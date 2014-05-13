На пути к современному инклюзивному обществу

Книга выпущена издательством Окс­фордского университета. Ее содержание – результат исследования, над которым по заказу АОО «Назарбаев Университет» работал коллектив международных экспертов в составе Актоты ­АЙТЖАНОВОЙ, Шигео КАТСУ, Йоханнеса ЛИННА, Владислава ЕЖОВА, специалистов компаний Centennial Group (США) и ­АО «Национальный аналитический центр» (Казахстан).

В данной статье представлен общий обзор выводов книги.

Уверенная молодая страна с большим будущим

Казахстан – огромная страна с населением в 17 млн. человек. Ее обширные пространства, равные по площади всей Западной Европе, соединяют Европу и Азию. Территория Казахстана является одной из колыбелей современного человечества, у нее богатая история. В то же время Казахстан является одним из самых молодых государств мира.

С момента обретения независимости граждане Казахстана не раз демонстрировали готовность формировать свое будущее. Несмотря на региональные и глобальные кризисы, казахстанцы уверенно шли по пути стратегического развития своей страны. Сегодня РК – уважаемое международным сообществом суверенное государство с признанными границами.

Стратегия «Казахстан-2030», обнародованная в 1997 году (а этот год был одним из самых тяжелых), дала стране мощный импульс к развитию. Казахстан перешел к рыночной экономике и сформировал современное многонациональное общество. Он установил хорошие отношения со своими соседями. Благодаря решительному, ориентированному на будущее руководству, разумной макроэкономической политике, а также благоприятным ценам на энергоносители, в 2000 годах республике удалось достичь высоких показателей экономического роста.

Казахстан в настоящее время является страной с уровнем дохода выше среднего и входит в число 50 наиболее конкурентоспособных экономик мира, отмечают авторы книги. Численность населения возросла до 17 млн., 4 из 10 человек населения имеют высшее образование, продолжительность жизни увеличилась до 70 лет, страна в состоянии сдерживать социальное неравенство.

Основываясь на фундаменте, сформированном за последние 20 лет, Казахстан может рассчитывать на перспективное будущее и стать важным игроком на глобальной арене. В РК есть молодые и хорошо образованные профессионалы. Имеется успешный опыт эффективного управления экономикой. Доходы от природных ресурсов могут поддерживать будущие инвестиции для диверсификации производственной сферы. Глобальная экономическая среда, как ожидается, будет благоприятной в ближайшие годы. Кроме того, Казахстан может извлечь выгоду из своего географического положения в центре Евразии.

Вместе с тем экономика Казахстана сталкивается как с внешними, так и с внутренними вызовами, потому нужно избежать ошибок, связанных с так называемым «ресурсным проклятием», которое сдерживает прогресс в большинстве стран, зависящих от эксплуатации природных ресурсов. Также стране необходимо избежать попадания в «ловушку среднего дохода», которая стала бедствием многих стран на той же стадии развития, на которой в настоящее время находится Казахстан.

Амбициозное видение «Казахстан-2050»

В декабре 2012 года Президент РК обнародовал Стратегию «Казахстан-2050», видение и повестку действий для страны по вхождению к 2050 году в число 30 наиболее развитых стран. Этот проект является уникальным по смелости и масштабу. Проведенное экспертами исследование показывает, что присоединение Казахстана к группе 30 развитых стран к 2050 году является реальной целью.

Вместе с тем ее реализация является чрезвычайно сложной, в особенности потому, что подразумевает не только достижение высокого дохода на душу населения, но и прогресс по многим другим показателям экономического, социального и институционального развития, определяющим высокий уровень жизни.

Семь приоритетных сфер

В книге «Казахстан-2050: на пути к современному инклюзивному обществу» рассмотрены семь приоритетных сфер деятельности, в которых РК обладает огромными возможностями, равно как и сталкивается с вызовами на пути к цели по вхождению в число 30 наиболее развитых стран и построению современного общества для всех своих граждан.

Во-первых, это формирование сильной базы человеческих ресурсов: создание условий для хорошо образованных, здоровых граждан, выполняющих значимую работу и полагающихся на надежные механизмы социальной защиты; построение современной системы образования – от раннего развития до постдокторантуры; развитие превентивной медицины с ответственностью пациента за свое здоровье.

Во-вторых, эффективное и стабильное управление энергетическими ресурсами: определение оптимальных целей для их выработки и использования, создание институциональной основы, которая будет способствовать достижению поставленных целей.

В-третьих, построение «зеленой» экономики: сохранение природного богатства Казахстана и развитие глобальной конкурентоспособности, апробация механизма налога на выбросы, защита природных заповедников и сохранение биоразно­образия, развитие устойчивого сельского хозяйства с использованием проверенных генно-модифицированных организмов.

В-четвертых, построение сблансированной и эффективной экономики городов и регионов: четкое разграничение полномочий между уровнями государственного управления с укреплением под­отчетности перед гражданами; модернизация городской среды, инвестирование в информационно-коммуникационные технологии; расширение доходной базы местных бюджетов и полномочий по расходованию средств с сохранением должного контроля; развитие потенциала местных органов власти по управлению инфраструктурой, социальными и коммунальными услугами.

В-пятых, создание диверсифицированной современной экономики знаний на базе предшествующих четырех приоритетов: стимулирование конкуренции во всех сферах экономической деятельности, улучшение бизнес-климата, поддержка приоритетных отраслей на прозрачной конкурентной основе, развитие исследовательских университетов и «умных» городов мирового уровня.

В-шестых, дальнейшее проведение политики открытости миру и готовности к сотрудничеству со всеми партнерами: вступление во Всемирную торговую организацию, укрепление взаимодействия в Центрально-Азиатском регионе, развитие транзитной инфраструктуры для соединения стран Востока и Запада.

В-седьмых, построение устойчивой институциональной основы: эффективная, прозрачная и справедливая реализация согласованной политики; расширение возможностей для развития частной инициативы; контроль коррупции и гармоничное сочетание экономических и политических реформ.

Безотлагательность действий

2050 год может еще казаться далеким будущим. Но существуют как минимум три фактора, которые говорят о срочности принятия Казахстаном мер по достижению его видения.

Во-первых, формирование институциональных, природных ресурсов, человеческого и инфраструктурного потенциала, необходимых для развития устойчивой, диверсифицированной, современной инновационной экономики, по мнению авторов книги, требует времени.

Во-вторых, Казахстан неизбежно будет сталкиваться с внешними шоками, поэтому он нуждается в построении устойчивой и гибкой экономической и политической институциональной базы, опираясь на которую можно будет уверенно встретить глобальные и региональные риски.

В-третьих, и это, возможно, является самым главным, – демонстрация ранней решимости и приверженности принятию сложных мер, необходимых для достижения конечного видения, создаст уверенность и доверие среди граждан и инвесторов, а также поможет запустить спираль успеха, наблюдаемую в самых перспективных развивающихся странах.

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Достижение видения «Казахстан-2050» связано со многими вызовами, отмечают эксперты. Стране предстоит осуществить выбор политики при наличии политических и экономических альтернатив. Казахстан должен решить, какие меры для реализации видения являются эффективными.

Важно постоянно помнить конечную цель всех усилий: дать всем гражданам страны возможность участия в создании успешной современной экономики и пользования преимуществами такой экономики, говорится в опубликованном исследовании.

Витольд ГОЛЬЦ