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На пути согласия и взаимопонимания
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Обращаясь к делегатам Съезда лидеров мировых и традиционных религий, хочется напомнить и о том, что 2022 год ознаменован исторически значимой датой – 150-летием учреждения Туркестанской епархии, преемником которой на сегодняшний день является Православная церковь Казахстана.

Президент Республики Казахстан многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал: «Сегодня Митрополичий округ, будучи достойным преемником епархии, ведет активную просветительскую и общественную деятельность, содействует продвижению традиционных духовно-нравст­венных ценнос­тей, поступательному развитию межэтнического и межконфессионального диалога».

Миротворчество является одной из основных задач Православной церкви. Один из главных апостолов – святой Павел в своих посланиях обращается к первым христианам и вместе с тем ко всем последующим поколениям верующих с призывом: старайтесь «сохранять единство духа в союзе мира». Новозаветный призыв к миро­творчеству опирается на личный пример Господа Иисуса Христа и Его учение. И если заповеди о непротивлении злому, любви к врагам и прощении обид обращены прежде всего к личности, то заповедь о миротворчестве – «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» – имеет непосредст­венное отношение к социальной этике.

Мы становимся миротворцами, когда избавляемся от собственного зла, лишающего нас мира с Богом и другими людьми. Без мира в собственной душе, без постоянного желания пребывать в мире с Богом невозможно нести мир другим людям. «Стяжи дух мирен – и тысячи спасутся вокруг тебя», – учил великий подвижник XIX столетия преподобный Серафим Саровский.

Сегодня, как никогда ранее, перед всеми народами с особой остротой встают вопросы о необходимости создания бесконфликтного общества, укрепления сотрудничества, формирования условий для мирного сосуществования разных культур и религий во имя будущего человечества. В связи с этим каждый, кто искренне верит в Бога, кто придерживается высшего нравственного закона, обязан стремиться к поиску путей согласия и взаи­мопонимания.

Традиционные религии могут и должны быть объединяющей силой, а не причиной глобального противостояния народов. Нести мир и служить данному благородному делу – это подвиг, и в этом контексте миротворчество не может оставаться в пределах деклараций и призывов. Миротворчество – прежде всего активная позиция и постоянная напряженная работа как отдельных людей, так и всех здоровых сил общества.

Таким благородным начинанием стало проведение в Казахстане, в сердце Евразии, на перекрестке цивилизаций и культур, уникального международного форума – Съезда лидеров мировых и традицион­ных религий.

В 2003 году I съезд положил начало твердой линии казах­станского руководства на развитие межрелигиозных отношений не только в пределах республики, но и на глобальном уровне. Не будет преувеличением сказать, что создание реально действующей международной межрелигиозной площадки в те годы требовало не только больших усилий и специфических компетенций, но и мужества, воли и решимости. Нельзя забывать, что время проведения первых съездов было отмечено серьезной дестабилизацией в мире, которая грозила нанести непоправимый урон межрелигиозным отношениям.

В этих сложных условиях человечество должно было давать консолидированные ответы, подчеркивать мирный характер религии и изобличать радикализм и экстремизм. Тогда из столицы Казахстана на весь мир убедительно и авторитетно прозвучали слова о том, что традиционные религии обладают большим миротворческим потенциалом, а экстремисты и террористы злоупотребляют чувствами верующих и, используя ложные, псевдорелигиозные лозунги, совершают преступные злодеяния. Проливая невинную кровь, они преследуют цель расколоть общество, настроить друг против друга людей разных вероисповеданий. Делегаты съездов призвали всех людей доброй воли вновь и вновь твердо свидетельствовать о совместном неприятии экстремизма и приверженности братскому миротворческому диалогу.

В одном из своих обращений к народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил: «Ключевые достижения нашей страны стали возможными благодаря сплоченности, дружбе и солидарности представителей всех этнических групп, составляющих единый народ Казахстана. Такие непреходящие ценности, как мир и общественное согласие, являются основой стратегического курса современного Казахстана».

Действительно, как говорит Глава государства, успехи Казахстана на меж­дународной политической арене, достижения в области экономики, науки и культуры за три десятилетия независимости были достигнуты благодаря опоре на прочный фундамент духовно-нравственных ценностей, в числе которых многовековые традиции братолюбия, добрососедства и взаимопомощи.

Православная церковь, внесшая наряду с традиционным исламом значимый вклад в историческое развитие и культурное достояние Казахстана, продолжает осуществлять свою благородную миссию, способствуя сохранению и упрочнению мира и благополучия в нашем общем доме.

В то время как в столице рес­публики будет проходить VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в пределы Казахстана по благословению Святейшего патриарха Кирилла состоится принесение ковчега с мощами великого угодника Божия, всемирно известного святого – преподобного Сергия Радонежского. Жизненно и актуально звучат сегодня слова его духовного завещания: «Любовью и единением спасемся». Мир и братская любовь, заповеданные нам преподобным Сергием, созвучны главным ценностям казахстанского общества – межрелигиоз­ному миру и межнациональному согласию.

Апостол Павел наставляет христиан: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Этот вдохновляющий призыв побуждает нас не жалеть сил для утверж­дения мирных и взаимоуважительных отношений между людьми, отстаивать принципы добрососедства, взаимопомощи и солидарности.

Пожелаем организаторам и участникам съезда плодотворной работы и благословенных успехов в миротворческой дея­тельности.

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