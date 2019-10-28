В ходе официального визита делегации Беларуси во главе с Президентом РБ в Нур-Султан министрами внутренних дел двух стран подписано Сог­лашение о сотрудничестве в области миграции.

Соглашение предусматривает, в частности, создание платформы по обмену информацией в области миграции, организацию противодействия в борьбе с двойным гражданством.

Кроме того, состоялась встреча министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева с главой МВД РБ Юрием Караевым, на которой обсуждено состояние межведомственного взаимодействия, а также его дальнейшие перспективы.

Ерлан Тургумбаев рассказал о реализации задач, поставленных Президентом страны перед МВД Казахстана, и ходе модернизации органов внут­ренних дел. В свою очередь Юрий Караев отметил большое количество передовых идей, реализованных в текущем году органами внутренних дел Казахстана. Он подчеркнул, что МВД Беларуси также стоит на пути реформ и, учитывая казахстанский опыт, будет двигаться смелее в этом направлении.

Министрами отмечен высокий уровень полицейского сотрудничества по многим направлениям оперативно-служебной дея­тельности как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, проинформировала пресс-служба МВД РК.