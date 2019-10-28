В ходе официального визита делегации Беларуси во главе с Президентом РБ в Нур-Султан министрами внутренних дел двух стран подписано Соглашение о сотрудничестве в области миграции.
Соглашение предусматривает, в частности, создание платформы по обмену информацией в области миграции, организацию противодействия в борьбе с двойным гражданством.
Кроме того, состоялась встреча министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева с главой МВД РБ Юрием Караевым, на которой обсуждено состояние межведомственного взаимодействия, а также его дальнейшие перспективы.
Ерлан Тургумбаев рассказал о реализации задач, поставленных Президентом страны перед МВД Казахстана, и ходе модернизации органов внутренних дел. В свою очередь Юрий Караев отметил большое количество передовых идей, реализованных в текущем году органами внутренних дел Казахстана. Он подчеркнул, что МВД Беларуси также стоит на пути реформ и, учитывая казахстанский опыт, будет двигаться смелее в этом направлении.
Министрами отмечен высокий уровень полицейского сотрудничества по многим направлениям оперативно-служебной деятельности как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, проинформировала пресс-служба МВД РК.