На пути к современному инклюзивному обществу

Общество
694

Книга выпущена издательством Окс­фордского университета. Ее содержание – результат исследования, над которым по заказу АОО «Назарбаев Университет» работал коллектив международных экспертов в составе Актоты ­АЙТЖАНОВОЙ, Шигео КАТСУ, Йоханнеса ЛИННА, Владислава ЕЖОВА, специалистов компаний Centennial Group (США) и ­АО «Национальный аналитический центр» (Казахстан).

В данной статье представлен общий обзор выводов книги.

Уверенная молодая страна с большим будущим

Казахстан – огромная страна с населением в 17 млн. человек. Ее обширные пространства, равные по площади всей Западной Европе, соединяют Европу и Азию. Территория Казахстана является одной из колыбелей современного человечества, у нее богатая история. В то же время Казахстан является одним из самых молодых государств мира.

С момента обретения независимости граждане Казахстана не раз демонстрировали готовность формировать свое будущее. Несмотря на региональные и глобальные кризисы, казахстанцы уверенно шли по пути стратегического развития своей страны. Сегодня РК – уважаемое международным сообществом суверенное государство с признанными границами.

Стратегия «Казахстан-2030», обнародованная в 1997 году (а этот год был одним из самых тяжелых), дала стране мощный импульс к развитию. Казахстан перешел к рыночной экономике и сформировал современное многонациональное общество. Он установил хорошие отношения со своими соседями. Благодаря решительному, ориентированному на будущее руководству, разумной макроэкономической политике, а также благоприятным ценам на энергоносители, в 2000 годах республике удалось достичь высоких показателей экономического роста.

Казахстан в настоящее время является страной с уровнем дохода выше среднего и входит в число 50 наиболее конкурентоспособных экономик мира, отмечают авторы книги. Численность населения возросла до 17 млн., 4 из 10 человек населения имеют высшее образование, продолжительность жизни увеличилась до 70 лет, страна в состоянии сдерживать социальное неравенство.

Основываясь на фундаменте, сформированном за последние 20 лет, Казахстан может рассчитывать на перспективное будущее и стать важным игроком на глобальной арене. В РК есть молодые и хорошо образованные профессионалы. Имеется успешный опыт эффективного управления экономикой. Доходы от природных ресурсов могут поддерживать будущие инвестиции для диверсификации производственной сферы. Глобальная экономическая среда, как ожидается, будет благоприятной в ближайшие годы. Кроме того, Казахстан может извлечь выгоду из своего географического положения в центре Евразии.

Вместе с тем экономика Казахстана сталкивается как с внешними, так и с внутренними вызовами, потому нужно избежать ошибок, связанных с так называемым «ресурсным проклятием», которое сдерживает прогресс в большинстве стран, зависящих от эксплуатации природных ресурсов. Также стране необходимо избежать попадания в «ловушку среднего дохода», которая стала бедствием многих стран на той же стадии развития, на которой в настоящее время находится Казахстан.

Амбициозное видение «Казахстан-2050»

В декабре 2012 года Президент РК обнародовал Стратегию «Казахстан-2050», видение и повестку действий для страны по вхождению к 2050 году в число 30 наиболее развитых стран. Этот проект является уникальным по смелости и масштабу. Проведенное экспертами исследование показывает, что присоединение Казахстана к группе 30 развитых стран к 2050 году является реальной целью.

Вместе с тем ее реализация является чрезвычайно сложной, в особенности потому, что подразумевает не только достижение высокого дохода на душу населения, но и прогресс по многим другим показателям экономического, социального и институционального развития, определяющим высокий уровень жизни.

Семь приоритетных сфер

В книге «Казахстан-2050: на пути к современному инклюзивному обществу» рассмотрены семь приоритетных сфер деятельности, в которых РК обладает огромными возможностями, равно как и сталкивается с вызовами на пути к цели по вхождению в число 30 наиболее развитых стран и построению современного общества для всех своих граждан.

Во-первых, это формирование сильной базы человеческих ресурсов: создание условий для хорошо образованных, здоровых граждан, выполняющих значимую работу и полагающихся на надежные механизмы социальной защиты; построение современной системы образования – от раннего развития до постдокторантуры; развитие превентивной медицины с ответственностью пациента за свое здоровье.

Во-вторых, эффективное и стабильное управление энергетическими ресурсами: определение оптимальных целей для их выработки и использования, создание институциональной основы, которая будет способствовать достижению поставленных целей.

