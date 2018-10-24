​На пути к реформам

Проект Административного процедурно-процессуального кодекса обсудили на Венецианской комиссии.

В Венеции состоялась 116-я пленарная сессия Европейской комиссии к демократии через право Совета Европы (Венецианская комиссия). По инициативе нашей страны, являющейся членом комиссии с марта 2012 года, в повестку дня был внесен проект Административного процедурно-процессуального кодекса РК. С докладом выступил министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев, а в пленарной сессии также принял участие член Венецианский комиссии от РК Игорь Рогов.

В целом эксперты комиссии после конструктивного обмена мнениями со ссылкой на международный опыт одобрительно высказались по проекту Административного процедурно-процессуального кодекса. В частности, было отмечено, что представленный законопроект объединяет множество правовых положений, заполняющих существующие пробелы в национальном законодательстве и вводящих новые механизмы и процедуры. Принятие законопроекта, считают эксперты, придаст значительный импульс для дальнейших реформ в административной сфере.