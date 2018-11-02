​На пути к общим рынкам

В работе заседания приняли участие первый замес­титель Премьер-министра РК Аскар Мамин, первый замес­титель Председателя Правительства РФ Антон Силуанов, вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков, замес­титель Премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, вице-премь­ер Армении Мгер Григорян, Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Члены Совета Комиссии обсудили вопросы о критериях допустимости специфических субсидий, а также вопрос реа­лизации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, нап­равленный на обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защиту прав потре­бителей и предупреж­дение действий, вводящих их в заблуждение. Также принято поручение Совета Комиссии о проработке вопроса участия ЕАЭС в органах ВТО в качестве наблюдателя.

В ходе заседания членами Совета одобрена повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на декабрь текущего года в Санкт-Петербурге.

В повестку Высшего совета включены вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза. Принятие программ формирования общих рынков стратегически важно для будущего стабильного развития Казахстана, что позволит в полном объеме реализовать экспортный потенциал этих отраслей.

Важным вопросом является дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Предполагается принять декларацию о дальнейшем развитии ЕАЭС, которая будет содержать основные векторы развития интеграционных процессов.

Также одобрено вынесение Основных направлений меж­дународной деятельности ЕАЭС на 2019 год. Данный документ принимается ежегодно для определения стратегически важных для ЕАЭС партнеров и мер по развитию с ними сотрудничества.

В целом прошедшее заседание отвечает стратегичес­ким интересам Казахстана и придаст новый импульс для эффективной работы ЕАЭС, послужит основой для выработки совместных ориентиров в дальнейшей работе ЕАЭС, в том числе с учетом развития международных связей.

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В рамках заседания Совета Евразийской экономичес­кой комиссии первый замес­титель Премьер-минист­ра РК Аскар Мамин провел переговоры с первым замес­тителем Председателя Правительства РФ Антоном Силуановым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере в рамках ЕАЭС. В частнос­ти, рассмотрены вопросы обеспечения беспрепятственного транзита грузов по территориям РФ и РК, создания благоприятных условий для развития сельскохозяйственной отрасли обеих стран.

В ходе встречи стороны также обсудили вопрос о дея­тельности Офиса управления цифровыми инициативами в рамках Евразийского экономического союза.

Аскар Мамин подчеркнул, что 9 ноября в Петропавловске состоится XV Форум межрегионального сотрудничества на тему «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России». Как планируется, данный форум придаст новый импульс наращиванию двустороннего сотрудничества между странами по всему спектру.

На встрече с вице-премьером КР Женишем Разаковым рассмотрены актуальные вопросы развития взаимодействия по широкому спектру экономических связей между Казахстаном и Кыргызстаном.

Аскар Мамин отметил большой потенциал в наращивании взаимного товарооборота и подчеркнул, что главами государств пос­тавлена задача по увеличению объемов взаимной торговли до 1 млрд долларов к 2020 году.

Отмечена важность реализации Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, которая направлена на комплексное решение актуальных вопросов в сфере пограничного, транспорт­ного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования.