На пути к «зеленой» культуре

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Досжан НУРГАЛИЕВ
Напомним, что в соответствии с Указом Главы государства от 26 мая 2014 года коалиция входит в Совет по «зеленой» экономике при Президенте РК. Согласно подписанному меморандуму о сотрудничестве коалиция также является одним из стратегических общественных партнеров АО «НК «ЭКСПО-2017» по организации и проведению международной выставки.

В декабре 2012 года на заседании госкомиссии по вопросам ­ЭКСПО-2017 Президент страны Н. Назарбаев отметил: «Важно, чтобы сама страна показала идею приверженности перехода на «Энергию будущего». В связи с этим миссия Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global состоит в объединении общественных сил для актуализации проектов ЕХРО 2017 и продвижения принципов партнерства «Зеленый мост», на основе которых миру предстоит преодолеть гравитацию углеводородной эпохи и перейти на другой этап технологического совершенства в генерации энергии и ресурсосбережения.

– В новой экономической политике Главы государства «Нұрлы жол» четко обозначены сферы, куда может подключиться малый и средний бизнес и где могли бы находить свое практическое применение отечественные инновационные проекты. Это является существенной мотивацией для наполнения казахстанского инновационного контента в ЭКСПО-2017 техническими разработками и решениями от гражданского сообщества страны, – говорит А. Соловьева.

В рамках реализации задач по «зеленой» экономике к 2020 году в Казахстане предстоит снизить долю ветхих объектов кондоминиума с 14 до 9%, в малых городах и моногородах – с 7–8 до 5% и 4,8 до 3,1% соответственно. На эти цели выделено порядка 300 млрд. тенге.

– Сегодня в Казахстане разрабатывается закон «О местном само­управлении», начнется строительство арендного жилья по новым условиям. Но стать собственниками этого жилья – это одно, другое дело – освоить определенную культуру проживания и содержания этих зданий в соответствии с принципами энергоэффективности, экологической чистоты и ресурсосбережения, – отметила спикер.

Депутат Мажилиса Парламента также высветила многие аспекты деятельности коалиции, в том числе рассказала и о том, какие проекты сегодня реализуются на базе демонстрационной площадки «зеленых» технологий для ЭКСПО-2017 «Зеленая Долина» в поселке Арнасай Аршалынского района Акмолинской области.

Основная цель действующей площадки – ознакомление и обучение казахстанцев наиболее эффективным отечественным и зарубежным технологиям в сферах энергоэффективности, энергосбережения и органического сельского хозяйства. Для тиражирования данной практики по регионам в арсенале коалиции имеется опыт реализованных проектов по малой энергетике, энергоэффективному отоплению и освещению, водосбережению, туризму, «зеленому» строительству, утилизации отходов и другим направлениям.

Одним из участников консорциума – ОФ «Ак бота» в поселке Арнасай на средства программы малых грантов Глобального экологического фонда и компании «Кока-Кола» реализованы уникальные проекты, которые способствовали накоплению значительного инновационного потенциала села. Здесь организовано первое в Казахстане массовое распространение доступных «зеленых» и энергоэффективных технологий через обучение школьников и местных жителей.

В перспективе демонстрационная площадка «Арнасай – Зеленая Долина» может стать территорией «зеленых» технологий и решений, которую могут посетить гости ­ЭКСПО-2017. При этом многие планируемые к реализации инновационные проекты имеют потенциал включения их в карты индустриализации.

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