​На пути к общим рынкам

Свежий выпуск
490
Сергей Осанов

В работе заседания приняли участие первый замес­титель Премьер-министра РК Аскар Мамин, первый замес­титель Председателя Правительства РФ Антон Силуанов, вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков, замес­титель Премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, вице-премь­ер Армении Мгер Григорян, Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Члены Совета Комиссии обсудили вопросы о критериях допустимости специфических субсидий, а также вопрос реа­лизации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, нап­равленный на обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защиту прав потре­бителей и предупреж­дение действий, вводящих их в заблуждение. Также принято поручение Совета Комиссии о проработке вопроса участия ЕАЭС в органах ВТО в качестве наблюдателя.

В ходе заседания членами Совета одобрена повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на декабрь текущего года в Санкт-Петербурге.

В повестку Высшего совета включены вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза. Принятие программ формирования общих рынков стратегически важно для будущего стабильного развития Казахстана, что позволит в полном объеме реализовать экспортный потенциал этих отраслей.

Важным вопросом является дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Предполагается принять декларацию о дальнейшем развитии ЕАЭС, которая будет содержать основные векторы развития интеграционных процессов.

Также одобрено вынесение Основных направлений меж­дународной деятельности ЕАЭС на 2019 год. Данный документ принимается ежегодно для определения стратегически важных для ЕАЭС партнеров и мер по развитию с ними сотрудничества.

В целом прошедшее заседание отвечает стратегичес­ким интересам Казахстана и придаст новый импульс для эффективной работы ЕАЭС, послужит основой для выработки совместных ориентиров в дальнейшей работе ЕАЭС, в том числе с учетом развития международных связей.

* * *

В рамках заседания Совета Евразийской экономичес­кой комиссии первый замес­титель Премьер-минист­ра РК Аскар Мамин провел переговоры с первым замес­тителем Председателя Правительства РФ Антоном Силуановым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере в рамках ЕАЭС. В частнос­ти, рассмотрены вопросы обеспечения беспрепятственного транзита грузов по территориям РФ и РК, создания благоприятных условий для развития сельскохозяйственной отрасли обеих стран.

В ходе встречи стороны также обсудили вопрос о дея­тельности Офиса управления цифровыми инициативами в рамках Евразийского экономического союза.

Аскар Мамин подчеркнул, что 9 ноября в Петропавловске состоится XV Форум межрегионального сотрудничества на тему «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России». Как планируется, данный форум придаст новый импульс наращиванию двустороннего сотрудничества между странами по всему спектру.

На встрече с вице-премьером КР Женишем Разаковым рассмотрены актуальные вопросы развития взаимодействия по широкому спектру экономических связей между Казахстаном и Кыргызстаном.

Аскар Мамин отметил большой потенциал в наращивании взаимного товарооборота и подчеркнул, что главами государств пос­тавлена задача по увеличению объемов взаимной торговли до 1 млрд долларов к 2020 году.

Отмечена важность реализации Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, которая направлена на комплексное решение актуальных вопросов в сфере пограничного, транспорт­ного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования.

Популярное

Все
От польки до вальса
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
В плену бурана
Оттачивая мастерство
Верная диагностика – половина лечения
Долгожданный газовый комфорт
Современная школа
Вся Вселенная со мной!
Два чемпионата мира пройдут в Астане в этом году
Тревоги мира и сердце писателя
Думать над тем, что нас объединяет
Казахстан возглавил Международный фонд спасения Арала
Шел в буран без остановки: 10 часов провел в степи мужчина из Улытау
Ученые заявили об опасности безалкогольного пива
Волшебником может стать каждый
«Бомбочка» взрывается в руках
Под общим шаныраком
Формула идеологического курса
Не оскудеть душой
На праздник всем селом
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
«Барыс» разгромил «Авангард»
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Шынгыз-хан и генеалогия
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Нам нужны и «белые», и «синие»
Формула идеологического курса
Под общим шаныраком
«Бомбочка» взрывается в руках

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]