​На пути к равенству

Как сообщила в ходе брифинга на площадке регионального филиала Службы центральных коммуникаций секретарь областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Айман Каримова, наилучшие результаты в области достигнуты в общественной сфере. Около 60% неправительственных организаций возглавляют женщины. Высокий показатель отмечен в экономике. Как выяснилось, в регионе представительницы прекрасного пола все чаще выбирают бизнес, на сегодня чуть более половины от общего числа жамбылских предпринимателей – женщины. Для уже действующих бизнес-леди и тех, кто только планирует создать свое дело, комиссией совместно с советом деловых женщин региональной Палаты предпринимателей регулярно проводятся обучающие семинары, тренинги, консультации, вумен-стартапы и многое другое. Все это вкупе способствует не только увеличению количест­ва предпринимателей среди женщин, но и повышению их грамотности.

– Самозанятость создает женщинам больше свободы для ведения хозяйства и воспитания детей. Возможно, по этой причине в регионе такое большое количество бизнесвумен, – сказала Айман Каримова. – Но между тем если в экономике, выражаясь образно, мужчины готовы делить поле боя с женщинами, то в политике ситуация сложнее. На сегодня в регионе из 205 действующих депутатов маслихатов различных уровней только 30 – представительницы прекрасной половины. Но это все же лучше, чем во многих других областях. Наша же задача – достичь 30-процентной отметки показателя числа женщин на уровне принятия решений. До этого нам пока еще далеко.

Секретарь комиссии рассказала о проделанной работе за прошлый год и достижениях в целом. Так, настоящим прорывом в борьбе против бытового насилия и оказании правовой и психологической помощи стало открытие кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. За 2015 год адаптацию в нем прошли 89 женщин. По словам спикера, это единственный центр в стране, финансируемый государством. Хорошие отзывы получили и два дома матери, открытых за счет спонсорских средств. Они становятся временным пристанищем для беременных и матерей, также испытывающих жизненные трудности. Активно ведется работа и по пропаганде семейных ценностей. Ярким примером стал парад молодоженов, проведенный в прошлом году. В нем приняли участие 11 пар разной этнической принадлежности, заключивших брак в день празднования 20-летия Конституции РК.