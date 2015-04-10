На пути к «зеленой» перспективе Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

С учетом ранее введенных объектов суммарная мощность альтернативной энергетики достигла 749,5 МВт, что позволило сократить импорт электричества извне.

Кроме того, в ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию еще 129 новых энергоисточников. В Саркандском районе уже начато строительство Лепсинской, Нижне- и Верхнебасканских гидростанций, в Енбекшиказахском возводятся биоэлектростанция и Иссыкская ГЭС-1. Продолжается сооружение установок, генерирующих энергию ветра и солнца, растет число компаний-инвесторов, желающих участвовать в реализации аналогичных проектов.

Как отметила директор департамента Министерства энергетики Айнур Сапарбекова, необходимо доработать некоторые проблемные вопросы по внедрению возобновляемых источников энергии. И тогда намеченные планы будут успешно реализованы. Алматинская область обладает огромным природным потенциалом и уже вносит весомый вклад в развитие перспективной отрасли.



