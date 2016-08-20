Свежий выпуск
​На пути к совершенству
Инеш БЕРЖАНОВА

Напомним, что Казахстан ратифицировал Международный пакт еще в ноябре 2005 года. Защита первого национального доклада нашей страны состоялась в 2011 году. И теперь нам предстояло отчитаться по реализации предыдущих замечаний и предложений. В состав казахстанской делегации вошли представители Комиссии по правам человека при Президенте РК, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Центральной избирательной комиссии, Национального центра по правам человека, а также министерств юстиции, внутренних дел, здравоохранения и социального развития, иностранных дел, информации и коммуникаций, образования и науки.

Как отметила вице-министр юстиции Эльвира Азимова, в целом представителей комитета ответы нашей стороны на замечания удовлетворили. Однако фактически каждому ведомству было рекомендовано усилить работу по совершенствованию в части защиты прав человека. Речь идет об укреплении независимости судебной системы, расширении участия гражданского общества в управлении государством, совершенствовании уголовно-процессуального законодательства, улучшении практики его применения правоохранительными органами. Не менее важным назвали в международной организации и усиление мер по борьбе с насилием в отношении женщин, дискриминацией, пытками, укреплением статуса специальных прокуроров, следственных судей и адвокатов, решение вопросов, связанных с правом на мирные собрания, уголовным наказанием за клевету, применением смертной казни.

Стоит отметить, что за более детальными разъяснения по ситуации в Казахстане работники комитета обращались к представителям правоохранительного сектора республики. В частности, это были вопросы по гуманизации пенитенциарной системы в РК, деятельности религиозных объединений в стране, защиты прав женщин и детей.

– Всего Казахстану по итогам второй защиты даны 25 рекомендаций, по их исполнению мы должны будем представить в Комитет очередной доклад в 2020 году. Полный текст рекомендаций размещен на сайте Комитета ООН по правам человека на русском языке, – сказала Э. Азимова.

Для реализации полученных предложений и замечаний в настоящее время уже разрабатывается межведомственный план мероприятий. Среди них значатся проведение общественных слушаний, форумов, встреч, обучающих семинаров для журналистов, освещающих эту тематику.

О ситуации по защите прав человека на пресс-конференции также рассказали секретарь Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев, заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Азамат Базылбеков и другие. 

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
"Могут стать легендами": Хабиб Нурмагомедов высказался о топовых казахстанских бойцах
Плотина за 200 миллионов тенге дала течь в Костанайской области
О новом варианте коронавируса "кентавр", рассказал вирусолог
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
Закон Республики Казахстан
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Число иностранных туристов растет в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание

Читайте также

Свежий выпуск
Истоки национального духа
Свежий выпуск
Сотрудничество в делах молодежи
Свежий выпуск
План преображения
Свежий выпуск
К Олимпиаде надо быть готовым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]