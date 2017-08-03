​На пути к Индустрии 4.0

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Айту Султан

Она направлена на модернизацию промышленности, создание новой индустрии, транспортно-логистической инфраструктуры, наращивание транзитного потенциала страны.

Большая работа проводится в строительной сфере. К примеру, сроки получения документов и согласования эскизного проекта сокращены с 40 и 60 дней до 17 и 6 рабочих дней соответственно. Прежний формат выдачи разрешений на строительство заменен подачей уведомления в электронном виде. При этом к 2020 году до 90% экспертиз проектно-сметной документации будет проводить частный рынок.

В соответствии с 55-м и 56-м шагами проводится работа по привлечению мировых транс­национальных компаний в перерабатывающий сектор для создания экспортоориентированных товаров и выхода Казахстана на мировые рынки. Так, в 2015–2016 годах с участием ТНК реализовано 6 проектов на сумму 275 млн долларов.

– Сегодня на стадии реализации находятся 8 проектов на общую сумму порядка 2,8 миллиарда долларов. Еще 3 проекта прорабатываются. В рамках 56-го шага реализуется 5 инвестиционных проектов с участием якорных инвесторов. Их общая стоимость – 890 миллионов долларов, – отметил Алик Айдарбаев.

В рамках 63-го шага – развитие инновационных кластеров как основы формирования наукоемкой экономики – до конца текущего года планируется запуск трех центров развития технологий: по «умной» индустрии, развитию технологий новых материалов и аддитивных технологий, а также цифровой промышленности. В Алматы намечено формирование новой точки инновационного рос­та – IT-квартала, где будут размещены крупнейшие инновационные компании цифрового сектора. Деятельность структуры будет основываться на успешном мировом опыте таких стран, как КНР, Сингапур, США, Индия и других.

– По 67-му шагу авиакомпания «Эйр Астана» до конца 2020 года планирует поставить 10 воздушных судов семейства Airbus А320neo, в том числе в 2019-м – двух самолетов «Боинг-787». В 2019-м также намечено открытие авиасообщений с Токио и Сингапуром, в 2020-м – с Шанхаем и Нью-Йорком, – сообщил спикер.

Он также отметил, что в сентяб­ре текущего года в Парламент будет внесен проект Кодекса о недрах и недропользовании, предус­матривающего введение упрощенного метода заключения контрактов с недропользователями.

Отвечая на брифинге на вопросы журналистов относительно Индустрии 4.0, Алик Айдарбаев отметил, что в этом направлении ведомством проводится немалая работа. В частности, разрабатывается комплекс мер по технологическому перевооружению предприятий промышленности. В этой деятельности активное участие принимают зарубежные партнеры из Германии и Швеции. На сегодня зарубежные специа­листы провели обследование 50 крупных предприятий страны на предмет их готовности к внед­рению элементов Индустрии 4.0.

– Сегодня вся информация соб­рана и систематизирована. В дальнейшем она послужит основой при разработке Комплекс­ного плана технологического перевооружения наших отраслей промышленнос­ти, – сказал первый вице-министр.

Он также дал пояснения по поводу создания авиакомпании в сфере грузовых перевозок, отметив, что сегодня с ростом транзитных и других грузопотоков, осуществляемых воздушным транспортом, такая необходимость назрела. В ведомстве планируют создать новую авиа­компанию до конца текущего года. Для начала необходимо приоб­рести два воздушных судна. Предполагается, что в будущем эта структура займет достойное место в системе международных грузовых авиаперевозок.

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