На пути к высотам Свежий выпуск 769 Назифа БАКТЫБАЕВА, студентка Института высоких технологий и устойчивого развития, Алматы

В прошлом году, когда я перевелась на 3-й курс института, мне выпала огромная честь – быть приглашенной в святая святых американской космонавтики – Американское управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства. Мне там предлагали образовательный грант NASA, но я отказалась, так как хочу жить и учиться у себя на родине. Моя специальность называется «космическая техника и технология». Свои конструкторские способности и знания хочу посвятить развитию космической отрасли нашей страны. Если я и многие тысячи молодых казахстанцев не будем заботиться о будущем Казахстана, то кто тогда?

И еще. Если бы я согласилась учиться в Америке на стипендию NASA, то должна была бы учитывать закон о неразглашении информации. Получалось, то, чему научусь там, не смогу применять здесь. Но я хочу быть полезной прежде всего своей Родине! Хочу, чтобы с космодрома Байконур взлетали в космос, как Айдын Аимбетов, как можно больше космонавтов из Казахстана. Поэтому после окончания учебы здесь, в Алматы, планирую продолжить образование в Лондоне, ведь именно там создаются специальные запчасти для сборки космических кораблей. И там не будет распространяться на меня закон о неразглашении информации.