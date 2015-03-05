На пути к общим целям

Руководитель фракции КНПК в Парламенте Владислав Косарев, внося предложение о выдвижении кандидатом в Президенты РК Сыздыкова Тургуна Искаковича, подчеркнул, что знает его как "человека, исключительно преданного идеям Коммунистической партии".
– Считаю, что он – один из верных ленинцев. Это отличный семьянин, спокойный, уравновешенный человек, знающий ситуацию в стране, отлично ориентирующийся в международной обстановке. Думаю, что, когда мы пойдем на выборы, товарищ Сыздыков будет достойно представлять Коммунистическую народную партию Казахстана, – сказал В. Косарев.
В ходе съезда было отмечено, что в качестве кандидатов от КНПК также предусматривалось выдвижение первого секретаря Актюбинского обкома КНПК Жакии Молдашева и первого секретаря Южно-Казахстанского обкома Нурлана Кадыркулова, однако на пленуме они сняли свои кандидатуры. За кандидатуру секретаря ЦК КНПК Тургуна Сыздыкова коммунисты проголосовали единогласно.
Сыздыков Тургун Искакович родился 2 августа 1947 года в селе Луганке Чистопольского района Кокчетавской области. Трудовую деятельность начал в 1967 году слесарем, механиком совхоза "Червонный" Куйбышевского района этого же региона. В настоящее время – председатель Акмолинского областного филиала профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания.
Как отметил Т. Сыздыков, выдвижение в кандидаты – большая ответственность, возложенная на него партией, и он постарается не подвести.
– Нам предстоит большая совместная работа. Я хочу поблагодарить Центральный комитет КНПК за высокое доверие. Уверен, что этот шаг еще раз подчеркнет курс нашего государства на дальнейшее развитие демократии, укрепление правового государства, – сказал Т. Сыздыков.