В-третьих, построение «зеленой» экономики: сохранение природного богатства Казахстана и развитие глобальной конкурентоспособности, апробация механизма налога на выбросы, защита природных заповедников и сохранение биоразно­образия, развитие устойчивого сельского хозяйства с использованием проверенных генно-модифицированных организмов.

В-четвертых, построение сблансированной и эффективной экономики городов и регионов: четкое разграничение полномочий между уровнями государственного управления с укреплением под­отчетности перед гражданами; модернизация городской среды, инвестирование в информационно-коммуникационные технологии; расширение доходной базы местных бюджетов и полномочий по расходованию средств с сохранением должного контроля; развитие потенциала местных органов власти по управлению инфраструктурой, социальными и коммунальными услугами.

В-пятых, создание диверсифицированной современной экономики знаний на базе предшествующих четырех приоритетов: стимулирование конкуренции во всех сферах экономической деятельности, улучшение бизнес-климата, поддержка приоритетных отраслей на прозрачной конкурентной основе, развитие исследовательских университетов и «умных» городов мирового уровня.

В-шестых, дальнейшее проведение политики открытости миру и готовности к сотрудничеству со всеми партнерами: вступление во Всемирную торговую организацию, укрепление взаимодействия в Центрально-Азиатском регионе, развитие транзитной инфраструктуры для соединения стран Востока и Запада.

В-седьмых, построение устойчивой институциональной основы: эффективная, прозрачная и справедливая реализация согласованной политики; расширение возможностей для развития частной инициативы; контроль коррупции и гармоничное сочетание экономических и политических реформ.

Безотлагательность действий

2050 год может еще казаться далеким будущим. Но существуют как минимум три фактора, которые говорят о срочности принятия Казахстаном мер по достижению его видения.

Во-первых, формирование институциональных, природных ресурсов, человеческого и инфраструктурного потенциала, необходимых для развития устойчивой, диверсифицированной, современной инновационной экономики, по мнению авторов книги, требует времени.

Во-вторых, Казахстан неизбежно будет сталкиваться с внешними шоками, поэтому он нуждается в построении устойчивой и гибкой экономической и политической институциональной базы, опираясь на которую можно будет уверенно встретить глобальные и региональные риски.

В-третьих, и это, возможно, является самым главным, – демонстрация ранней решимости и приверженности принятию сложных мер, необходимых для достижения конечного видения, создаст уверенность и доверие среди граждан и инвесторов, а также поможет запустить спираль успеха, наблюдаемую в самых перспективных развивающихся странах.

* * *

Достижение видения «Казахстан-2050» связано со многими вызовами, отмечают эксперты. Стране предстоит осуществить выбор политики при наличии политических и экономических альтернатив. Казахстан должен решить, какие меры для реализации видения являются эффективными.

Важно постоянно помнить конечную цель всех усилий: дать всем гражданам страны возможность участия в создании успешной современной экономики и пользования преимуществами такой экономики, говорится в опубликованном исследовании.

Витольд ГОЛЬЦ

Популярное

Все
Из ничего и будет ничего
Чтобы завтра не стало поздно и совестно
Бывший налоговик возрождает обанкротившееся хозяйство в сельской глубинке
Работники АПК просят ускорить процедуры субсидирования
В Восточном Казахстане Интернет начал приходить в отдаленные села
Журналисты в законе
Энергетики на скамье подсудимых
Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы…
Скажем насилию «нет»
Инвестиции в устойчивый рост
Спасти ребенка не удалось
Награда нашла Героя
Голос в ЮНЕСКО
Началось строительство новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал
Казахстанский военнослужащий стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Несчастный случай
Социальный курултай
Звучащая эпоха
В центре внимания – молодежь
Дворцевой в Туркестане
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
"Отбасы банк" преобразуют в национальный институт развития – что изменится
УЕФА представил расклад отбора на Евро-2024
Спецоперация прошла в трех регионах РК – задержана группа вымогателей (видео)
Студентка обвинила преподавателя в харассменте – комментарии полиции Астаны
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Аман Тулеев – человек-эпоха
«Улыбающиеся» подсолнухи Талгата Оразаева
В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Скажем насилию «нет»
Журналисты в законе
Энергетики на скамье подсудимых
Бывший налоговик возрождает обанкротившееся хозяйство в сел…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]