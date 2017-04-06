В мероприятии, на котором участники обсудили актуальные вопросы развития, приняли участие председатель правления ассоциации «Кансонар» Оралбай Абдыкаримов, депутаты Парламента РК, представители Минис­терства сельского хозяйства, руководители региональных представительств, общественные и другие деятели.

В своем выступлении перед участниками совещания Оралбай Абдыкаримов отметил, что в течение четырех лет со дня существования ассоциация «Кансонар» проделала большую работу по созданию благоприятных условий для субъек­тов охотничьего хозяйства и охотников, по совершенствованию законодательной нормативно-правовой базы в облас­ти охраны, воспроизводства и использования животного мира и развития охотничьего хозяйства. При этом он сообщил, что в настоящее время в Мажилисе Парламента идет обсуждение проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам растительного и животного мира». В рамках его разработки ассоциацией с учетом предложений представителей сообщества охотников внесено 72 поправки и дополнений в 5 кодексов и 5 законов. После принятия законопроек­та планируется проведение семинара-совещания с участием природоохранных и правоохранительных органов, представителей всех заинтересованных сторон.

Он также сообщил о том, что 15 марта текущего года ассоциация, пройдя повторную аккредитацию в Комитете лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, получила свидетельство.

– Это говорит о том, что ассо­циа­ция успешно прошла нелегкий период становления, заявив себя как ответственная неправительственная общественная организация, работающая в рамках действующего законодательства и в интересах охотничьего сообщества, – сказал О. Абдыкаримов.

Напомним, что неоднозначную реакцию вызвал у охотников и охотпользователей приказ исполняющего обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства о запрете весенней охоты в 2017 году.

Высказываясь по этому поводу, глава ассоциации отметил: «Мы, как законопослушные граждане, обязаны его выполнять. Жизнь на этом не заканчивается. У нас впереди много задач. Принятие закона откроет перед нами новые перспективы. На это должны быть сосредоточены как охотпользователи, так и природоохранные государственные органы. Другого пути у нас нет».

Депутат Мажилиса Парламента, руководитель рабочей группы по обсуждению законопроекта Роман Ким рассказал о работе по совершенствованию законодательства в области пользования животным миром.

– Закон объемный, в нем около 350 позиций. В него включено много новых норм, которые будут способствовать как развитию охотничьего хозяйства, так и сохранению биоразнообразия нашей страны. При разработке законопроекта мы постарались привлечь все неправительственные организации, экспертов и аналитиков. Поэтому каждая норма тщательно обсуждалась, и я думаю, что принималось правильное решение, – сказал Роман Ким.

Он обратил внимание участников встречи на факты браконьерства, которые становятся частыми явлениями жизни. По его мнению, вопросы браконьерства нельзя решать только государственными мерами. Нужно развивать охотничьи интенсивные хозяйства, чтобы они были самостоятельными в финансовом отношении. Это можно сделать при государственно-частном партнерстве.

– Что касается временных запре­тов на весеннюю охоту, то полагаю, что они решают какие-то локальные, но не глобальные задачи. Поэтому я такие временные запреты не приветствую. Для решения общих задач сохранения биоразнообразия нужны более длительные и системные меры, – считает депутат. Также он акцентировал внимание на отсутствии концепции и програм­мы развития отраслей охотоведения.

– Мы об этом говорили, делали депутатские запросы, но сегодня в связи с консти­туционной реформой все гос­программы и концепции будут разрабатываться и утверж­даться Правительством. Думаю, что эти вопросы в будущем будут решаться легче и продуктивнее, – отметил Р. Ким.

Депутат Сената Парламента РК Рашит Акимов в своем выступлении также отметил роль законодательства в сохранении биоразнообразия Казахстана.

Ассоциация ведет работу и с владельцами ловчих хищных птиц – бүркутшi. Охота с ловчими хищными птицами в Казахстане имеет глубокие корни. В отличие от большинства стран, где это было привилегией знати, в Казахстане ею занимались практически повсеместно, передавая опыт и знания из поколения в поколение.

Всего на территории Казахстана последователей школы Құсбегі, имеющих в собственности хищных птиц, насчитывается 71 человек. Ловчих птиц в Казахстане также содержат и разводят, в том числе в коммерческих целях, в зоопарках Алматы, Караганды, Шымкента и в крупном питомнике «Ак Сункар».

В целях пресечения попыток изъятия хищных птиц из природы браконьерским способом ассоциация через региональные представительства проводит работу по регистрации и чипованию хищных ловчих птиц, а также выписывает пас­порта.

– Проведение национальной охоты с использованием ловчих птиц – это завершающий этап развития традиционных видов охоты. Хорошо обученные птицы будут использоваться на охоте, включая иностранный охотничий туризм, чем смогут окупать определенную часть затрат на свое содержание, – говорит А. Бербер.

Примечательно, что ассоциация заявила о себе и как о кинологической организации, способствующей восстановлению и сохранению популяции исконно национальных пород собак – тазы и төбет, а также развитию охотничьего собаководства.

Говоря о планируемых мероприятиях, представители ассоциации сообщили о том, что в текущем году совмест­но с Институтом зоологии МОН РК и федерацией «Кыран» предполагается провести сбор информации по численности, распространению и экологии волка в Казахстане, весеннему пролету и гнездованию водоплавающей дичи, токовищам глухаря, тетерева и вальдшнепа. Подобных исследований в стране не проводилось более 25 лет.

Между тем директор регионального представительства РА «Кансонар» по Алматы Виктор Манушков актуализировал проб­лему отсутствия продуктивного взаимодействия с территориальной инспекцией.

– Несколько раз мы выходили с предложением о проведении совместных мероприятий, рейдов, но от них до сих пор нет никаких отзывов. Между тем плановые и внеплановые проверки охотпользователей проходят регулярно. Если бы при организации таких проверок учитывалось бы мнение представителей ассоциации, то это не вызывало бы возмущение охотпользователей, – сказал В. Манушков.