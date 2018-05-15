​На пути к «зеленой» экономике

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Вчера в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Совета по переходу к «зеленой» экономике при Президенте РК.

Были обсуждены вопросы, касающиеся концептуальных подходов к оздоровлению экологической ситуации и реализации Плана мероприятий Концепции по переходу Казахстана к «зеленой» экономике на 2013–2020 годы. Кроме того, состоя­лось рассмотрение и утверждение плана-графика работ совета на текущий год и итогов реализации протокола совета от 19 октября 2017 года.

По повестке дня выступили председатель президиума Ассоциации экологических организаций РК Алия Назарбаева,­ аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов, вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев, председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, исполнительный директор Казахстанской ассоциации по управлению отходами KazWaste Вера Мустафина, директор Научно-образовательного центра «Зеленая академия» Бахыт Есекина и другие. Об опыте ПРООН по переходу к «зеленой» экономике рассказал пос­тоянный представитель Программы развития ООН Норимасе Шимомура.

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