи посадочных мест. Это все останется на благо жителей Астаны и Казахстана, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, учредитель архитектурной компании Adrian Smith+Gordon Gill Architecture LLP Э. Смит сообщил, что основным источником альтернативной энергии для комплекса «ЭКСПО-2017» будет солнечная энергия.

– Согласно нашему проекту, 48% энергии будет экономиться за счет дизайна здания, его контуров, энергосберегающих материалов и панелей. По сути, это здание будет полностью энергоэффективным. В целом, для нас это особенный проект, потому что в нем заключается философия нашей компании. Мы хотим строить энергоэффективные и энергоустойчивые здания, которые сами вырабатывают энергию, что позволяет не расходовать электричество при передаче от источника энергии, – сказал Э. Смит.

Учредитель компании также отметил, что проектируемое основное здание в виде сферы станет самым главным сооружением в комплексе «Астана ЭКСПО-2017», и для нее будут использованы самые передовые технологии и материалы.

– В строительстве сферы будут применены прочные высокотехнологичные стекла с двойным слоем, которые позволят изолировать здание от внешней температуры и звука. Подобная технология использована при проектировании федеративного здания в Сеуле. Мы будем работать над мельчайшими деталями, чтобы в реальности было лучше и красивее, чем в проекте. Мы считаем, что этот комплекс станет образцовым проектом, основанным на использовании «зеленых технологий», – подчеркнул Э. Смит.

Министр окружающей среды и водных ресурсов Нурлан Каппаров рассказал, что Э. Смит уже более 45 лет работает в данной сфере. За это время он спроектировал 5 из 12 самых высотных зданий в мире, в том числе «Бурдж Халифа» в ОАЭ и «Кингдом Тауэрс» в Саудовской Аравии.

В завершение Глава государства отметил, что уже выбрана инжиниринговая компания, которая будет контролировать сроки и качество строительства объектов выставки, сообщила пресс-служба Президента.

– В целом можно одобрить предложенную концепцию проекта. Выбор сферы надо увязать с генеральным планом города Астаны. До 2017 года остается мало времени, и следует уже начинать работу. Надеюсь, что проектировщики будут сопровождать весь этап строительства, и полагаю, что будут привлечены соответствующие технологии и специалисты. Как показывает опыт, чтобы строительство не задерживалось, необходимо постоянное и оперативное взаимодействие архитекторов и строителей. Реализация такого проекта является для нашей страны большой ответственностью, ведь нам нужно будет не только принять два миллиона посетителей, но и продемонстрировать применение высоких технологий в строительстве. Выставочный комплекс поднимет узнаваемость города. Важно и то, что в последующем он станет одним из любимых мест для отдыха и развлечений горожан и гостей столицы, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА