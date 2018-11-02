​На пути к общим рынкам

В работе заседания приняли участие первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин, первый заместитель Председателя Правительства РФ Антон Силуанов, вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков, заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, вице-премьер Армении Мгер Григорян, Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.
Члены Совета Комиссии обсудили вопросы о критериях допустимости специфических субсидий, а также вопрос реализации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, направленный на обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защиту прав потребителей и предупреждение действий, вводящих их в заблуждение. Также принято поручение Совета Комиссии о проработке вопроса участия ЕАЭС в органах ВТО в качестве наблюдателя.
В ходе заседания членами Совета одобрена повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на декабрь текущего года в Санкт-Петербурге.
В повестку Высшего совета включены вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза. Принятие программ формирования общих рынков стратегически важно для будущего стабильного развития Казахстана, что позволит в полном объеме реализовать экспортный потенциал этих отраслей.
Важным вопросом является дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Предполагается принять декларацию о дальнейшем развитии ЕАЭС, которая будет содержать основные векторы развития интеграционных процессов.
Также одобрено вынесение Основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2019 год. Данный документ принимается ежегодно для определения стратегически важных для ЕАЭС партнеров и мер по развитию с ними сотрудничества.
В целом прошедшее заседание отвечает стратегическим интересам Казахстана и придаст новый импульс для эффективной работы ЕАЭС, послужит основой для выработки совместных ориентиров в дальнейшей работе ЕАЭС, в том числе с учетом развития международных связей.
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В рамках заседания Совета Евразийской экономической комиссии первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин провел переговоры с первым заместителем Председателя Правительства РФ Антоном Силуановым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере в рамках ЕАЭС. В частности, рассмотрены вопросы обеспечения беспрепятственного транзита грузов по территориям РФ и РК, создания благоприятных условий для развития сельскохозяйственной отрасли обеих стран.
В ходе встречи стороны также обсудили вопрос о деятельности Офиса управления цифровыми инициативами в рамках Евразийского экономического союза.
Аскар Мамин подчеркнул, что 9 ноября в Петропавловске состоится XV Форум межрегионального сотрудничества на тему «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России». Как планируется, данный форум придаст новый импульс наращиванию двустороннего сотрудничества между странами по всему спектру.
На встрече с вице-премьером КР Женишем Разаковым рассмотрены актуальные вопросы развития взаимодействия по широкому спектру экономических связей между Казахстаном и Кыргызстаном.
Аскар Мамин отметил большой потенциал в наращивании взаимного товарооборота и подчеркнул, что главами государств поставлена задача по увеличению объемов взаимной торговли до 1 млрд долларов к 2020 году.
Отмечена важность реализации Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, которая направлена на комплексное решение актуальных вопросов в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования.