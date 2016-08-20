​На пути к совершенству

Напомним, что Казахстан ратифицировал Международный пакт еще в ноябре 2005 года. Защита первого национального доклада нашей страны состоялась в 2011 году. И теперь нам предстояло отчитаться по реализации предыдущих замечаний и предложений. В состав казахстанской делегации вошли представители Комиссии по правам человека при Президенте РК, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Центральной избирательной комиссии, Национального центра по правам человека, а также министерств юстиции, внутренних дел, здравоохранения и социального развития, иностранных дел, информации и коммуникаций, образования и науки.

Как отметила вице-министр юстиции Эльвира Азимова, в целом представителей комитета ответы нашей стороны на замечания удовлетворили. Однако фактически каждому ведомству было рекомендовано усилить работу по совершенствованию в части защиты прав человека. Речь идет об укреплении независимости судебной системы, расширении участия гражданского общества в управлении государством, совершенствовании уголовно-процессуального законодательства, улучшении практики его применения правоохранительными органами. Не менее важным назвали в международной организации и усиление мер по борьбе с насилием в отношении женщин, дискриминацией, пытками, укреплением статуса специальных прокуроров, следственных судей и адвокатов, решение вопросов, связанных с правом на мирные собрания, уголовным наказанием за клевету, применением смертной казни.

Стоит отметить, что за более детальными разъяснения по ситуации в Казахстане работники комитета обращались к представителям правоохранительного сектора республики. В частности, это были вопросы по гуманизации пенитенциарной системы в РК, деятельности религиозных объединений в стране, защиты прав женщин и детей.

– Всего Казахстану по итогам второй защиты даны 25 рекомендаций, по их исполнению мы должны будем представить в Комитет очередной доклад в 2020 году. Полный текст рекомендаций размещен на сайте Комитета ООН по правам человека на русском языке, – сказала Э. Азимова.

Для реализации полученных предложений и замечаний в настоящее время уже разрабатывается межведомственный план мероприятий. Среди них значатся проведение общественных слушаний, форумов, встреч, обучающих семинаров для журналистов, освещающих эту тематику.

О ситуации по защите прав человека на пресс-конференции также рассказали секретарь Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев, заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Азамат Базылбеков и другие.